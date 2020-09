La tragedia

La galería del horror

Un día sí, y otro también, Guanajuato vive un espiral de violencia sin salida.

De enero a agosto de este año suman 3,032 víctimas de homicidio doloso en el estado de Guanajuato, un 32% más que las del mismo periodo del año pasado.

El primer lugar en cifras absolutas nadie nos lo quita. Nos siguen Chihuahua con 1,946 víctimas; Baja California 1,924; Estado de México 1,902; y Jalisco 1,704.

En tasa por cada 100 mil habitantes el consuelo es ser cuarto lugar, detrás, por poco margen, de los estados de Colima, Baja California y Chihuahua. Superamos a Zacatecas, Sonora, Michoacán, Morelos, Guerrero y Quintana Roo, que nos siguen.

En 21 entidades los homicidios bajaron y en 11 incrementaron. Ahí estamos, junto con Zacatecas, Yucatán, San Luis Potosí y Michoacán, donde más creció porcentualmente (aunque en cifras absolutas Yucatán sólo tiene 31 víctimas en ocho meses).

Y todavía se atrevieron a declarar que terminó con éxito el operativo “Golpe de Timón” y que ahora la estrategia es “Guanajuato Seguro”. Ni lo uno, ni lo otro.

Una masacre en un velorio en Celaya que dejó cinco muertos; una persecusión y ataque en una transitada vialidad de la colonia Arbide, en León; otro artero asesinato de un joven en un restaurante-bar de León con decenas de comensales.

El asesinato de tres agentes: el lunes 14 el ataque contra un veterano de las Fuerzas de Seguridad Pública (FSPE) registrado en Irapuato; ese mismo día fue ejecutada una oficial de la Dirección de Movilidad y Transporte de Uriangato; y el viernes por la noche un tránsito municipal de León atacado mientras cenaba.

Eso solamente es el recuento de la última semana. Detenidos solamente trascendió de tres del ataque al velorio gracias a la pronta actuación de la Policía de Celaya.

Ni el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez; ni el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca; ni el fiscal del estado, Carlos Zamarripa, se pronunciaron.

Mucho menos la Fiscalía General de la República (FGR) cuyo encargado de despacho en el estado, David Eugenio Carmonia, hace todo por parecer invisible.

El informe reciente del despliegue de elementos de la Guardia Nacional en todo el país es alentador para Guanajuato.

A cargo del comisario Héctor Ortiz Caletty se reportan que hay 7,089 elementos, la tercera mayor cantidad sólo después de los 12,348 asignados en el Estado de México y los 11,065 de la Ciudad de México.

Aunque, como ya hemos dicho, el número de efectivos no es igual a resultados. Guanajuato no necesita, solamente, de fuerza, sino, y sobre todo, ¡inteligencia!

La felicitación

Marko Cortés, el presidente nacional del PAN, elogió el viernes al gobernador Diego Sinhue por no achicarse y dijo que “el único narcotraficante importante que ha caído en lo que va del sexenio es el de aquí (José Antonio Yépez ‘El Marro’), el que detuvo el Gobernador junto con las Fuerzas Armadas, y eso hay que decirlo”.

Recordó que hace meses estuvo en Celaya en un informe de legisladores y constató la muy difícil situación que estaban atravesando, pero Diego no se dobló.

Lo que ya no dijo es que no es “estaban” (tiempo pasado) sino la realidad de hoy.

Diego Sinhue cumplirá esta semana dos años al frente de la Administración Estatal. Ya declaró que esperemos otros dos para pacificar un poco este baño de sangre. Pero esa promesa tampoco es una garantía. Nadie tiene certeza de nada. Trágico.

Más violencia

A pesar de la detención de José Antonio Yépez Ortiz ‘El Marro’, la violencia en Celaya no se detiene y las explicaciones oficiales son menos convincentes.

Por enésima ocasión, Celaya volvió a ser noticia nacional por el ataque a balazos en un velorio que dejó cinco personas asesinadas la madrugada del jueves.

Para nadie era un secreto que la detención de José Antonio Yépez Ortiz no significaría el fin de la violencia criminal. Que no se soluciona de un día para otro.

Esa fue la única opinión que dio la alcaldesa Elvira Paniagua quien ahora centra sus discursos para agradecer los más de 100 millones de pesos que dio el gobernador Diego Sinhue Rodríguez para armamento y vehículos.

La semana pasada, el secretario Miguel Ángel Simental argumentó que los homicidios en Celaya se redujeron en agosto y la creciente violencia en las últimas semanas fue por el reacomodo de los grupos criminales, aludiendo que el problema era entre ellos.

En más de una ocasión, Simental se ha justificado diciendo que la Policía Municipal no sabe el lugar y la hora en la que ocurrirán los crímenes y que la ciudadanía poco a poco irá viendo los resultados.

Hasta ahora, nadie ha opinado y explicado el inesperado aumento de la violencia en las comunidades del sur del Celaya que hasta hace unas semanas se respiraba la paz que no se vivía en la zona urbana.

El enfrentamiento armado en la comunidad de La Luz evidenció aún más el grave problema que se comienza a dar en esa zona del municipio.

Lo cierto es que dicen que una parte del sector empresarial empieza a ver con mucha preocupación lo que sucede en el sur de Celaya ya que no hay que olvidar que es muy cerca de ahí en dónde está la planta de Honda y donde se busca detonar el Parque Intermodal y para ello es fundamental la atracción de inversiones.

El llamado de Marko

El jefe nacional del PAN, el michoacano Marko Cortés, vino a traerles un mensaje a los panistas de Guanajuato: que, por favor, no se relajen nadita en la elección 2021.

Al acompañar la tarde-noche del viernes a la élite panista en la renovación ampliación de su sede estatal, en León, Marko les suplicó “no nos confiemos”.

“Hemos pasado por etapas difíciles donde hemos perdido municipios. Quiero pedirle a los liderazgos del partido en Guanajuato, no confiemos ni un municipio, ni un distrito, pongámonos a trabajar con todo, sigamos demostrando no sólo que somos eficaces y tenemos soluciones, sino que también somos cercanos a la gente”, dijo en su mensaje en el nuevo salón-auditorio para 400 asistentes.

También les reconoció la batalla cuando desde el Senado se amenazó con la desaparición de poderes pero quedó claro “que con Guanajuato no se meten”.

Y aplaudió al Gobernador por el manejo de la pandemia y la baja tasa de letalidad.

Y no vino a decirlo porque se le ocurrió, luego de 30 años de dominio hegemónico en Guanajuato y, a pesar de que aquí fue el único estado que Andrés Manuel López Obrador no ganó en la elección presidencial del 2018, saben bien que cualquier descuido, como ya lo probaron en Salamanca, les puede y les va a salir caro.

Lo escuchaban el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, los 25 alcaldes y la gran mayoría de los diputados federales (14), locales (19), senadores (2), integrantes del Consejo Estatal, de la Comisión Permanente y del Comité Directivo Estatal.

Ahí estaban los exgobernadores Miguel Márquez y Juan Manuel Oliva. El secretario de Gobierno del Estado, Luis Ernesto Ayala, y otros muchos funcionarios locales.

Por todos los distritos

El reto nacional del PAN es construir un equilibrio legislativo, quitar la mayoría a Morena. Para ello la dirigencia nacional cuenta con los votos de Guanajuato que en 2018 alcanzaron para que Morena no ganara ningún distrito federal de mayoría.

Aunque la coalición con el PRD y Movimiento Ciudadano terminó por regalarse a Morena y aliados dos legisladores. Los dos perredistas: Emmanuel Reyes (del distrito 13 de Valle de Santiago) y Lilia Villafuerte (distrito 10 cabecera Uriangato), abandonaron ese partido, el primero para irse a Morena y la segunda al Verde.

Por Movimiento Ciudadano ganó Ariel Rodríguez Vázquez el distrito 1 con cabecera en San Luis de la Paz, y él sí se mantiene en el bloque opositor frente a la 4T.

También sudó frío el hoy diputado federal y ex alcalde de Salamanca, Justino Arriaga, estuvo a nada de ‘morder el polvo’ frente a una morenista poco conocida.

La que no tuvo la misma fortuna la candidata panista a la diputación local, Karina Padilla, quien perdiera el distrito contra la abandera del PT, Eunice Reveles.

Al final no perdieron tanto porque la legisladora se inclinó al bando azul, y no a Morena ni a la oposición. Karina es hoy Procuradora del Ambiente en el Estado.

De los 22 distritos locales el PAN tiene 19 diputados, en otros dos pudo ganar solo pero su alianza con el PRD le hizo ceder dos espacios: en el distrito I con cabecera en Dolores a Paola Yáñez (hoy independiente) y el XIII de Silao a Isidoro Bazaldúa.

La gran preocupación del PAN está en la elección de alcaldías como Celaya e Irapuato, donde el desgaste de sus gobiernos es evidente. En la ciudad cajetera una candidatura independiente puede ser amenaza; y la tierra fresera Morena la quiere.

En León el PAN pareciera de arranque tener un margen de maniobra ante una oposición debilitada, pero la crisis de violencia también le puede jugar en contra.

“Cuentan con nosotros, Diego y Román lo saben”, remató Marko para despedirse.

El lunes Cortés acompañará al alcalde de San Miguel de Allende, Luis Alberto Villarreal García, al II Informe. Uno de los 20 alcaldes azules que aspiran a repetir.

El jefe estatal, Román Cifuentes, habló antes de Marko pero en la misma sintonía. Pidió no autoengañarse de que todo lo que hacen los gobiernos azules está bien.

“Tenemos problemas y no los negamos, ni nos acobardamos, y mucho menos nos fugamos al pasado para buscar un rosario de excusas. Entendemos que debemos apretar el paso y ser exigentes con nosotros mismos”, comentó en referencia al espiral de violencia en Guanajuato sin dejar de defender a su Gobernador.

Esa será la tarea de la dirigencia, evaluar los resultados de sus gobiernos y legisladores y no entregar a quienes no lo han hecho bien la opción de la reelección, o de otro cargo.

Listo el Informe

Cada vez está más cerca el Segundo Informe de Gobierno de Irapuato y contrario a otros años, esta vez se escuchan más halagos de los miembros del Ayuntamiento que señalamientos y reclamos.

Esta semana se aprobó el documento, que resume las acciones realizadas durante un año complicado por la pandemia del Covid-19, en el que poco lucieron otras acciones y obras.

Los regidores de oposición poco dijeron, incluso hubo quien celebró que fuera un informe alejado de un discurso faraónico, como lo dijo el edil del PRI, Gerardo Padilla Fuerte, quien sólo apuntó que faltaban compromisos por cumplir y que llamó a no distraerse el último año, que estará acompañado del proceso electoral.

Pero hubo algunos otros que callaron completamente y que votaron en contra del informe sin ningún argumento o señalamiento, y sí, nos referimos a los regidores de Morena, Daniela Rivera Aguilar y Eduardo Ramírez Vergara.

Pero esto no es de extrañar, ya que a dos años de gestiones no han hecho ninguna propuesta valiosa, no han discutido las decisiones del cuerpo edilicio y pocas veces han participado en las sesiones, nadie niega que puedan trabajar en las comisiones del Ayuntamiento, pero su trabajo al exterior no se ve.

La decisión de votar en contra contrasta con la de su compañero de fracción, Francisco Herrera, quien tampoco emitió comentario, pero aprobó el informe.

También, hubo quien fijó su discurso en contra de la Federación, este es el caso de la priista Karen Guerra Ramírez, quien lo centró como el enemigo que pretende ahorcar a los irapuatenses, ante los recortes presupuestales para 2021.

Aunque también, pidió a sus compañeros que dejen la soberbia de lado y que se pongan a trabajar en beneficio de la ciudadanía que les dio la mayoría en el Cabildo.

Este año, en el informe destacarán las acciones en materia de apoyos en programas de empleo temporal, entrega de despensas y apoyo a comerciantes durante la pandemia, eso sí, no le llegaron a gran parte de la población, pero le sirvieron al Municipio para decir que se estaba actuando en favor de la ciudadanía.

Y en obras están proyectos como el Distribuidor Vial del Cuarto Cinturón Vial, la rehabilitación del Centro Histórico y la continuidad del Segundo Cinturón Vial.

En seguridad, destacarán la reducción en algunos delitos patrimoniales e incluso en homicidios dolosos, pese a que este año Irapuato vivió una de las peores masacres en su historia, con el asesinato de 26 personas en un anexo.

Así, el Gobierno de Irapuato llega a un segundo año de actividades y rendirá cuentas el 29 de septiembre, en la Presidencia Municipal.