***León y la Conagua

El director general de la Conagua, Germán Martínez Santoyo, recibirá hoy al gobernador Diego Sinhue, al alcalde Héctor López y a directivos de Sapal. Será la primera cita luego de cerrarle a León la llave del agua de la presa El Zapotillo.

*La defensa

Lo primero que piden las autoridades son explicaciones técnicas y legales de la decisión. El argumento de defensa es que hay un decreto de distribución que asigna el 24% a León y debe ser respetado aun y cuando la presa quede en 80 metros.

*Las alternativas

Lo segundo será escuchar de la Conagua cuál es el plan ‘b’ para León más allá del mensaje de “no los dejaremos solos” que expresó el presidente López Obrador. León tiene dos vías paralelas: la defensa del Zapotillo y avanzar en alternativas.

***Pan, dirigencias

El PAN elegirá nueva dirigencia nacional el 24 de octubre de este año. Cada estado decidirá si la elección de su Comité Directivo 2021-2024 es en la misma fecha. Al menos en Guanajuato se aprovechará la organización para ambas elecciones.

*Román, hasta entonces

Román Cifuentes Negrete, presidente del PAN en Guanajuato, será legislador federal plurinominal a partir del próximo 1 de septiembre. Aunque se mantendrá también como el dirigente en tanto se concreta la renovación formal del Comité.

*3m, que no

A la disputa por la dirigencia nacional ya dejó claro el ex gobernador Miguel Márquez que no va. Dice que no está en sus planes regresar -por ahora- a la vida pública. Y dejó claro que no le convence que Marko Cortés quiera reelegirse.

*Aguas tranquilas

En el panismo guanajuatense andan las aguas muy tranquilas. Nadie todavía levanta abiertamente la mano para decir ‘yo mero’, seguramente en espera de amarrar los apoyos internos necesarios para salir con una candidatura única.

*Lalo, opción

Entre las opciones, no diría que no a la oportunidad, está el actual secretario general del Comité Estatal, Lalo López Mares, quien ya tomó las riendas del partido en plena campaña electoral cuando Román debió pedir licencia por lo de su ‘pluri’.

*La paridad

Hay que recordar que además, por primera vez, será obligada la paridad hombre-mujer en la integración de la Presidencia y la Secretaria General.

*Dobletear

Lo ideal es un dirigente de partido de tiempo completo, y no un legislador que se supone tiene otra responsabilidad ante los ciudadanos. No obstante, los estatutos del PAN no impiden ser legislador y dirigente al mismo tiempo. De hecho en Guanajuato así fue con Gerardo de los Cobos, Fernando Torres, Gerardo Trujllo.

*A votar

En la elección tanto nacional como en la estatal, podrán votar los 14,291 militantes que tiene hoy el PAN en Guanajuato que, por cierto, está abierto a las afiliaciones.

*Azul despejado

En cualquier escenario de renovación no parece haber nubarrones de conflicto ni de fracturas internas en el camino en el partido hegemónico desde hace 30 años.

***Morena, incierto

Aunque tanto Alma Alcaraz como Ernesto Prieto, que por tanto tiempo estuvieron peleando por el control de la dirigencia de Morena, ya son pluris locales electos, eso tampoco ha traído todavía certeza a lo que viene para el partido del Presidente.

*Dos caminos

En Morena tal parece no habrá relevos en dirigencias ni nacional ni estatal este año. Prieto, por los estatutos del partido no puede ser dirigente y Diputado local, pero no está claro por cuál de los dos cargos optará, y se toma su tiempo para decidirlo.

*Diputado o dirigente

Tiene Ernesto hasta el 25 de septiembre que inicia la Legislatura para definirse. A de ser complicado decir que no a la jugosa dieta y poca presión de ser diputado. Pero está en juego mantener el control del partido hasta el 2024 y tener la sartén por el mango cuando llegue la hora de las candidaturas, entre ellas a Gobernador.

*Un interino

Si se queda como dirigente estatal entonces tomará protesta su suplente (Pablo Alonso Ripoll). Y si asume como Diputado local habrá que resolver un capitán interino que podría desatar conflicto entre el grupo Prieto y un eventual bloque opositor al salmantino (Ricardo Sheffield, Antares Vázquez y los que se sumen).

*La encerrona

En la semana, mientras la bancada del PAN realizaba su Informe en la explanada del Palacio Legislativo con invitados como el jefe nacional Marko Cortés, la fracción electa de Morena se reunió en un salón del edificio con la actual coordinadora, Magdalena Rosales, para poner al día en los temas de la agenda del partido.

*Sólo van seis

En la reunión estuvieron seis de los ocho, faltaron Prieto y Cuauhtécmoc Becerra, que es el único que ganó por mayoría, en Salamanca, y cercano al jefe estatal. Los diputados electos que asistieron a la cita fueron: Alma Alcaraz, Hades Aguilar, Irma Leticia González, Martha Edith Moreno, Ernesto Millán y David Martínez.

*En buen ánimo

Los seis que se reunieron dicen que quieren crecer en unidad, que ya no haya más grillas. Vamos a ver. Su papel de oposición en la Legislatura será clave para fortalecer a Morena como una opción política al 2024 o terminar por naufragar.

Juan Pablo, al timón del PRI

Luego de una campaña a la Presidencia Municipal en la que terminó en el tercer lugar con apenas el 6.5% (35,250) de la votación total, Juan Pablo López Marún retomó las riendas como Presidente del Comité del PRI en León. En la fotografía en una reunión el pasado viernes con los dirigentes estatales Ruth Tiscareño y Alejandro Arias, para afinar la agenda de trabajo de los próximos meses.

El PRI tendrá un representante en el Ayuntamiento, Araceli Escobar, quien ha planteado que trabajará en una agenda que atiende en especial al sector obrero.

