Larga vida a las mariposas

El 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas se conmemora en honor y recuerdo del asesinato de las hermanas Mirabal: Patria, Minerva y María Teresa, conocidas como “Las Mariposas”.

Las tres activistas de República Dominicana fueron perseguidas, encarceladas, torturadas y asesinadas brutalmente por oponerse al régimen dictatorial de Leónidas Trujillo. Esto ocurrió, justamente, el 25 de noviembre de 1960. Han pasado ya 60 años y su muerte dio vida a un gran movimiento contra todo tipo de violencia contra nosotras, las mujeres.

A propuesta del primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe de 1981, en el año 2000, la ONU declaró oficialmente el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Desde la llegada de la 4ª Transformación, gracias a la consolidación de la Legislatura de la Paridad de Género, se han construido las condiciones para hacer realidad nuestro compromiso por la defensa y garantía del derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencias. Y lo hemos hecho de manera unánime, enviando un poderoso mensaje a la Nación: todos los grupos parlamentarios que integramos el Senado de la República estamos convencidos de la pertinencia de las reformas realizadas.

En junio de 2019, se publicó la reforma constitucional en materia de paridad y en abril de 2020, las reformas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Ambas implican la igualdad en la participación de las mujeres en los espacios de poder y toma de decisiones y establecen que esta participación se realice libre de cualquier hecho de violencia. El lema paridad en todo habrá de aplicarse irrestrictamente en la diversidad de cargos que habrán de elegirse en el 2021. Y quienes vivan hechos de violencia podrán denunciar ante la autoridad el delito cometido en su contra como lo indican las reformas y el reglamento publicado por el INE.

Aprobamos una reforma integral a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, relativa a las órdenes de protección para mujeres y niñas víctimas de violencia, garantizar su protección y establecer las obligaciones de las autoridades competentes en su expedición, seguimiento y cumplimiento: Pasan de tener vigencia de 72 horas a 30 días; el juez o la jueza, deberá ahora ser quien informe al agresor de la medida y asimismo es quien deberá darle seguimiento a la orden en lugar de dejar toda la responsabilidad a las víctimas.

En esta misma ley se incorporaron dos nuevas modalidades de violencia: la violencia digital y la violencia mediática; lo anterior con el objetivo de que en el espacio digital y en los medios de comunicación se erradiquen prácticas sexista, misóginas y discriminatorias en contra de las mujeres, niñas y adolescentes y se garantice su derecho al uso de estos espacios en condiciones de seguridad.

Además, hemos aprobado reformas históricas para incluir en diversos ordenamientos legales el derecho de las mujeres a la igualdad salarial, es decir, que por el mismo trabajo se pague igual a mujeres que a hombres, así como en lo relativo al derecho a vivir libres de acoso sexual y hostigamiento laboral en sus centros de trabajo.

Quedaron atrás años y años de rechazo a estas reformas. No le gustaba al patriarcado la paridad ni la denuncia de la violencia política, ni la igualdad salarial ni las órdenes de protección, pero ahora en la 4T y con el consenso de todos los partidos en el Senado de la República logramos avanzar en la igualdad sustantiva.

Recuerdo bien, que cuando comenzamos a trabajar en contra de la violencia de género en Guanajuato, ya hace cuatro décadas, no faltaron las amenazas y los comentarios machistas tildándonos de exageradas, intransigentes, machorras, destructoras de la familia y otras linduras más. Alguna ocasión se presentó un marido golpeador a nuestro Centro de Derechos Humanos, aquí en León, y sacó una pistola, ¿la puso sobre la mesa y preguntó pues que le hice a esta? y pidió hablar con su mujer, que ahí estaba en asesoría jurídica. No nos amedrentaron ni nos detuvieron y hoy las hermanas Mirabal reconocerían con satisfacción y alegría estos logros, por ello, en su honor, tal como les decían, me dirijo a ustedes mujeres de Guanajuato y de todo México, ‘Larga vida a las mariposas’, ¡LARGA VIDA A USTEDES, LARGA VIDA HERMOSAS MARIPOSAS!

DA