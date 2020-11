León: el reto de la seguridad

Para que una comunidad sea democrática y próspera, hay diversos valores que deben defenderse, como la libertad de expresión, la libertad política y económica, así como la idea de que todos los ciudadanos somos iguales en dignidad y ante la ley.

Sin embargo, para que todo aquello funcione, hay una condición previa que el gobierno debe garantizar: la seguridad. El Estado debe contar con las capacidades y recursos que le permitan ser más fuerte que la delincuencia, desde los criminales comunes hasta los organizados. Porque por más que una sociedad sea honesta y trabajadora, si su vida y patrimonio está permanentemente bajo amenaza de la violencia, no hay forma de salir adelante.

En efecto, donde el gobierno no tiene control de la seguridad y manda el crimen no florece la industria, los comercios cierran, la inversión se detiene y por tanto se pierden empleos; la producción de cultura, ciencia e innovación se estancan; las autoridades son corrompidas; las familias viven en la zozobra constante, temen salir a las calles, empiezan a desconfiar de otros ciudadanos, y así, poco a poco se va perdiendo la vida comunitaria y la solidaridad social. Incluso, algunas personas deciden abandonar sus hogares para ir a vivir a otro lugar.

Estas consideraciones no son nuevas. Uno de los pensadores políticos más famosos, Thomas Hobbes, afirmó que el primer deber del Estado es proveer seguridad (garantizar la propiedad y la vida de los ciudadanos), y el sociólogo más importante del siglo XX, Max Weber, dijo que la esencia del Estado es tener el monopolio de la violencia legítima.

De acuerdo a los estudios más recientes, 8 de cada 10 leoneses de la población leonesa considera que vivir en esta ciudad es inseguro (ENSU INEGI). Así, aunque tenemos muchos pendientes, desde aumentar el empleo hasta mejorar los servicios sociales, la inseguridad creciente se ha convertido en el gran mal de nuestro tiempo, en el principal obstáculo que nos frena. Lo vemos a diario, con asesinatos cada vez más cotidianos a plena luz de día en las calles de León y la impunidad con la que actúa el crimen organizado.

Es cierto que una parte de los delitos que se cometen son de jurisdicción federal, pero para la ciudadanía eso no hace diferencia, (los muertos no son locales, estatales o federales, los muertos son leoneses y eso es lo que importa): cada homicidio, robo, extorsión o secuestro afectan por igual a las personas, por lo cual el municipio debe fortalecer sus capacidades propias, a fin de no quedar a expensas de la ayuda (o falta de ella) de otras instancias.

Frente a este reto, los actores políticos debemos actuar con visión de Estado, poniendo al municipio y a la ciudadanía por encima de ideologías o intereses de grupo o de partido, para impulsar una agenda integral por la seguridad y contra la violencia. Esta agenda debe considerar varios frentes: una verdadera y amplia reforma policial, con mayor capacitación para la labor preventiva; inversión en tecnología para vigilancia del delito; fortalecer la capacidad de investigación de los ministerios públicos; mejorar los mecanismos de atención a víctimas y hacer más eficiente la coordinación con fuerzas estatales y federales, a fin de seguir estrategias unificadas.

Para la construcción de esta agenda sería un error (que ya se ha cometido) dejarla en manos de costosos consultores teóricos, por lo contrario, se requiere una verdadera apertura de las autoridades y legisladores para involucrar a expertos, académicos y organizaciones de la sociedad civil.

No hay prosperidad ni tranquilidad, ni derechos ni libertades sin seguridad. Ésta es la condición indispensable para la convivencia democrática y civilizada. Estoy convencida de que podemos partir de esta premisa para impulsar un debate, y sobre todo acciones concretas, en un gran frente ciudadano y partidista que reconozca en la inseguridad la gran causa en torno a la cual podemos y debemos dar una batalla conjunta. Aún hay tiempo.