Ánimo que ya es lunes. Con el cariño de siempre, el Osito Bimbo se resiste a quedarse sin ‘trabajo’, y es entendible, en estos tiempos tan complicados.

Sin embargo hasta ahora Melvin, Chester, Toño, Pancho y otros conocidos personajes, no han tenido la misma suerte, y dejaron de aparecer en las envolturas, que por tanto tiempo se mantuvieron vigentes.

Su ausencia como usted sabe se debió a la idea del Gobierno federal de crear la famosa Norma Oficial Mexicana NOM-051 en octubre del 2020, misma que prohíbe que los empaques de alimentos presenten personajes caricaturizados, dibujos de animales, deportistas o famosos que puedan atraer a consumidores menores de edad.

Sin embargo, el osito blanco se las ha ingeniado para no dejar de existir, y menos en tiempos en donde más que nunca aplica el dicho de “Santo que nos es visto, no es venerado”.

Ahora el ‘Osito’ hace equipo con el también famoso perro Poppy y son parte de la edición especial de Pétalo, que ofrece como diferenciador comprar un paquete de servilletas con los dibujos de ambos personajes impresos.

Ah, pero no es el único lugar en donde el personaje de Bimbo sigue apareciendo, también lo hace en los ‘hotkis’, sellado en el pan de forma central.

En ambas apariciones Bimbo no rompe la regla y si bien es cierto no con la misma presencia que antes, pero mantienen a su personaje vivo, y no dudamos que su departamento de mercadotecnia seguirá analizando las posibilidades que le permitan mantener a su amigable oso que nació en 1947.

El tema de la NOM-051 también ha servido para que la creatividad e ingenio consignen el hecho de formas bastante peculiares en memes.

Nuevo

En la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX) Guanajuato ya hay un nuevo presidente.

Se trata del industrial Luis Manuel Hernández González quien estará al frente en el periodo 2021-2022.

En la Toma de Protesta del Consejo Directivo estuvo presente el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo quien recordó la importancia que tienen estos dos sectores en la economía del estado, siendo la entidad, el cuarto lugar con mayor manufactura y el 90% de los empleos están en los sectores de la industria y de servicios.

Durante su participación compartió lo sucedido en diciembre del año pasado, momento en que los estados que integran la Alianza Federalista -Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango, Michoacán, Colima, Jalisco, Chihuahua, Aguascalientes y Guanajuato- se reunieron en el Consejo Nacional de INDEX para exponer dos temas principales hacia la atracción de inversiones internacionales en los sectores prioritarios de México.

Uno, formalizó el Acta Constitutiva de la Agencia de Atracción de Inversión Extranjera (Invest Mx); y segundo se estableció un ‘Memorándum de Entendimiento’ entre la Agencia y el Consejo Nacional de INDEX.

Así que habrá que dar seguimiento a este par de temas, en una industria clave, sobre todo para estados como Guanajuato y el Bajío.

A la baja

El que también está bastante dañado es el conocido como ‘Pulmón económico’ de León.

Aquellos tiempos de bonanza ya se habían alejado antes de abril del año pasado, sin embargo a un año de la pandemia es más notoria la dificultad en ventas que vive la zona.

El pasado viernes se reunieron varios de los representantes de estas plazas comerciales para pedir auxilio a las autoridades y buscar la forma de obtener préstamos y financiamientos, porque cada vez es más complicado para la mayoría seguir manteniendo las rentas mensuales y los pagos de los empleados cuando existen días en que apenas si venden 3 pares diarios.

Además de la contingencia sanitaria muchos coincidieron en que el ambulantaje, la piratería y la cada vez menos propuesta de zapato elaborado en piel, han sido factores que han ocasionado la baja en cuanto a los visitantes.

En el recorrido por la zona ahora es común ver cortinas abajo con cartulinas de ‘se renta’, ‘se traspasa’ o ‘se vende’. Existen plazas que hasta la mitad de sus locales están cerrados.

Así que de forma urgente la zona necesita diversos cambios que les permitan una vez más tranquilo el tema salud, estar listos para nuevamente recibir a visitantes.