***La tercera ola

Por fortuna, al menos por ahora, Guanajuato no se encuentra entre los 14 estados donde ya se siente la tercera ola de contagios de COVID-19, pero nadie se atreve a cantar victoria, menos aún con presencia de variantes y la vacunación aún limitada.

***Los casos activos

Si bien Guanajuato puede presumir estar en el lugar 19 de casos activos en el País, lo cierto es que ayer ya teníamos 562 cuando una semana antes (el viernes 2 de julio) el reporte fue de 315, según información de la Secretaría de Salud del Estado.

***Delta y la alerta

Ante el primer caso de la variante Delta confirmada, hay que estar alertas, apunta Alejandro Macías. Su capacidad de transmisión es muy alta y puede golpear todavía, y de manera más severa, a un amplio sector que aún no tiene inmunidad.

***Hospitales, atentos

Ante las nuevas variantes el especialista Alejandro Macías alerta que todavía pudiera haber una sobrecarga importante en los servicios de salud en el País. En Guanajuato la ocupación hospitalaria se mantiene baja, en un promedio del 2.6%.

*Pandemia, no termina

En un video-mensaje en redes el infectólogo leonés responsable de atender la pandemia de la Influenza AHN1 en 2009 sostiene: “Esto no se ha terminado”. Y recomienda mantener el uso de cubrebocas, evitar los tumultos y ventilar espacios.

*Amarillo y Feria

Evitar alta concentración de personas es lo contrario de lo que busca la Feria de Verano al incentivar la asistencia con la gratuidad con un aforo de hasta el 50%. El argumento es que se toman las medidas sanitarias y urge reactivar la económica.

*¿Y las clases?

Lo cierto es que mientras la Feria ahí está, las clases presenciales siguen sin certeza. Los titulares de Salud y Educación del Estado, Daniel Díaz y Jorge Hernández, son optimistas en el regreso del 30 de agosto, pero la confirmación de la modalidad en que habrá de ser se tomará días antes, a la luz de la pandemia.

*A vacunarse

Macías hace un reiterado llamado a no dejar de vacunarse cuando les llega esa oportunidad, porque este virus, a diferencia de otros como el sarampión, no se irá para librar a todos de un contagio, sino que estará regresando por los no protegidos.

***GM y la consulta

Se acerca la hora para que, a más tardar el próximo 20 de agosto, se retome la consulta a los trabajadores de la planta de General Motors Silao para ratificar o no el contrato colectivo de trabajo que tiene el sindicato “Miguel Trujillo López”, afiliado a la CTM y que comanda el ex senador priista de Coahuila, Tereso Medina Ramírez.

*Democracia sindical

La consulta de abril fue suspendida por acusaciones de trampas sindicales y el asunto escaló a una controversia en el marco del Tratado de Libre Comercio entre México, EUA y Canadá, pues la democracia sindical es hoy ineludible. Derivado de ello se acordó un “curso de reparación”, es decir, las reglas para que no se repita.

*Gobierno, atento

La secretaria de Gobierno, Libia García, recordó que son sólo una autoridad auxiliar pues el proceso está en manos de la Secretaría del Trabajo del Gobierno federal. “Tenemos conocimiento que la fecha es el 20 de agosto, estaremos atentos”, dijo. Es cierto que no es su tema pero sí tendrán que poner la lupa ante la relevancia.

*Sindicato y el IMSS

En coincidencia con la cercanía de la consulta, este jueves 8 de julio se realizó una mesa de trabajo entre una comitiva del sindicato “Miguel Trujillo López” -que incluye a trabajadores (as) con asuntos ante el IMSS- y representantes del Seguro Social. El objetivo fue atender de manera directa peticiones sin atender de la clase obrera.

*La mesa de trabajo

El encuentro fue en la sede de la planta GM Silao con 22 asistentes. De la Delegación del IMSS asistieron los directores los Hospitales Generales de Zona #21 (León) y #2 (Irapuato), Subzona #54 (Silao) y el Hospital Regional #58 en León. Y por parte del sindicato lo encabezó el coordinador nacional, Juan Carlos Félix.

*Apuran acuerdos

Y no es la única, la próxima semana está en agenda una reunión de directivos de General Motors Silao con el delegado del IMSS Guanajuato, Marco Antonio Hernández, y el diputado local y líder de la CTM en el terruño, Hugo Varela Flores.

*A quedar bien

La reunión sirve al IMSS para ganar credibilidad como institución cercana a los derechohabientes, pero sobre todo le es útil al sindicato en aras de congraciarse con sus representantes que tienen en sus manos el derecho de votar y de botarlos.

Diego con los panistas

Las autoridades electas (diputaciones y ayuntamientos) del PAN cerraron filas con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, en un encuentro este jueves.

Alejandra Gutiérrez, alcaldesa electa de León, compartió que se comprometieron a dar resultados y demostrar que saben gobernar con eficiencia para el bien de todos.

Lo que no ha trascendido todavía es alguna reunión en privado Diego con Alejandra para afinar los proyectos claves para León el siguiente trienio en temas como: movilidad, ambiente, salud, educación, y, sobre todo, el plan de seguridad pública.

Foto: Twitter Alejandra Gutiérrez.