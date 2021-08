Las buenas personas

Las personas buenas tienen el corazón de cristal, son observadores sensibles y se conmueven ante la fragilidad humana. Vibran ante la vulnerabilidad de los demás como una forma de empatía, y laten al unísono extendiendo sus ondas buenas como lo hace un diapasón.

Quisiera decir que todos los humanos son así, pero sería una soberana mentira, porque sé que el bien también tiene su opuesto. Sí, siempre hay la contraparte y tenemos que aprender a diferenciarlos, porque el mal suele disfrazarse de ángel bueno. Hay quien finge dar y quien da de verdad.

Caminamos por las mismas banquetas, asistimos a los mismos lugares, nos saludamos con inclinaciones de cabeza, otras, estrechamos nuestras manos. La verdad en este punto, aún no se manifiesta, las caretas siguen inamovibles, adheridas con fuerza a las verdaderas caras, resguardando las medias verdades.

De pronto, algún suceso, surge de la nada, tomándonos por sorpresa, y es tan fuerte e inesperado que nos deja en desventaja. Resguardados en nuestra sorpresa, solo atinamos a mirarnos las caras. ¿Qué hacer, qué camino seguir? Por lo pronto, reforzamos cercas, pulimos aristas, nos decimos cuan necesarios somos unos para otros, porque sabemos que unidos es la mejor forma de hacer frente a un mundo que sin aviso se tornó hostil.

Las personas buenas, lo perciben y se unen a nuestras filas. Con presteza, enarbolan nuestra bandera, usan palabras suaves que tocan el alma con sensación de terciopelo. No usan careta, se muestran, no la necesitan, se sienten a resguardo.

Somos semejantes me dicen sus ojos, no somos rocas, tenemos frágil el corazón. Abren sus palmas y las extienden. Dicen; recárgate en mí para que puedas caminar, toma mis oídos para que te vacíes de palabras, me dan la seguridad de su presencia en mi vida, y eso me alivia. Y lo creo, porque la sinceridad se muestra al igual que lo hace la mentira aunque se esconda detrás de cien máscaras bondadosas.

Y no pretendo cambiar el mundo, algunos son nobles, otros falsos, egoístas o depredadores. Son cañas vanas sin sustento que atraviesa el viento, frutas agrias que molestan al paladar. Y aunque no apruebe que haya gente así, entiendo que compartamos el mundo sin poder evitarlo. Más no mi espacio personal en donde tienen prohibido el paso.

Y no sé si debiera hacer un recuento de cuál de estos tipos de personas he tenido en mí caminar, más considero que fue suficiente, ya no quiero nadar en ese oscuro mar. Yo, prefiero a mis personas buenas, porque su alma, filtra la luz de la luna, porque dan por la satisfacción de dar y ayudar. Y pienso que es precisamente en esa generosidad compartida, que Dios se refleja en toda su grandeza.

