La vacuna vs Covid-19

Llamó un buen amigo, informándome que en Cortazar, Gto., estaban vacunando a personas mayores de otras localidades. Tomé el auto y de volada me fui a hacer cola…

R- Grrr, mi Santias, ¿qué no es lo correcto esperar a que te llamen?, lo que hiciste da la impresión de que te “brincas” la fila en el super o en el cine.

S- Así lo pensaba yo, mi Rufo, hasta que supe que amigos míos se habían ido a vacunar a Soria, en Comonfort, Gto., siendo de otras localidades o de otro estado. El punto es que cuando platiqué con ellos, me dijeron que se daba el caso de gentes de las comunidades que no se querían vacunar, por lo que sobraban vacunas y generaba un problema logístico para regresarlas y volverlas a asignar; lo que me pareció razonable. Ello en adición a que, al irte a vacunar, las autoridades podían, si así tenían instrucciones, rechazar a quienes en su INE, con su domicilio no demuestran ser de la comunidad seleccionada. No fue así. La diferencia entre ser de la comunidad y ser foráneo, era que la cola de la comunidad era pequeña, casi nula.

R- Guau, ¿entonces la vacunación de gente de fuera estuvo controlada?, porque, dada la variedad de vacunas y la necesidad de aplicar una segunda dosis en casi todas, imagina que te ponen una vacuna rusa en Cortazar y luego, para la segunda dosis en Salamanca o Yuriría, te ponen una vacuna china; vas a terminar bailando en Mandarín.

S- Para tu carrito, perro, mejor te platico la experiencia: 1.- Llegué como a la una p.m. a Cortazar, a la unidad deportiva en donde estaban vacunando, había una cola enorme; fui a preguntar a uno de los de chalequito morado (siervos de la nación ¿?) que controlaban la fila, avisándole que no era de Cortazar, qué si me podía vacunar. La indicación que me dio, fue que sí, que me formara en la fila de foráneos. 2.- Me fui a formar durante hora y media al rayo del sol. Al hacer cola llegabas a una pequeña carpa donde: 3.- Tomaban tu INE y tu comprobante de adulto mayor con interés en vacunarte, del registro de “mivacuna.salud.mx” que previamente se hizo en Internet. Cotejaban tus datos y te mandaban a una segunda cola, dentro de la unidad deportiva, en donde: 4.- Varias mesas de registro tomaban de nuevo tu INE y te daban una hoja con tus datos y el número del registro en “mivacuna” y con esa hoja, pasabas a hacer cola para vacunarte. 5.- Una vez hecha la fila, recogían tu hoja de registro y, de ahí, te pasaban a un espacio en donde una personas daba instrucciones sobre los cuidados y efectos probables al vacunarse, entre ellos, solo tomar Paracetamol para las molestias, mucha agua y no suspender alimentos. También te informaban que después de vacunarte, estaría 30 minutos en un espacio de descanso por si tenías alguna reacción adversa, ser atendido de inmediato. 6.- Después de la charla, pasé a la cola de vacunación en donde, mientras esperaba, un auxiliar del sector salud volvía a tomar datos de INE y a preguntar sobre antecedentes médicos. 6.- De ahí te llamaban a vacunarte, en donde, ¡adivinaste!, solicitaban datos de tu INE para darte un comprobante de vacunación. 7.- Ya con tu vacuna y comprobante, pasabas a un espacio de reposo en donde anotaban la hora de ingreso y simplemente esperabas sentado. A las 3 p.m. ya venía de regreso.

R- Guarraguauuu, mi Santias, pues mucha cola, ya que al tomar tus datos por primera vez, se pudieron registrar en una computadora e imprimir tu comprobante de vacunación y fin, dejar en paz tu INE… a menos que…

S- Así es perro, a menos que… Y tienes razón, el procedimiento se puede optimizar y agilizar colas y tiempos, lo que permitiría una vacunación más expedita y un control eficiente que agilizaría la vacunación de muchas personas más, pero como diría mi abuela cuando le preguntaban si era pariente de un López, ella contestaba invariablemente, esos son otros López (ella era López); aun así, déjame disipar tus temores. El comprobante de vacunación señala que fui vacunado con Pfizer y que, para la segunda dosis, como ya tienen mis datos (teléfono incluido) y registro, me llamarán de Cortazar para que sea de la misma marca y en el mismo lugar, lo que me parece correcto y da certeza. Ahora a esperar 14 días a que haga efecto la primera dosis, luego, a ponerme la segunda dosis a los 21 días (recomendación de Pfizer) y si hay vacunas y se sigue el protocolo, finalmente, esperar otros 14 días a que haga efecto la segunda dosis y así tener una certeza del 95% de eficacia en mi vacuna y poder hacer, con cubre bocas, higiene en manos y cara y sana distancia una vida casi normal. Es decir, seguir con cuidados y protección, ya que la vacuna no garantiza 100% de inmunidad y tampoco garantiza que, sin enfermarte, no seas portador del virus y perjudiques a otros… ¡Así de sencillo!

