¿Las entrañas del olvido en SAPAL?

"Tolerancia y complicidad son maldades engarzadas. Verdad irrefutable". - Juan Aguilera Azpeitia

El descomunal fraude que se cometió contra el patrimonio leonés ha entrado como en un compás de espera. Se tomaron los rescoldos de la planta tratadora de aguas negras, pero los daños fruto de la rapiña, no se han cuantificado y menos ventilado.

Se habla a las volandas de mil millones de pesos; pero pueden ser más los que se requieran para reparar la sangría o daño. La cantidad es lo de menos supuesto que dinero hay en las arcas de SAPAL.

Esta realidad punzante, administrativa y políticamente, desde el Honorable se ha tomado como rutina. Si ya se tiene la "experiencia" de una pérdida cuantísima con el estadio, ¿qué más da otra mancha al tigre?.

Lo pertinente y responsable, en el caso del fraude con esa planta chatarra, es que haya un informe completo, veraz y certificado no solo de los daños financieros, además de las complicidades y claro que se tiene que encauzar la responsabilidad legal. No vaya a ocurrir que la empresa defraudadora resulte demandante por "agravios o daños empresariales"..

Nadie, con un pelo de vivo, no con capacidad de ingeniería financiera, va a creer que SAPAL, no contaba en esa compañía a la que le otorgó licencia absoluta para purificar aguas residuales, con un comisario, representante o enlace siquiera.

Los negocios, de la naturaleza que sean,se han de cimentar con dos cualidades mínimas: visión y malicia. Claro que si a una persona no le importa que los resultados salgan bien o mal porque le da lo mismo el éxito o el fracaso, entonces ya estamos en otro estado mental y con la conciencia no dormida, sino podrida.

En la administración pública de México, lo hemos visto por muchos años, los servidores o servidoras con certificación de malos manejos, si son procesados jurídicamente, al final se les otorga el clásico "usted dispense", porque no hubo capacidad oficial para formular la demanda.

Porque la experiencia así lo demuestra, falta que SAPAL tenga que pagar los platos rotos o sea resarcir el "daño" a la empresa defraudadora. ¡Háganme el señalado favor de entender el mundo al revés!.

Cuantos no tenemos capacidad pitagórica, pero que podemos razonar un poquito, estamos en capacidad de imaginar, sólo imaginar entiéndase bien, no sugerir, menos ordenar, lo que se pudiera hacer con mil o dos mil millones, que se van a meter a la planta chatarra, si esas cantidades, (de no haber ocurrido semejante fraude)", se hubieran aplicado a surtir agua a las colonias que no la tienen. ¿Cuantas pipas, para llevar el vital líquido a cañadas y rumbos lejanos y olvidados en León, con las que se pudieron haber beneficiado miles de hermanos sedientos a los que sí les llega el agua, pero carísima?.

Cuantificar eso, alguien me va a decir, es algo casi imposible. Es verdad, como igualmente resulta inaudito creer que a ojos vista de SAPAL, nos hayan defraudado cuantiosamente.

Y ¿quién responde por esa atrocidad financiera?. Esperemos la respuesta. ¿La tendrá el Honorable Ayuntamiento?.

Acaba de llegar a mis manos una obra valiosísima que se denomina: "El siglo XX. Los decenios de Guadalajara". En él un gran maestro y analista Guillermo Gómez Suataita, muestra los avances de la Perla Tapatía, sus luchas y tropezones reales, ciertos;pero también su alcurnia social, política y humana Ojalá que algún día los leoneses podamos parangonar o al menos imitar el reconocimiento de nuestra grandeza y nuestras miserias; pero sin tapujos.

DA