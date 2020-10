León: entre los globos y la salud

Durante esta pandemia a todos nos ha tocado hacer sacrificios: desde el niño que ha dejado de dar un abrazo a sus abuelos hasta el comerciante que ha tenido que adaptar su negocio para sobrevivir el confinamiento. Muchas restricciones que vivimos generan incomodidades, pero como sociedad decidimos aceptarlas por una razón sencilla: porque salvan vidas. Por eso hacemos cosas como usar un cubre bocas o guardar la sana distancia.

Por todo ello, sorprende que el gobierno de León insista en continuar con el Festival Internacional del Globo este año, pese a los riesgos que conlleva para la salud de la población. De entrada, aunque se anunció que sería totalmente virtual, en realidad habrá 400 invitados presenciales, además de 100 pilotos más sus equipos: unas 600 o 700 personas aglomeradas. A esto sumemos los cientos, o quizá miles, que inevitablemente se congreguen en los alrededores del evento para verlo en vivo. Todo esto provoca condiciones de alto riesgo para múltiples contagios, como lo han advertido los especialistas.

Por supuesto que todos quisiéramos que el FIG ocurriera en normalidad; es un espectáculo emblemático, del cual los leoneses nos sentimos orgullosos. Pero la realidad es que el riesgo es muy alto: entre los globos y la salud, las autoridades tenían la obligación de tomar la decisión que mejor beneficiara los intereses del público, pero decidieron beneficiar otros.

Cancelar el evento sin duda hubiera sido doloroso, pero también hubiera sido lo responsable en medio de la emergencia. Por eso se han cancelado otros eventos de talla internacional, como el Festival Cervantino o la Fórmula 1. Los ciudadanos ya han hecho su sacrificio y su parte guardando el confinamiento: tocaba a las autoridades de León hacer la suya.

Más aún, el gobierno tiene programado darles a los organizadores del Festival 5 millones de pesos. Este apoyo sería entendible si no hubiera pandemia, pues se traduciría, como en años pasados, en muchos millones más por derrama económica para León por el turismo, nacional y extranjero, que llenaría restaurantes, hoteles y gastaría en diversos servicios.

No obstante, dado que el evento será en gran medida virtual, me parece que no se justifica un gasto tan elevado del erario público. Hay alternativas: por ejemplo, que los organizadores encuentren más fuentes de financiamiento privado, de forma que el gobierno pueda canalizar más recursos al programa de empleo temporal y menos a un particular, en beneficio de las familias leonesas que están en necesidad frente a la crisis económica.

Entre los globos y la salud, el gobierno, cuyo trabajo es tomar decisiones difíciles pero necesarias para protegernos, parece inclinarse por lo fácil, por los globos, por beneficiar intereses que no son los de los ciudadanos; más aún, este riesgo innecesario se financiaría en parte con impuestos pagados por la ciudadanía. Así las cosas en León en tiempos de crisis sanitaria y económica.