Las mujeres de la LXIV Legislatura

Estimados lectores, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 presentado por el Presidente no reflejó en hechos sus dichos, no hay los 40 mil millones adicionales que dijo, es más, en términos reales, disminuyó el presupuesto en Salud. La salud de los mexicanos no le importa y lo que dice cuando anda de gira visitando hospitales, son falsedades. Los detalles serán motivo de otra columna.

El género femenino representa hoy en México un poco más del 50% de la población mexicana, y la lucha para eliminar la discriminación de su participación en el ámbito público y el político ha sido intensa en los últimos años. Las acciones afirmativas al principio y ahora las legales garantizan su participación igualitaria en los procesos político-electorales.

Quienes integramos la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados podemos sentirnos orgullosos de que, gracias a la implementación de medidas legislativas efectivas, este periodo se caracteriza por una paridad de género consolidada al contar con 241 mujeres que representan el 48.3% del pleno cameral, en reconocimiento al esfuerzo y compromiso de formar parte de los asuntos de interés público.

Se debe visibilizar que la representación descriptiva de este grupo de legisladoras, de manera particular, sería voz de las mujeres mexicanas y de manera sustantiva debiera, por tanto, general acciones y propuestas benéficas para el género femenino en conciencia de la diversidad y distintas realidades sociales existentes entre las regiones y mujeres de nuestro país.

Cabe resaltar que las mujeres económica y psicológicamente independientes de los hombres tienen mayor probabilidad de expresar preferencia política a la mujer. La labor desarrollada por ellas de manera sustantiva ha sido en aras de satisfacer las necesidades del género representado en temas como del cuidado de los hijos, la lactancia materna, la igualdad salarial y la protección contra la violencia.

Hemos hecho un primer acercamiento exploratorio, seleccionado al azar una representante de cada fuerza política, que representen en promedio, el mismo número de iniciativas presentadas.

La diputada seleccionada de Morena para la muestra presenta una producción de 26 iniciativas: dos como iniciante, nueve que solicitó adherirse y 15 firmando con grupo parlamentario. Las propias fueron referidas a las medidas de protección especial a favor de las niñas niños y adolescentes conforme a su interés superior; la retiro dos meses después. La segunda fue para solicitar el cambio del periodo ordinario de sesiones del Congreso. Del resto de iniciativas, solo una tuvo que ver tema de interés para el género femenino.

En el caso del PAN, la mayoría de las legisladoras cuenta con una numeraria producción de iniciativas que excede a los estándares de los demás grupos parlamentarios. La diputada elegida presentó ocho como iniciante, 3 con otros grupos parlamentarios, 72 como adherente y 25 firmadas junto con su grupo. El 49% del total de iniciativas atendieron al género en temas de derechos humanos, derechos de la infancia y político electorales; desarrollo social, apoyo a víctimas, alertas de género y justica, entre otros.

Del PRI la legisladora seleccionada cuenta con siete iniciativas como iniciante; 20 como adherente y una firmada con su grupo parlamentario. El 50% de ellas atendió a los intereses de las mujeres.

Del Partido del Trabajo la diputada ha presentado 16 iniciativas propias, cuatro como adherente y cuatro con su grupo. El 54% de ellas acredita que ha representado sustantivamente a las mujeres en los temas citados supra líneas.

De Movimiento Ciudadano la legisladora presentó 11 iniciativas propias, 10 como adherente y ocho con diversos grupos parlamentarios. 19 de ellas versan sobre guarderías, violencia política y de género, salud, educación y tutela de derechos humanos. 34% de ellas son de representación sustantiva.

Del Partido Encuentro Social, la diputada cuenta con nueve iniciativas propias, 10 como adherente y cinco con su grupo. El 39% de ellas orientadas a temas de familia, violencia sexual y política entre otras.

Del PVEM la legisladora presentó una propia, siete como adherente, 29 con su grupo y 24 con otros grupos. 54% de las iniciativas fueron en materias identificadas con la representación sustantiva, destacando la violencia sexual y política.

Del PRD la diputada selecta presentó cinco iniciativas como proponente, seis como adherente, 39 con su grupo y 1 con otros grupos parlamentarios. El 45% de ellas fueron en materia de representación sustantiva.

Sin partido. La única diputada sin partido, de nuestro Guanajuato por cierto al dejar las filas del PRD, cuenta con una iniciativa propia, seis como adherente y seis con diversos grupos parlamentarios. El 46% de ellas tiene temas de representación sustantiva a favor de las mujeres.

El primer acercamiento hasta ahora revela que la diputada perteneciente al partido Morena presentó iniciativas inclinadas hacia la estructuración del Estado, mientras que las de los partidos de oposición legislaron con mayor tendencia en materia sustantiva, revelando el sentimiento social primordialmente en violencia sexual, violencia política, paridad de género, salud, tutela efectiva de derechos humanos y educación de niñas, niños y jóvenes.

En los próximos meses sabremos el éxito de las iniciativas presentadas y el apoyo que las legisladoras le dan con su voto a las iniciativas con perspectiva de género. Yo creo que hay una gran área de oportunidad entre nuestras legisladoras. Al tiempo…