La revolución individual

¡Saludos motivadores! Como ciudadanos mexicanos tenemos poder político. Como ciudadanos del mundo también tenemos poder para hacer de este mundo, o sea de nuestro planeta tierra un lugar mejor. ¡Qué no te sorprenda esta afirmación! El autor de este importante libro Luis de Cristóbal nos lo explica atinadamente, su teoría la denominada ‘El individualismo orgánico’. Debemos entenderla como una filosofía de vida. Te lo explico: “Si consideras que el universo te envía los males que tienes, que otros tienen la culpa de tus desgracias o que un golpe de suerte va a cambiar tu vida, le estás entregando tu libertad a alguien más. En cambio, cuando entiendes que (casi) todo es fruto de tus actos y pensamientos, TE VUELVES LIBRE, y entonces sí puedes cambiar el mundo. Puedes decir No al consumo nocivo, a la crítica despiadada, a la tala de árboles, al machismo, a lo que te haga ruido en tu conciencia, dejarás de culpar al tráfico de tu retraso, al profesor de tu hijo de que no lo aprueba y a la sociedad que comes comida basura”. ¿Aquí surge una importante pregunta cuál es tu aporte personal para tener una sociedad mejor? “Esta es la ERA de la tecnología lo cual nuestros actos individuales pueden tener una repercusión mundial instantánea y sistemática. Podemos, mediante nuestros actos ejemplares y ejemplarizantes, ser el espejo para el comportamiento de muchas otras personas generando un cambio notable y visible. En nuestras manos está elegir si la tecnología y la velocidad de difusión de las que hoy en día las disfrutamos, será un elemento de control o libertad. Pareciera que esto fuera una broma. Entiende que las alternativas son: Control o libertad. Tú eliges”. Sigamos leyendo una relación de confusiones que están programadas para beneficio de terceros que son los dueños del poder y del dinero. Nos han mentido y también nos han hecho confundir haciéndonos pensar que: La abundancia es riqueza. Trabajo con salario, disfrutar con poseer, viajar con hacer turismo, democracia con política, arte con entretenimiento, alegría con consumo, nutrición con comer, salud con fármacos, filosofía con autoayuda, espiritualidad con religión, compromiso con deseo, apariencia con personalidad, educación con títulos, importante con urgente, querer hacer con tener qué hacer. Así mismo, han intentado hacernos creer que nuestros actos no tienen valor, que una persona sola no puede lograr nada y tienen razón en el sentido de que individualmente difícilmente puede influir en cambiar hechos como la corrupción o el cambio climático. Por todo lo anterior te invito a que formes parte de mi teoría y la pongas en práctica y esto se refiere al INDIVIDUALISMO ORGÁNICO el cual ha sido motivo para que haya escrito el libro que podrás tener en tus manos. Nada más te puedo adelantar que está basado en 5 pilares o axiomas que no son más que una actualización adaptada a nuestros tiempos de nuestra sabiduría universal aquella que grandes personajes de la historia, épocas, culturas y situaciones alcanzaron para el bien social. Entiende que el individualismo orgánico es una filosofía individual que camina hacia una utopía alcanzable y colectiva para que logremos una paz permanente, un desarrollo económico y comercial lógicos, abundantes, lleno de felicidad para todo el mundo”. Solo alcanzo a decirte que la clave de su teoría es el manejo común de pensamientos positivos y acciones concretas encaminados a corregir alguna lacra que está afectando al mundo y al planeta y a los que vivimos en él y que formamos parte de ese mundo. Te invito a que completes lo que no te alcancé a explicar comprando el libro. Nos leeremos en la próxima. El Pilón Filosófico: “Cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona. Cuando la alimentación es nutritiva la medicina no es necesaria”.

Editorial: Plataforma Actual

Autor: Luis de Cristóbal

