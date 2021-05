La violencia no termina

¿Y cómo? Alejandra

La candidata del PAN y puntera en todas las encuestas para la Alcaldía de León, Alejandra Gutiérrez, asume el discurso de que ella ‘sí tomará el toro por los cuernos” frente a la inseguridad y la violencia para hacer lo que otros no quisieron o no pudieron.

No dice nombres pero el dardo alcanza inevitablemente la gestión de seis años de Héctor López. Eso sí, lo suaviza con la responsabilidad que también tienen la Federación y el Estado.

Si discurso dice que lo hará con inteligencia y mano dura.

Ricardo Sheffield la retó a debatir sólo ellos dos sobre seguridad y ya le dijo que no.

La panista ha presentado algunas propuestas en los debates y en su propuesta general de gobierno que presentó el 10 de mayo.

Promete: ingreso de $18,500 al mes para policías y mejores prestaciones; incrementar a 3,000 elementos (hoy son 2,100); y rediseñar la Academia de Policía para que opere el programa de capacitación continua; así como alcanzar las 5,000 cámaras conectadas al C4.

Otras propuestas son: contar con una Unidad especial de Atención a la Violencia de Género para acompañar el proceso de la denuncia y la atención psicológica y tener un modelo de refugios para mujeres víctimas de la violencia.

Para investigar y sancionar los abusos policiacos (que no son pocos) ofrece un nuevo órgano de control que se ponga en los zapatos ciudadanos que hoy se quejan de que nada pasa.

Otra de las apuestas es ser el primer municipio que cumpla al 100% con la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, lo que significa que todas las dependencias implementen programas de prevención.

Su plan “León Seguro” menciona también el recuperar los comités ciudadanos para la Vigilancia y Coordinación de Acciones y lanzar una gran campaña para la prevención con el sector educativo, social, empresarial y gobiernos.

Retoma del Partido Verde la propuesta de “Corredor Seguro” (casa-escuela-trabajo) con circuitos de botones de pánico, paraderos seguros, luminarias inteligentes, transporte.

Falta ver qué dicen los que saben de este tema pero, frente a semejante crisis, harán falta más y mejores ideas, pero sobre cumplirlas y tener el equipo que pueda con el paquete.

León en alerta roja

El quinto mes del año todavía no termina y en Guanajuato han asesinado ya a más personas que durante todo el 2017. Así de grave es la tragedia y el baño de sangre.

Durante el 2017 el registro oficial fue de 1,423 víctimas de homicidio doloso, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública basado en los reportes de la entonces Procuraduría y hoy Fiscalía del Estado.

El dato oficial de enero a abril del 2021 es de 1,263 víctimas, que sumados a los 222 del conteo AM/Al Día de los primeros 21 días de mayo, da un total de 1,485.

Hace cuatro años ya era una tragedia 118 víctimas promedio al mes, y hoy son 315.

La versión optimista del Estado es que frente a las 1,535 víctimas de homicidio de enero a abril del año pasado estamos un 18% por debajo. Incluso el dato de abril (que con 337 víctimas se registra como el peor mes del presente año) es menor al reporte de 10 meses del 2020, y sólo igual a agosto y arriba a los 300 de diciembre.

Pero, para no ir tan lejos, estamos prácticamente igual que 2019 cuando se registraron 1,237 víctimas en los primeros cuatro meses, año en el que solamente en dos meses se rebasaron los 337 de abril y los 335 de enero y marzo del 2021.

En el reporte que presenta la Secretaría de Seguridad federal de los 15 municipios de atención prioritaria en el país por su violencia, en los primeros cuatro meses del año hay reducciones en Celaya (que es octavo), Irapuato (en el 14) y Salamanca (el 15). León es tercer lugar y con un incremento del 11% en el número de carpetas.

Es un alivio que municipios violentos del corredor industrial registren significativas bajas de homicidios, pero al mismo tiempo es una alarma que la capital económica del estado se descompone sin que nadie meta las manos.

Tan solo de 2019 a 2020 las víctimas de homicidio doloso en León pasaron de 538 a 839, un 56% de incremento. De enero a abril el conteo AM/Al Día ya suma 260.

Los números de la Secretaría de Seguridad Pública de León registran 259 víctimas (no carpetas como el dato federal) los primeros cuatro meses del año frente a 273 en el mismo periodo del 2020, es decir una baja del 5%. Son las cifras de terror.

Silencio…

El gobernador Diego Sinhue y el alcalde Héctor López Santillana, con el pretexto de la veda electoral y que no se interpreten sus declaraciones como propaganda gubernamental, no salen a explicar qué está pasando y qué están haciendo.

El Gobierno federal en diciembre pasado anunció una supuesta estrategia para atender la violencia en 15 municipios prioritarios del País (entre ellos León, Celaya, Irapuato y Salamanca), sin embargo, no se tiene información de los avances.

Se incluían 10 principales acciones: regular giros negros; normar anexos; incermentar patrullajes y medidas de vigilancia en zonas de mayor incidencia; combatir el narcomenudeo; abatir la extorsión; reforzar acciones de inteligencia y capacitación policial; vincular programas sociales a la pacificación; contención de la violencia homicida; seguimiento permanente en el Gabinete de Seguridad.

Y el último de los puntos es la realización de reuniones del Gabinete de Seguridad encabezadas por el Presidenta de la República en cada uno de los 15 municipios.

Aquí aún no hay ninguna. La última visita de AMLO y su gabinete de seguridad con el Gobernador y su equipo fue en la Zona Militar de Irapuato en julio del 2020. Ahí presumieron un cierre de filas frente al crimen, AM insistió ¿en qué harían diferente para pensar que ahora sí habría resultados? No respondieron entonces. Ni ahora.

Ya ni siquiera la oposición exige cuentas por la tragedia. La violencia se normaliza, como antes fue la corrupción, la desigualdad y la pobreza. Pobre de Guanajuato...

La paz que se nos fue

El reporte de delitos de alto impacto de enero a marzo del 2021, que presenta el Observatorio Ciudadano de León, desmiente una de las respuestas de las autoridades de Guanajuato: esa de que hay violencia pero no inseguridad.

El Estado afirma que el problema exclusivo son los homicidios dolosos producto de la lucha sin cuartel entre bandos de la delincuencia organizada, un delito que es competencia de las autoridades federales pero que no ‘toma el toro por los cuernos’.

Pero la incidencia delictiva de los primeros tres meses del año frente al mismo periodo del 2020 registra aumento en Guanajuato en los delitos de: extorsión (que aunque casi no se denuncian pasaron de 5 a 23), secuestro (de 2 a 4), violación (de 138 a 204), narcomenudeo (de 3,649 a 5,306) y robo a vivienda (de 1,015 a 1,028).

Por el contrario a la baja están: violencia familiar, homicidio doloso, lesiones dolosas, robo de vehículo, robo con violencia, robo de negocio y homicidio culposo.

En León este año van a la alza: violación (137%), narcomenudeo (49%), homicidio doloso+feminicidio (12%), violencia familiar (4%). Otros como los robos disminuyeron.

Hay dos delitos que según las cifras comparativas 2021 y 2020 del primer trimestre del año tanto en León como en Guanajuato aumentan: violación y narcomenudeo.

En resumen estamos frente a un problema complejo de violencia y de inseguridad en el que toda autoridad es responsable de la crisis y también parte de la solución.

Otra vez frente a frente en León

Esta semana los candidatos a la Alcaldía de León otra vez se verán las caras.

El martes 25 a las 6 de la tarde están convocados por Coparmex León a un foro de diálogo con jóvenes. Será un formato virtual vía zoom, transmitido por redes sociales de GTO 2021. Han confirmado participar los 11 candidatos registrados.

En el foro participarán 14 líderes juveniles, alumnos de instituciones públicas y privadas, primeros votantes y representantes de cámaras empresariales.

Está previsto para una duración de 1 hora con 40 minutos pero de forma dinámica donde a través de un tablero “jeopardy” estarán ocultas las preguntas previamente diseñadas por los jóvenes en los temas: Desarrollo económico y empleo; Salud; Educación; Medio Ambiente; Atención a la desigualdad y la pobreza; Seguridad; además de preguntas random (sobre experiencias de vida de los candidatos).

Y para el jueves 27 y viernes 28, en dos bloques, organismos ciudadanos los invitaron para hablar de “100 días de gobierno, compromisos por León”. El evento es para conocer su programa en concreto para los primeros 100 días de Gobierno.

El 27 a las 6 de la tarde, Poliforum estarán los cinco candidatos que aparecen con mayor preferencia: Alejandra Gutiérrez Campos (PAN), Ricardo Sheffield Padilla (Morena), Juan Pablo López Marún (PRI), Sergio Contreras Guerrero (Verde) y Juan Pablo Delgado Miranda (Movimiento Ciudadano).

El viernes 28 a las 10 de la mañana vía zoom expondrán seis: Elizabeth Rangel (PES), Nancy Fonseca (PT), Norma Nolasco (Fuerza por México), Paola Aceves (PRD), Rosa Elba Pérez (Redes Sociales Progresistas), Marcos Vaquero (Nueva Alianza).

La convocatoria la hacen: Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, Parlamento Ciudadano, Observatorio Ciudadano de León, Red Anticorrupción de Guanajuato, Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, FURA (Fundación Rescate Arbóreo A.C), CIPEC (Centro de Investigación y Promoción Educativa y Cultural A.C), Colegio de Ingenieros Civiles, y otros.

La mecánica del evento será que cada candidato tendrá 15 minutos para exponer ¿cuál es el programa de gobierno que ejecutará en los primeros 100 días?

En una segunda etapa con la participación de diferentes gremios se harán 5 preguntas en urna, cada candidato elegirá una con 5 minutos para su respuesta.

Para cerrar el evento los candidatos entregarán su plan de 100 días por escrito.

El jueves con los cinco primeros habrá 60 asientos de invitados, entre ellos líderes empresariales como los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial y de Concamin Bajío, Luis Gerardo González e Ismael Plascencia. Consejeros y donantes del Observatorio Ciudadano de León que encabeza la maestra Rocío Naveja Oliva, representantes de fundaciones, asociaciones y de universidades.

Después de los foros de propuestas organizados por la Ibero y la Federación de Estudiantes del Tec de Monterrey y de los debates del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y Coparmex, falta que digan ¿cómo van a lograr las metas?

PAN y Morena en dimes y diretes

En Irapuato, los señalamientos de guerra sucia y comisión de delitos electorales entre el PAN y Morena se hacen más intensos en la recta final de las campañas.

Morena asegura tener pruebas de casi 20 delitos electorales que se habrían cometido durante toda la campaña por integrantes de Acción Nacional, y cuyas denuncias han presentado en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

Señalan la entrega de despensas por parte del Municipio en favor de la candidata del PAN, Lorena Alfaro; la distribución de Vales Grandeza del Gobierno del Estado; pago de publicidad en contra de los candidatos de Morena; ofrecimiento de dinero a ciudadanos y hasta hostigamiento a los promotores de campaña.

Dicen que el PAN está preocupado porque la 4T aterrice en la ciudad fresera.

Pero el PAN no está dispuesto a aceptar los señalamientos, al menos así lo dejó claro el dirigente del Comité Municipal fresero, José Luis Acosta Ramos, que ve estas denuncias como un grito desesperado de los candidatos de Morena.

Incluso los llamó la "banda de la tristeza", pues dice que no saben cómo lograr más aceptación en la ciudadanía.

Aunque no hay que olvidar que semanas atrás, el PAN también presentó denuncias contra Morena por el retiro de lonas con la imagen de Itzel Balderas y hasta por el video donde se ve a Pepe Aguirre, candidato a la Presidencia Municipal, entregando billetes de 500 pesos a una persona.

Este sábado la “sorpresa” fue el empresario Lalo Ordoñez levantando la mano a Lorena Alfaro, quien se reunió con mujeres en un evento de la fundación “Por Amor a Irapuato”, de la que él es fundador. Quiso ser candidato a la Alcaldía por el PAN y no pudo, luego lo intentó con Morena y tampoco. Y ahora se cobija a la segura.

Celaya, campaña a medio gas

Para algunos candidatos a la Alcaldía en Celaya su campaña no termina por arrancar. De los 11, son pocos los que están activos.

El panismo en Celaya terminó por unirse y apoyar a Javier Mendoza Márquez, quien según cifras de la plataforma de fiscalización del INE, ha tenido más de 168 eventos en mes y medio de campaña.

Entre mítines en colonias y comunidades y reuniones con organismos empresariales y cámaras de profesionistas, Javier Mendoza ha sido por mucho el más activo durante la campaña.

No cabe duda que la maquinaria panista ha copado cada rincón del municipio y los grupos sociales más importantes de la ciudad con el fin de no perder uno de los bastiones más importantes del estado.

Basta con ver los gastos reportados de campaña en donde el candidato blanquiazul ha invertido más de 1.3 millones de pesos, muy por encima de sus competidores.

En segundo lugar en gasto de campaña, está el del Verde, Carlos Trejo, quien le ha metido casi 700 mil pesos, principalmente en propaganda. Sin grandes eventos, se ha centrado en criticar al PAN principalmente en redes sociales.

Otro de los candidatos, el priista Jorge Estopellan comenzó unas semanas tarde y a pesar de tener un arranque vistoso en el Parque Morelos se ha mantenido con bajo perfil en la campaña.

Las disputas al interior de Morena provocaron que la campaña de su abanderada, Carmen Castrejón, esté pasando casi desapercibida. Son muy pocos los eventos que ha tenido y los que ha habido han sido desangelados y desorganizados.

Hay aspirantes que no se sabe con certeza si en verdad están haciendo campaña como la perredista Alejandra Flores o Jacky León, del PES.

En Celaya parece, guste o no, que la suerte ya está echada a favor del PAN.