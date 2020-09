***León, la casa

De fiesta el Club León que colocó ayer la primera piedra de lo que será su Casa Club, ubicada en el vecino Lagos de Moreno. De lo que no hay fecha, aunque juran que el proyecto sigue en pie, es para la construcción del nuevo estadio de ‘La Fiera’.

***Márquez, presente

Por motivos de agenda esta vez no pudo acompañarlos el góber Diego Sinhue, pero el que no falta a la cita es el ex, Miguel Márquez, buen amigo de la familia Martínez. 3M compartió su felicitación en redes así como las fotos del equipo de sus amores.

***Estadio, el sueño

El proyecto del nuevo estadio con capacidad para 35 mil personas fue presentado el 24 de septiembre del 2018, el penúltimo día de la gestión de Márquez. El Estado vendió a Grupo Pachuca 12.4 hectáreas por $280 millones a pagar en seis años.

***El regaño

En el evento de anuncio de la Casa Club del León, el alcalde Héctor López aplicó lo que en el argot futbolero se llama "falta táctica", con el regaño al presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez Patiño, por no usar el cubreboca en su discurso.

*La llamada

Luego de eso el mandamás de Grupo Pachuca tuvo que interrumpir al presidente ejecutivo de la Liga MX, Enrique Bonilla, cuando apenas iniciaba su intervención en el acto, y es que recibieron la llamada telefónica del presidente Andrés Manuel López Obrador y había que ponerlo al micrófono para que todos escucharan.

*Descontento

Mientras el Presidente de la República hablaba de deporte, nutrición y salud, López Santillana, todavía con su cubrebocas puesto, no pudo esconder su descontento con la sorpresa. El Alcalde ni siquiera volteaba a ver el estrado donde Martínez Patiño sostenía el teléfono celular con el que se contactó con López Obrador.

***Plenaria azul

La bancada de 19 diputados locales del PAN, que coordina el de Cortazar, Jesús Oviedo, se reúne el 23 y 24 en León para definir la agenda legislativa que empujará el tercer año del periodo legislativo que arranca este viernes 25 de septiembre.

*Cercanía

En mensaje a distancia el jefe nacional, Marko Cortés, les instruyó a trabajar para “que la gente nos vea y nos sienta cercanos, atentos, escuchando, tratando de ayudar, pendientes, porque eso es lo que también marca la diferencia”. Dijo que a los panistas en evaluaciones se les percibe capaces pero, muchas veces, distantes.

*Parejos

El líder estatal azul, Román Cifuentes, le demandó como una prioridad legislativa el cuidar los recursos públicos aprobando los dictámenes de auditoría que se requiere y exigir se aplique la ley sin importar de qué partido sean las autoridades implicadas.

***Salud mental

40 diputados federales del PAN presentaron una iniciativa que propone que el Presidente de la República (incluido el actual) presente un informe de su estado de salud mental previo a una elección y de manera anual. Lo mismo también al gabinete y al Fiscal General de la República, y que los informes sean públicos.

*Los firmantes

Entre los firmantes están los legisladores guanajuatenses: Éctor Jaime Ramírez, Justino Arriaga, Ma. de los Ángeles Ayala, Carlos Elhier Cinta, Janet Melanie Murillo, Pilar Ortega, Juan Carlos Romero Hicks, Sergio Ascensio, Saraí Núñez.

***Informe Salamanca

Con una votación dividida de 8 votos a favor y 6 en contra (otro estuvo ausente) el Ayuntamiento de Salamanca aprobó el documento del II Informe de Gobierno. Como pasa en otros municipios la alcaldesa Beatriz Hernández no deja claro los resultados de su gobierno y en cambio enlista un reporte de actividades ordinarias.

*Las razones

La regidora del PAN, Emilia Verástegui, consideró que no hay logros importantes a informar pero sí se tomó recurso de patrullas para pagar la camioneta blindada. Se pagaron 14 millones de una Feria pero sólo hubo 2 millones para apoyar al comercio. La obra pública es escasa y el 43% está asignada a un solo contratista.

Cierran filas con Chihuahua

En Ciudad de México se reunió la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), asistió el de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. En su pronunciamiento apuntaron: “Absolutamente inadmisible que el Gobierno federal rompa la coordinación en la mesa de seguridad en Chihuahua. Demandamos el respeto a la soberanía estatal y respaldamos a nuestro compañero Javier Corral”.

Foto: Twitter GOAN.