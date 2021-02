***Las vacunas

Por fin llegan mañana más vacunas a Guanajuato. Desde hace un mes se aplicaron solamente 24,400 a trabajadores del sector Salud, y párele de contar. Las primeras son para adultos mayores de la región noreste, donde el COVID-19 impacta menos.

*La estrategia

El secretario de Salud, Daniel Díaz, dice que así lo decidió el Gobierno federal, lo que deja en claro que el plan de vacunación sigue en total control central y que la promesa de que el Comité Estatal de Vacunación llevaría la batuta, en eso quedó.

*A esperar

En próximas fechas llegará la segunda dosis a los que ya se la aplicaron, pero nada se sabe de cuándo vacunarán al resto del personal de Salud (en total son 60 mil). Tampoco hay certeza de la fecha y la cantidad para el resto de los adultos mayores.

***Haciendo fila

El Secretario de Salud asegura que están tocando las puertas con los laboratorios para poder comprar vacunas contra el COVID-19. Lo cierto es que les repiten ‘no hay, no hay’, y no saben cuándo haya disponibilidad para los gobiernos subnacionales y la iniciativa privada. “Hay que hacer filas y la estamos haciendo”.

*Febrero, alto

Aunque las proyecciones de casos confirmados de COVID para febrero es sobre los 15 mil, dato menor a lo registrado en enero y diciembre, sí está por arriba a otros meses con picos altos como fueron agosto y noviembre que superaron los 13 mil. Y en pacientes hospitalizados la situación no deja de ser crítica, son más de mil.

*Rojo, otro rato

Por eso no se puede hablar todavía de una semana para salir del semáforo rojo. Las autoridades de Salud no descartan que pueda ser así, pero no meten las manos al fuego, no vaya ser que con los festejos del Amor y la Amistad den al traste con todo.

*Eventos, no

Aunque el director general de Protección contra Riesgos Sanitarios de Salud, el doctor Luis Carlos Zúñiga, evita confrontarse con el Gobierno Municipal por el polémico caso del antro HART y su fiesta electrónica del pasado fin de semana. A pregunta directa repitió ayer “los eventos de carácter social no están permitidos”.

*Medir el CO2

Las autoridades de Salud ya contemplan como una de las posibles medidas que lleguen para quedarse en establecimientos comerciales como bares y restaurantes, el contar con medidores de dióxido de carbono en el aire. Lo que no quieren es mandar el mensaje de que con un medidor puede haber ya una reapertura total.

***Prieto, sin sanción

El Tribunal Estatal Electoral revocó la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que el 18 de diciembre pasado había suspendido al diputado local Ernesto Prieto, de Morena, 6 meses de sus derechos partidistas. Lo que tendrá que hacer ahora es reponer el procedimiento, o serán sancionados.

*La acusación

Esto, por haber incurrido en usurpación de funciones al ostentarse como presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de ese partido y por ejercer violencia política contra Alma Alcaraz Hernández, secretaria general en funciones de presidenta.

*Avísenme

El diputado morenista argumentó en su juicio la violación a derechos por no haber sido llamado a comparecer como parte al proceso intrapartidario, al no habérsele notificado personalmente el inicio de la queja en su contra. Y le dieron la razón.

*Canta victoria

Al respecto, Ernesto Prieto afirmó en su cuenta de Twitter que esta resolución incluye su reinstalación como Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena.

*Guerra sin fin

Y siguió la guerra contra Alma Alcaraz: “No permitiremos que sigan dañando a Morena la usurpadora a la que apoya el #PAN, los advenedizos y chapulines”.

*No se emocione

Alma ya no respondió. En su equipo la pregunta que se hacen es ¿cómo es que regresa a algo que nunca fue? Lo que dice el otro bando es que solamente recupera sus derechos como militante pero de eso a retomar la Presidencia, que ni lo sueñe.

*En el aire

El nombramiento que defiende Prieto es el que se dio hace un año por el Comité Nacional, que le tumbó la Comisión de Honestidad, que luego recurrió al Tribunal y que también se ordenó reponer el procedimiento, pero eso por lo visto no pasó.

*Mal parados

La dirigencia de Alma Alcaraz defiende que el Comité Ejecutivo Estatal es el único que puede retirarle la licencia como Presidente que pidió en septiembre del 2018 y que en sesión de julio pasado decidió que no. Esta telenovela por el control de Morena lo que manda es una pésima señal al electorado que demanda confianza.

Alcalde con empresarios

Los capitanes del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) que encabeza Luis Gerardo González se reunieron de manera virtual -y en privado- con el alcalde Héctor López Santillana y miembros de su gabinete. Entre los temas que platicaron se presentó al nuevo Administrador de Servicios Municipales, Luis Alanís Villarreal. Se informó del estado de las finanzas públicas, algunos resultados de gobierno luego de cinco años de mandato, la situación del COVID y las acciones realizadas. El sector empresarial manifestó inquietud sobre la realización de la Feria León 2021 y les ratificaron lo dicho por el Gobernador, que está pospuesta pero no cancelada.

Foto: Twitter Administrador de Servicios Municipales.