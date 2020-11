Lamentable

El rostro de preocupación mostrado por la empresaria Helen Anaya Sanroman, titular de la CANIRAC, debió ser similar al de miles de personas que entre empresarios y empleados son parte del sector alimentos en Guanajuato, al saber que en vez de avanzar el semáforo económico, nuevamente estábamos regresando al naranja.

Y es que no es un simple cambio en el color; significa que siguen creciendo los contagios, que hay más gente hospitalizada y que las ganancias de una de por sí debilitada economía, nuevamente se ponen en riesgo.

La empresaria nos contó, que la aspiración del sector es, o era llegar al menos al 50% de sus ventas, sin embargo con un semáforo en naranja, las posibilidades de que eso suceda nuevamente se alejan porque habrá que nuevamente reducir el aforo permitido, lo que se convierte en menos ganancias.

Si algo preocupa no solamente a los empresarios restauranteros, sino a los industriales y a todo aquel porcentaje de población que desde marzo hemos sido empáticos con cumplir con las medidas de sanidad obligadas, es que regresemos al semáforo en color rojo en pleno noviembre y diciembre, meses en donde el contexto permite a la mayor parte de la población abrir la cartera un poco más para hacer compras personales y para su familia.

Ya lo decían el viernes, integrantes de la Concamin Bajío como Ismael Plascencia Nuñez, Arturo Palomino y la propia Helen Anaya, regresar a ese estatus sería catastrófico para la economía y los empleados, y desde luego para el tema salud.

Algo que debe aplaudirse a las autoridades del gobierno municipal y estatal es que -al menos por ahora- no han tomado una postura de recortar horarios de los negocios o alguna de esas acciones que en vez de ayudar, terminan perjudicando a la sociedad y su economía.

Es urgente

Sin embargo, empresarios e industriales en repetidas ocasiones han coincidido en que existen tres grandes pendientes por cumplir, de los cuales ya les han pedido hacer algo al respecto y luego de ocho meses siguen sin hacer algo al respecto y lo peor es que los tres temas son causante de un importante número de contagios en el estado.

El primero una organización en el transporte público; aquellos que lo utilizan lo saben de sobremanera y aquellos que no, vemos como durante el día y sobre todo por la mañana y la noche, las unidades van repletas y entre ellas personas sin cubrebocas.

El segundo es sobre el comercio informal, y no la solución no sería que les evitaran vender, pues la mitad de los empleos que se generan en la entidad, son en la informalidad e imagine usted lo complicado que sería en estos momentos impedírselos, más bien sería que los protocolos, las verificaciones y exigencias que se le piden a los negocios formales, sucedan también en la informalidad.

Porque mientras a uno se les pide un tapete sanitizante, uso de cubrebocas, medición de temperatura y se les revisa constantemente y en caso de no cumplir existen sanciones o incluso cierres otros trabajan de forma libre, sin por lo menos hacer uso de su cubrebocas, y no, no son todos pero sí una gran mayoría de las personas que están en tianguis y en general el comercio informal incumplen con el uso al menos del cubrebocas, mismo caso que la mayor parte de las personas que asisten a estos lugares.

Descuentos y promociones

Para finalizar, hoy comienza el Buen Fin que por primera vez tendrá una duración de dos semanas, si con la finalidad de que evitemos en lo posible las aglomeraciones y el ir con toda la familia y simplemente comprar una camisa.

Esperemos que las ventas mejoren por el bien de la economía, pero esperemos también que sea de forma ordenada, con empatía y ocupándonos de protegernos nosotros, a nuestras familias y a los demás.

Recordar que gran parte de las marcas ofrecerán descuentos en venta en línea y que la recomendación de las plazas comerciales es preferentemente no asistir con niños y adultos mayores.