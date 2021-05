La trampa de la representación edilicia

El Ayuntamiento desde su concepción Novo-hispana es el cuerpo colegiado en el que se administran los temas públicos del Municipio, eran los Regidores aquellos notables de la comunidad de sobrada influencia que administraban los asuntos públicos, sobresalían como figuras los Síndicos, que tienen su origen desde el Imperio Romano que como un defensor “civitatis”, concepción bajo la que permaneció en la época colonial como un defensor que representaba al Ayuntamiento jurídicamente, resguardando también el correcto desarrollo de la Hacienda Pública.

Es así que el modelo edilicio ha trascendido en los años y ha permanecido como una herencia cultural que ha evolucionado, es decir ya no son reconocimientos unilaterales del regente en turno, sino que ahora son o deberían de ser auténticos espacios de representación política de una democracia cada vez más representativa.

Nuestro Sistema Electoral ha avanzado enormidades en las últimas décadas, de un sistema político hegemónico a uno más representativo que garantiza cada vez más los equilibrios de representación incluyendo la paridad de género; un andamiaje jurídico–electoral nunca acabado pero siempre perfectible.

En 2015 se reformó nuestro sistema electoral, centralizando en el INE la actividad de los Organismos Públicos Locales y la uniformidad de criterios que antes eran tan dispares, debiendo armonizarse desde nuestra carta magna los cimientos electorales de todas las entidades federativas.

En razón de lo anterior me resulta relevante la disociación que existe en cuanto a la conformación del Ayuntamiento según lo mandata el Art. 115 de nuestra constitución y la forma en que se realiza la integración de los cuerpos edilicios en nuestro Estado de Guanajuato, misma que a continuación trataré de exponer de manera concisa:

La fracción I del Art. 115 Constitucional establece lo siguiente:

Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.

VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios.

Como se puede observar nuestra ley suprema condiciona en primer término que el Ayuntamiento sea producto de una “elección popular directa” y establece también que se integrara por un Presidente(a) Municipal y las Regidurías y Sindicaturas que determine la Ley.

Perfecciona el mandamiento constitucional al instruir en la fracción VIII que las legislaturas locales deben de contemplar la aplicación del principio de representación proporcional en la elección de los Ayuntamientos, como se puede observar en ningún momento nuestra Carta Magna distingue entre Regidores y Síndicos, por lo que deberían de corresponder a una misma forma de asignación.

Sin embargo la Constitución Local de Guanajuato no se ajusta al mandamiento federal y todavía va más allá al establecer en su Art. 109 lo siguiente:

Artículo 109. En todos los Municipios, los Ayuntamientos serán electos por votación popular directa, de acuerdo con las normas que establezca la Ley de la materia, de conformidad con las siguientes Bases:

El Presidente Municipal y los Síndicos de los Ayuntamientos serán electos conforme al Principio de Mayoría Relativa; y, los regidores serán electos por el principio de representación proporcional, y el procedimiento para su asignación es el siguiente:

Encontramos en las fracciones de este artículo el distingo que lesiona la representación ideada en nuestra Constitución Federal, llevando en una infundada fórmula al Presidente Municipal junto con los Síndicos para ser electos de manera directa, mientras que en un segundo plano impone a que los Regidores resulten electos por el principio de representación proporcional fijando además el procedimiento de asignación.

Lo anterior resulta relevante por ser evidente la alteración al orden constitucional federal que si bien permite determinar a la ley local el número de Síndicos y Regidores, condiciona a que estos sean electos de manera “popular y directa”.

Ahora bien podría entenderse que fuese solo el Presidente Municipal quien acudiera a las urnas de manera directa y que el resto del Ayuntamiento lo hiciese por representación proporcional, pero que las Sindicaturas se hagan en fórmula con la Presidencia Municipal ni es constitucional y afecta a la correcta representación ciudadana.

Podría invocarse a la gobernabilidad para justificar que las sindicaturas acompañen al Presidente Municipal, por la alta responsabilidad de representar jurídicamente al municipio, sin embargo en nombre de esa misma gobernabilidad debería de considerarse un equilibrio de fuerzas al garantizar la participación de la primera minoría en la sindicatura, una visión progresiva poco recurrente en las hegemonías políticas que padecemos.

¿Por qué afecta que las sindicaturas estén sujetas a la Presidencia Municipal?

Las decisiones en el Ayuntamiento se toman de manera colegiada y por mayoría, incluso las decisiones más importantes requieren de 2/3 partes; El hecho de que el Presidente Municipal de León que gana, lo haga con 2 votos en el bolsillo (los síndicos) de los 15 que definirán cualquier decisión edilicia trae consigo las siguientes afectaciones:

1.- Sobrerrepresentación del partido gobernante

Atendiendo al proceso de asignación de Regidores resulta que el partido ganador tendrá una sobre representación evidente al no contabilizar a los Síndicos en los 14 espacios edilicios (2 síndicos y 12 regidores) disponibles.

2.- Debilitamiento de la Oposición

Los Regidores de oposición son avasallados por una mayoría injustificada, dilapidando así los equilibrios tan necesarios en este órgano colegiado.

3.- Dificultad para acceder al cabildo de los partidos minoritarios

Al dividir la votación válida emitida entre 12 y no 14 que son los espacios edilicios disponibles a repartir se incrementa el cociente electoral, dificultando así su acceso al Ayuntamiento.

Solo por poner un ejemplo, aquella opción política que hubiese cosechado el 50 % de la votación le correspondería por lógica el 50% de la representación edilicia, pero al asignársele 6 regidores y además los 2 síndicos que no se contabilizan, tendrá un 57.14% de las representaciones edilicias; es decir tendría 8 ediles cuando le hubieran correspondido no más de 7.

Es muy importante dimensionar que los criterios de sobre y sub representación ya fijados por el INE y los Tribunales Electorales del 8% no sirve de contención en este caso porque como se ha explicado anteriormente el universo sobre el que se hace el cálculo no contempla las posiciones de los síndicos, viciando así de origen el proceso de asignación de representación de los partidos.

Están por definirse los próximos Ayuntamientos que habrán de gobernar nuestros Municipios y sería oportuno que las autoridades electorales tuvieran a bien observar esta irregularidad constitucional que genera claros desequilibrios en nuestro sistema político, toca a los partidos políticos promover la mejora y perfeccionamiento de nuestro andamiaje electoral ya sea en la próxima legislatura o en la inmediatez de este proceso electoral en los propios tribunales.