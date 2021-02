Las obras soñadas

Los proyectos claves que esperan por AMLO

En Guanajuato, las grandes obras del sexenio esperan el respaldo del Gobierno federal para que se puedan realizar. Pero ya son dos años, y nada.

En primer lugar, la autopista más deseada, la Silao-San Miguel de Allende, prometida primero en el sexenio de Juan Manuel Oliva, después con Miguel Márquez y ahora en el Plan de Gobierno 2018-2024 de Diego Sinhue.

Desde el inicio de la Administración Federal, Diego pidió, no dinero sino solamente que le entreguen la concesión, el derecho de vía que está ya liberado, y ofreció que el Estado podría realizar el proyecto, licitar y concesionar.

Al Gobernador y a su secretario de Infraestructura, el jalisciense Tarcisio Rodríguez, los traen emocionados hace más de un año con la promesa de que el convenio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya está listo… pero no se los firman.

El 30 de noviembre, la Silao-San Miguel fue una de las obras en el anuncio de “Proyectos para Apuntalar la Reactivación Económica” que presentó en la mañanera el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, junto al presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar.

El documento aclaraba que se trataba de una concesión promovida por el Gobierno de Guanajuato; el monto de la inversión privada se estimaba en aproximadamente $5 mil 180 millones y se marcó como fecha de arranque diciembre del 2021.

Ooootra vez en enero de este año la SCT y la Sicom revisaron el convenio. Ya está definido un trazo preliminar del que está liberado un 40% de las tierras, el otro atorón ahora para el Estado es negociar con Hacienda y con la SCT un recurso de 100 millones de pesos para terminar de comprar la propiedad necesaria.

Se supone que este primer trimestre la Sicom debe armar el modelo legal-financiero de la concesión para salir a licitar en el segundo semestre. Queda poco tiempo.

Otra obra que urge, para aprovechar el boom turístico de San Miguel de Allende y ‘derrame la miel’ a Dolores Hidalgo, es la modernización y ampliación de esa carretera de más de 30 kilómetros y que requiere de 2,000 millones de pesos.

A ver si no queda en anécdota cuando el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en septiembre de 2020, Diego Sinhue la hizo de su chofer para llevarlo a los sitios donde se requiere precisamente del apoyo federal para las obras.

El recorrido incluyó la carretera Dolores-San Miguel y terminaron en el Santuario de Atotonilco. El Góber le pidió que la Federación se coopere con la mitad del costo de la ampliación y el Estado paga la otra. El Estado y municipios ya arrancaron con el proyecto ejecutivo. Esperan respuesta.

Peña y AMLO, olvidadizos

Otro de los grandes proyectos del sexenio se tambalea sin recursos. En su primer encuentro en diciembre de 2018, y en los siguientes, el Gobernador le pidió a AMLO el respaldo para una prioridad: la modernización de la carretera Silao-San Felipe.

Esta vía es fundamental en la logística de transporte de mercancías hacia el norte del País, y está colapsada. Son 60 kilómetros y se requieren 3 mil milloncitos.

Es una de las obras que el expresidente Enrique Peña Nieto firmó en los compromisos de su campaña presidencial, apenas inició y nunca cumplió.

En la gira de Herrera también lo llevaron a ese punto. Le arrancaron el acuerdo de que la mitad de los proyectos ejecutivos los haría el Estado y la otra la Federación. En Guanajuato ya se licitó y está en proceso su parte y en la SCT les dicen que se declaró desierto una primera convocatoria y están licitando un tramo de lo suyo.

En resumen no hay ningún recurso federal amarrado. Y este año menos.

Y para cerrar la carta a Los Reyes Magos está el proyecto de modernización del entronque a Comanjilla, sobre la carretera León-Silao que es una vía federal, en donde el titular de Hacienda también se tomó la fotografía a presumir en redes.

La Sicom ya tiene en proceso la realización del proyecto ejecutivo ya casi está listo y validado por la SCT, sólo faltan algunos permisos de Conagua y Pemex. En un inicio esa obra se proyectó con ingresos del Impuesto Sobre Nómina, pero la pandemia lo cambió todo y le pusieron pausa. Este año tampoco va a iniciar.

Tren, oootra desilusión

Del proyecto del Tren Interurbano, les cuento otra historia que se suma a las decenas de una obra fallida durante dos décadas.

En el presupuesto federal de 2020 sorprendió a todos que se incluyó una partida de 26 millones de pesos para estudios de factibilidad del famoso tren que pretende conectar el corredor industrial de Guanajuato hasta la capital de Querétaro.

En junio de 2020 se firmó el convenio para que la Federación enviará el recurso al Estado, que también aportaría otros 26 millones, para una bolsa total de 52 mdp. En agosto llegó ese presupuesto y se licitaron los estudios con duración de 10 meses.

El fallo se otorgó en diciembre pero ¡oh sorpresa!, ese mismo mes la Federación avisó al Estado que el recurso tenía que estar ejercido al cierre del año 2020, lo que era imposible al ser un estudio a elaborar en 10 meses, como ya se sabía.

Para no hacer el cuento más largo tuvieron que regresar los $26 millones, decirle al consultor que ganó que no había presupuesto y no se firmó el contrato. El Estado tiene la ilusión de que el recurso regrese, pero en el presupuesto de 2021 no está.

En ese nuevo estudio se actualizarían aspectos como el aforo estimado, trazo, impacto social, costo-beneficio, y otros. Lo que significa revivir el viejo proyecto. En las pláticas del Gobernador con el titular de Comunicaciones y Transportes también le daban alas que había interés, pero, si no hay para estudios, menos para un tren.

Morena, sabrosa batalla

El PAN y el PRI concluyeron sus dedazos y tienen candidatos. En Morena lo que viene es una batalla campal por las candidaturas que ya veremos en qué termina.

El registro para los precandidatos a las alcaldías concluye hoy domingo 7. El método de elección se supone que es una encuesta abierta y luego ya nos dirán.

No hay que ser un adivino para advertir el lío en el que están metidos. Basta ver el resto de los estados donde Morena ha elegido candidatos, en particular para Gobernador, en donde nadie queda contento y a las encuestas no les creen.

Si mañana queremos conocer la lista de los aspirantes anotados, no hay manera. Hoy ni siquiera la dirigencia estatal que comanda la sinaloense Alma Alcaraz lo sabe, hay que andar a la caza en redes sociales de los que presuman su registro.

En León hay dos precandidatos visibles: Jorge Marcelino Trejo Ortiz, presidente del Colegio Estatal de Abogados y ‘gallo’ del procurador Ricardo Sheffield. El otro es el empresario del sector de transporte de personal, invitado de inicio por el grupo del salmantino Ernesto Prieto y luego respaldado por la senadora Antares Vázquez.

Y no es que Antares guste de hacer equipo con los Prieto, lo que hay detrás es la intención de la Senadora de quitarle fuerza a Sheffield en León con la mira puesta en el 2024, en donde ninguno de los dos oculta su interés de ir por la gubernatura.

En Irapuato hay otra disputa de pronóstico reservado: Pepe Aguirre, con su padrino Miguel Ángel Chico y el grupo Prieto; Lalo Ordóñez y su aventura fallida por Acción Nacional arropado ahora por Antares; y el expriista Gerardo Zavala, del bando de Sheffield y su alianza con Gerardo Sánchez, el ex candidato tricolor a Gobernador.

En Celaya van Jorge Acuña, Juan Miguel Ramírez y Antonio Chaurand. En Guanajuato Beto Loya y Óscar Aguayo. En Silao hay varios tiradores entre ellos dos exalcaldes panistas como son Carlos García y José Antonio Morales Maciel.

En San Miguel de Allende quiere otra vez Ricardo Ferro, pero también está puesto Osvaldo García, exdirector de Desarrollo Social en la administración de Luis Alberto Villarreal, quien al ver que su jefe iba por la reelección busca el cobijo en la 4T.

De los cinco alcaldes que hoy tiene Morena cuatro se anotan para buscar reelección: Beatriz Hernández, Salamanca; Carmen Ortiz, Apaseo el Alto; Alejandro Tirado, Acámbaro; y José Carlos Nieto, en Comonfort. En el caso de Genaro Martín Zúñiga, de San José Iturbide, optó por buscar la candidatura a la diputación federal.

Al principio dijeron en Morena que el 14 de febrero anunciarán los candidatos. Las nuevas reglas ya marcan otros plazos muy pegados al registro ante el IEEG.

Todo el proceso de definición de candidaturas está en manos del Comité Nacional con Mario Delgado, el Comité Estatal solamente ve y verá las broncas. Mario anda muy entretenido con la polémica por la candidatura de Félix Salgado en Guerrero, y mil líos más, no vaya ser que se le termine de descomponer Guanajuato. Veremos.

Irapuato, arrancadero

En Irapuato, la primera que recibió su constancia como candidata fue Karen Guerra, por el PRI, actual regidora. Si bien el tricolor no se encuentra en la mejor posición, es la única que cuestiona al alcalde panista Ricardo Ortiz, y está en el ojo público.

Ya también está en el arrancadero, la diputada local con licencia Lorena Alfaro, por Acción Nacional, sus contrincantes dicen que para cualquier evento la invitan.

Otra mujer que también se encuentra anotada para buscar la Presidencia Municipal, es Lupita Solis, por el PRD, una joven poco conocida en el ámbito político, pero que sin duda ha hecho su lucha para poder al menos figurar, ya que en últimos días ha estado muy movida en redes sociales y visitando personas a pesar de la pandemia.

El partido que denunció a la candidata del PAN fue Movimiento Ciudadano, quien tiene como precandidato único a Paco Martínez, el cual en un principio buscaba ser candidato por el mismo partido que denunció, pero no logró. Él también acude a eventos donde está el Alcalde y el Gobernador, se toma fotos y sube a redes.

Uno de los partidos que pueden dar la batalla es Morena, eso si logran ponerse de acuerdo, sobre todo los precandidatos Pepe Aguirre y Lalo Ordóñez, quienes parecen tener pleito interno y haciéndose complot el uno al otro para quedarse.

Por el municipio fresero había dos personas que intentaron buscar ser candidatos independientes, uno es Richo Castro al que parece no alcanzaron las firmas, y otro el exfutbolista Víctor Saavedra, que está por verse si lo logra, o se va con el Verde.

Morenos en Celaya

Tal y como se esperaba, los tres principales aspirantes por Morena a la alcaldía de Celaya se registraron esta semana con la convicción de ser los abanderados.

El primero que anunció su registro fue el exdirector de Policía Municipal, Jorge Acuña Dávalos, quien lleva varios meses con la ilusión de ser el candidato. Para nadie es un secreto que el abogado tuvo gestiones polémicas al frente de la corporación policiaca en Celaya.

Durante el pasado proceso electoral buscó ser candidato independiente a la alcaldía pero solo quedó en aspiraciones al no lograr las firmas suficientes.

El que prácticamente se siente el candidato es el exrector del campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato, Juan Miguel Ramírez, quien no sólo está evaluando perfiles para su planilla sino hasta para su gabinete.

La semana pasada, grupos locales de Morena comenzaron a filtrar que el excatedrático sería el candidato, sin embargo aún falta mucho para que eso suceda. Lo que sí es verdad es que Ramirez Sánchez le está apostando al apoyo de grupos juveniles y de comunidades del municipio.

El que se decidió al último para subirse al ring electoral fue el doctor Antonio Chaurand a quien no se le ve tan bien posicionado como hace seis años cuando contendió a la alcaldía logrando más de 10 mil votos.

El ex Director del Sistema de Arte y Cultura en la administración de Ramón Lemus, cuenta con el respaldo del grupo fundador del partido 5 de Mayo.

El PAN ya tiene desde fin de año a su precandidato, el exalcalde tricolor Francisco Javier Mendoza Márquez. Y el PRI al exdiputado y exjefe estatal, Javier Contreras.