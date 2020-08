Las creencias y la COVID-19

“Éramos muy felices...pero, ahora nos estamos muriendo,” dicen angustiados disímbolos parroquianos. El fantasma de la COVID-19 mermó la felicidad de los mexicanos. Según estudios, la caída en el nivel de felicidad se dio cuando el Gobierno elevó la fase de emergencia de la pandemia, llamando al aislamiento social y el cierre de actividades. La pandemia está golpeando severamente el estado de ánimo y el sentido de bienestar de los ciudadanos.

No se sabe a ciencia cierta la magnitud del desastre económico y humano que ha causado la COVID-19 en el mundo. Cifras de muertos y contagiados van y vienen, el sufrimiento es inmenso y sus historias no tienen parangón en su dramatismo, ni en su dimensión… Afecta, tanto a los países poderosos y avanzados, como a los débiles y atrasados.

Einstein decía: “El tiempo es relativo;” así, los días y los meses se hacen largos para los dolientes y muy cortos para los científicos y estadistas, que se sienten impotentes para luchar contra un enemigo invisible; pero que está ahí, acechando día y noche. En el ADN de los seres humanos está el miedo, básicamente a tres acontecimientos: Al dolor, al fracaso (falta de trabajo) y a la muerte… La COVID-19 engendra y conjuga los tres. El doctor Anthony Fauci, el gurú de la inmunología en Estados Unidos, asesor del presidente Trump, dice que si todas las personas usaran cubrebocas, en tres semanas la pandemia se reduciría drásticamente. Pero, ¿por qué no adoptar tan sencilla sugerencia?

“Aquí, la gente no se concientiza de que el problema es real, la población está falleciendo y lo atribuyen a otras causas, tiene que esperar a que fallezca un familiar o un amigo para creer”, dijo la coordinadora de Epidemiología Guanajuato”. El anuncio de sanciones a ciudadanos que se nieguen a usar cubrebocas en León no preocupa a un amplio sector de la población; los leoneses prefieren ser arrestados que usar el cubrebocas.

No es entendible la extraña conducta de resistencia al uso del cubrebocas. ¿Será ignorancia, rebeldía, o indiferencia? De manera natural, sería muy fácil cumplir con las recomendaciones de salud basadas en evidencias científicas. A los políticos, como Trump, Bolsonaro, AMLO, se les podría entender, aunque no justificar, su rechazo al cubrebocas. En política, la simbología es un elemento vertebral del ejercicio del poder. El mandatario debe de parecer omnipotente, intocable, frente a los gobernados, y la mascarilla podría aparentar debilidad y así confundirlos con los mortales. La soberbia es privilegio de los dioses y gobernantes.

El problema toral es que mucha gente no cree en la existencia de la COVID-19; por lo tanto, se resiste a usar medidas preventivas contra lo que no es su creencia. Dicen que son cosas del gobierno para encerrar a la población (ignorancia)… El filósofo español, José Ortega y Gasset decía que hay gente que se rige por ideas sustentadas en la ciencia, y otras personas por creencias. Estos últimos están llenos de dogmas, de sus propias opiniones incuestionables y las imponen a los demás como una verdad absoluta, como un credo religioso... En cambio, la gente con ideas es flexible, escucha, modifica su percepción, tiene imágenes de la mente que apoyadas por el raciocinio deductivo y la ciencia forman los conceptos, que no dominan al hombre, sino que están a su servicio.

La cultura mexicana está llena de creencias, dogmas, supercherías, detentes, santitos y santones, milagritos y favores, producto de un pensamiento mágico, sustentado en credos… Los ministros del culto, expertos en manejar las creencias del pueblo, que no la ciencia, podrían ayudar mucho a las autoridades, haciéndoles ver a sus creyentes la verdad monda y lironda de la COVID-19, para que los parroquianos crean en la pandemia como en una realidad científica. Así, se podrían salvar muchas vidas, mucho dolor y muchos fracasos, los jinetes del apocalipsis a los que tanto se les teme.

DA