Las viudas del Covid 19

Las vidas de mujeres y hombres han sido afectadas por la pandemia del Covid 19 de distintas maneras. Sin embargo, las mujeres son las que han recibido el mayor impacto de los estragos que este virus ha propiciado no sólo a la salud sino en el aspecto económico y de protección social.

Elena vivía con su marido y sus seis hijos en una casa que era de su suegro y de su esposo en partes iguales. Cuando éste fallece después de una larga convalecencia de Covid en la que Elena quedó endeudada por el pago de tanques de oxígeno, medicinas que el hospital no podía proveer y gastos funerarios, se enfrentó con su familia política por la disputa de la casa. Su relación con los suegros siempre había sido amable y cordial y esperaba apoyo de su parte ya que no tenía a quien recurrir. Tristemente no sólo perdió a su compañero y padre de sus criaturas, le esperaba el dolor de sentirse despreciada por la parentela del marido. Un día que salió en busca de un trabajo para poder alimentar a sus chiquillos se encontró con sus pocas pertenencias y sus hijos en la calle sin poder entrar nunca más al lugar que era su hogar. Despojada de la casa se refugió en un cuarto que le prestó una amiga y su calvario de deudas y desamparo continuó.

Carmen también perdió a su esposo por Covid. Igualmente necesitó ayuda económica para medicamentos y cremación para lo cual contó con el apoyo de una extensa red de amigos. Pero no se escapó de un pleito por los bienes que tenía el marido. Aunque llevaba buena relación con su suegra fue ésta quien quería quitárselos. Desanimada por la pérdida de su compañero, sin haberse podido despedir de él y acompañarlo en sus últimos momentos y abrumada por la tristeza, Carmen tuvo que sacar sus últimas fuerzas para lidiar con las exigencias de la suegra que amenazaba con quedarse con las propiedades. Sola y agobiada por la manutención de sus hijos tuvo que pagar un abogado para un juicio sucesorio por el pleito de los bienes.

Es dolorosa esta actitud que toman parientes cercanos con este segmento de mujeres viudas que quedan en un estado de vulnerabilidad y desamparo. Es preciso que las mujeres que han dedicado su tiempo al cuidado de la familia y el hogar tengan una herencia asegurada y derecho a la propiedad. En el municipio de León existe un apoyo de $3000 y uno federal de $11,460 para gastos funerarios a los familiares de personas fallecidas por el coronavirus.

Hay un alto porcentaje de mujeres que son completamente dependientes de sus parejas por lo que al enviudar se ven privadas de su habitual soporte familiar. Las viudas del Covid también han enfrentado el desprecio y discriminación al ser percibidas como “portadoras” de la enfermedad. Gobierno y sociedad debemos trabajar para mejorar esta deplorable problemática.

