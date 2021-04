Lecciones de vuelo

Era simple: solo se trataba de pegar carrera por todo el lateral de la alameda con los brazos extendidos. Cuando mis piernas se cansaban, me impulsaba en el aire y, simplemente, me elevaba. Comenzaba a planear rodeando los árboles sobre sus copas; mientras ganaba altura, podía contemplar sus imperfecciones, los nidos de los pájaros y la corteza cuarteada y quebradiza de su tronco, que contaba la historia de su tiempo.

Otras veces, solamente me suspendía en mi habitación. Cerrando la puerta, levitaba silenciosa hasta tocar el techo y el candil. Podía permanecer horas enteras en ese estado ingrávido; a veces, me aventuraba al saliente del baño, y me asomaba por la ventana alta, así podía ver las antenas enredadas, los cables que se introducían en las casas con el afán de conocer sus secretos, hasta que los toquidos en la puerta rompían mi ensoñación:

—¿Qué estás haciendo? ¡Tienes horas encerrada!

Yo afirmaba estar dormida o haciendo alguna tarea de la escuela. Mentía.

¿Cómo comencé a volar? Por accidente, diría. Estando en el cuarto con mi hermano, jugábamos a escalar por el fijo de la puerta. La casa tenía mucha madera y las puertas tenían un espacio barnizado por el que escalábamos con los pies descalzos. Una vez que estábamos en lo más alto, nos lanzábamos a la cama en lateral. A veces, la alfombra mullida amortiguaba nuestros intentos fallidos. Y de ahí fue de donde nació la idea, germinando como una semilla seca en la tierra de mi pensamiento, hasta que decidí intentarlo.

Opté por empezar de esa manera segura. Cerré la puerta, me quité los zapatos, comencé a escalar y me lancé a la cama. En esos breves momentos en que flotaba, aleteaba como un pájaro, tratando de mantenerme en el aire. Recibí un golpe tras otro, hasta que abandoné el marco, frustrada. Lola no tardo en percatarse de los moretones, que fueron fácilmente justificables, porque ella tenía un entendimiento fácil de las cosas inverosímiles.

Otro día, por no dejar, volví a intentarlo y, después de tres caídas, sucedió. El secreto: había que aguantar la respiración y, en el momento de ir cayendo, soltar el aire hasta vaciar los pulmones para darme impulso. Después, fue solo practicar y practicar.

Así que yo me levantaba y me vestía medio dormida, iba a la escuela con prisa, y las clases transcurrían mientras la ilusión bullía en mi interior. Por fin, el toque, la llegada a la casa, el cambio de uniforme, la comida, una rápida siesta y, al despertar, ponía el pestillo y ¡a volar!

Posteriormente, intenté hacerlo en el jardín cuando la casa estaba silenciosa, y al fin en el parque, aunque ahí sí había peligro, mas solo hasta que cobraba altura y ya estaba sobre sus cabezas. Yo era lista y los observaba detrás de una rama frondosa. Me aventuraba más alto aún, hasta tocar la araucaria de la tía. Aterrizaba en la terraza de mi casa simplemente, solo apuraba mis pasos para no caer de bruces.

Luego, bajaba por la escalera de bombero, llegaba a los tendederos y, por el jardín, salía al parque, donde encontraba a Lola que, entretenida platicando, no sospechaba nada.

Yo llegaba con el corazón a cien, la adrenalina como un torrente de lava candente, recorriéndome con prisa. Así que me sentaba en la banca y aceptaba la paleta del carrito, empinándome hondo hacia dentro del congelador, hasta que encontraba la de vainilla con fresa, mi predilecta.

Así, transcurrió mi infancia volátil como mis lecciones de vuelo. Yo cada día era más experta y tenía diferentes rutas, pues a estas alturas, ya volaba por todo Celaya. Desaparecía diciendo que iba a jugar a la casita, y nada: pegaba carrera todo lo largo del jardín, al llegar a la mora me elevaba, dando una pirueta, esquivaba la terraza aleteando fuerte. Mientras, ganaba altura, y ya una vez arriba, solo planeaba utilizando las corrientes de aire que me llevaban rápido a la frescura de las nubes.

Un día, apareció la señora Carlota, esposa de un piloto fumigador que vivía en la calle de La Paz, a espaldas de mi casa. Pidió hablar con mi abuela y me denunció. Aunque mi abuela educadamente la escuchó, al marcharse, la llamó desquiciada y loca de atar, le contó a mi abuelo y a Lola sobre la chismosa.

Las miradas estuvieron puestas en mí por mucho tiempo, tratando de sorprenderme en lo que ellos consideraban un imposible. Me reprimí esperando el día en que dejara de estar bajo la lupa. Tenía terminantemente prohibido cerrar la puerta de mi cuarto. “Aquí todas las puertas deben estar abiertas” decía ella con toda su autoridad.

Habían salido y Lola planchaba. Era el momento. Salí al patio, lo intenté inútilmente muchos días, por mucho tiempo. Mas nunca jamás pude volver a alzar el vuelo.