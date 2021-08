Las piedras mágicas

¡Saludos mágicos! La imaginación todo lo puede. La prueba es que toda la tecnología actual ha sido el resultado de una imaginación. Por lo pronto a los niños les encantan los cuentos imaginativos. Les presento a Ian y sus piedras mágicas. Leamos: “A Ian le fascinaba coleccionar piedras. Grandes, pequeñas, delgadas, gruesas, redondas, planas y de todo tipo. Él pintaba sus piedras con la forma de distintos animales. Un día, mientras Ian acomodaba su piedra recién pintada de pez en la repisa, se resbaló y la piedra cayó dentro de su pecera. De pronto, hubo un destello de luz, burbujas y agua efervescente. Ian brincó hacia atrás y vio a un nuevo y colorido pez nadando dentro de la pecera. ¡La piedra de Ian cobró vida! “Wow! Si mi pez cobró vida en el agua, quizá mi piedra de perico también lo pueda hacer en el aire”. Pensó Ian con emoción. Ian abrió su ventana y lanzó su piedra de perico por el aire. ¡AWGHH! Con un silbido y un aleteo ¡la piedra de Ian cobró vida!, luego Ian tomó su piedra de mono “¡Hmmm, al mono le gusta los plátanos!, pensó así que puso la piedra en el tazón de la fruta, en un instante la fruta explotó... ¡UUH-UUH-AH-AH! ¡Había un mono en la cocina! y se estaba comiendo un plátano. Después, Ian fue por su piedra de cocodrilo y la llevó al baño. Llenó la bañera con agua y el agua empezó a salpicar y salían burbujas. Ian no podía creer lo que veía cuando un enorme cocodrilo apareció en la bañera. ¡ÑAM! ¡ÑAM! Ian llevó a los animales a su recámara donde les enseñó en un mapa, de donde eran cada uno de ellos. En ese momento, la mamá de Ian lo llamó... “¡Ian, la cena está lista!”. ¡SHHHHH! les hace una seña y les dice “Esperen aquí” Todos los animales lo obedecieron. Mientras Ian estaba cenando el mono tomó el resto de las piedras pintadas y las puso en el mapa donde Ian les enseñó que vivían. De pronto, Ian escuchó ruidos fuertes que venían de su recámara, los animales estaban juegue y juegue, por suerte, el papá y la mamá estaban platicando muy animados y por eso no se daban cuentan de la algarabía que había en la recámara de Ian. Rápidamente Ian terminó su cena y corrió a su cuarto. La sorpresa que se llevó Ian cuando vio que todas sus piedras pintadas habían cobrado vida. “Estaré en problemas si se quedan aquí. Por lo que necesitó encontrar un lugar para ustedes”. Luego se puso a pensar y se le ocurrió una brillante idea. Corrió a su armario y sacó de ahí una enorme piedra. La estaba guardando porque no sabía cómo pintarla. Ian esperó a que sus papás se quedaran dormidos y luego llevó a todos sus animales en silencio fuera de la casa hasta llegar a la playa. En la playa la familia de Ian tenía una lancha. Les dijo a sus animales que se subieran todos juntos. Ian y algunos de sus animales le ayudaron a remar hasta adentrarse al mar y algunos iban volando alegres por el océano. Después de viajar lo suficiente Ian levantó la piedra grande y la arrojó con toda su fuerza, él se imaginaba que la piedra se podría convertir en una isla gigante. Cuando la piedra fue arrogada inmediatamente hubo un profundo y retumbante sonido la lancha se mecía mientras las olas crecían y crecían. De pronto, tal cual Ian lo había imaginado entre las olas apareció la isla gigante que él esperaba. Había junglas llenas de plantas y árboles, también aparecieron ríos, cascadas, montañas y lo más atractivo la isla tenía una hermosa playa llena de arena, tal cual como Ian la había pintado en la enorme piedra. Al amanecer, todos los animales felices se despidieron de Ian mientras él remaba de regreso a casa. “Los vendré a visitar pronto”. ¿Qué les pareció la gran imaginación de la autora Cherie Zamazing? Nos leeremos en la próxima. El Pilón Filosófico: “Leer es una agradable forma de no perder el tiempo”.

