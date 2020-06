***LIBRES 26

Ya tienen nuestros diputados otra pregunta para el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, en su reunión virtual de este viernes: la detención y liberación de 26 personas tras los disturbios del sábado. No hubo delito grave que perseguir.

***SALIDA EN FALSO

El terrorismo no se acreditó y habrá que ver si les prueban bloqueo a vía de acceso, daños, entorpecer labores de la autoridad. De no estar en los investigados quienes causaron incendios en 13 municipios, será otro duro revés al Estado de Derecho. Y a ver si no hay más...

***TOCA AL FISCAL

Como representantes populares y jefes del fiscal Carlos Zamarripa, ya va siendo hora de que el Congreso también lo llame a cuentas sobre el horror que vivimos.

***VIGILANCIA

No es un secreto que, tras los ataques ocurridos la tarde del sábado en Celaya y la región, los tres niveles de gobierno están en alerta máxima ante cualquier eventualidad que pudiera haber.

*FEDERACIÓN

Hace casi dos meses se informó de mayor presencia de elementos de la Guardia Nacional y Marina en Celaya, situación que se ha podido comprobar hasta estos últimos días con patrullajes de vigilancia.

*PRECAVIDOS

Aunque no se quiera admitir, desde el Gobierno Municipal también están en alerta y más con los funcionarios de primer nivel, directores y edificios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en donde se ha reforzado la vigilancia.

***MEDIDAS

La Diócesis de Irapuato lanzó su protocolo para reactivación de actividades eclesiales; esto ocurre días después de que el Obispo, Enrique Díaz Díaz, oficiara una misa a puerta abierta durante la pandemia.

*SIN FECHA

Sin embargo, con todo y protocolo aún no queda claro cuándo se permitirá que los templos abran sus puertas, pues en este municipio ya son 623 los contagios y 30 los decesos, y contando.

***FIFOSEC, A DISTANCIA

A tres años de la creación del tan cacareado Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana (Fifosec) en León, con 25 millones de pesos de aportaciones iguales Estado y Municipio, el saldo es un sabor semiamargo.

*EL OBJETIVO

El Fifosec se planteó como una bolsa para garantizar la continuidad de planes en tres ejes fundamentales: 1) capital humano, el desarrollo policial; 2) inteligencia en la seguridad; 3) prevención de adicciones y violencia familiar, colonias seguras.

*LOS ASESORES

Hasta hoy el Fideicomiso para lo que ha servido es sólo para pagar a dos asesores en Seguridad: Juan Carlos Murillo ($9.8 millones) y Bernardo León ($4 millones).

*NOS QUEDAN 14 MDP

Lo que sabemos hoy es que el Fideicomiso tiene un saldo disponible de $14 millones y que la decisión de los consejeros (en su mayoría ciudadanos) es destinarlo al fortalecimiento de la Academia de Seguridad, principalmente aulas.

*EL PRESUPUESTO

Ayer en la sesión de la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento, el subsecretario de Seguridad Municipio, Mario Rodríguez Mariscal, puso a consideración un presupuesto del Fifosec que despertó más dudas, pues presentó ¡el de enero! El pago de $1.6 mdp que ya no harán a los dos asesores, aún estaba considerado.

*ASÍ PUES NO

Los regidores Vanessa Montes de Oca (PRI), Fernanda Rentería (PVEM), Gabriel Durán (Morena) lo rechazaron por hacer mal algo tan simple, el resto lo votó a favor en el entendido de que ayer mismo se les enviaría el documento ahora sí correcto.

*EL MODELO

La terminación anticipada de los contratos de los asesores puede interpretarse de distintas maneras: ¿sus contratos estaban sobrados en tiempo y montos, no hubo los resultados esperados, falta convencimiento sobre el modelo implementado, etc?

*CONVENCIDO

A cuatro días de cumplir un año en el cargo, el secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo, fue enfático sobre el modelo: “Si no estuviera de acuerdo ni le entro”. Y luego ofreció datos más optimistas de la recepción de denuncias, un factor clave.

***MORENA, NO TODOS

La carta de los representantes populares de Morena al Gobernador del lunes 22 deja ver que no todos los de la 4T en Guanajuato jalan parejo. No firmaron los diputados locales Ernesto Prieto, Carmen Vaca y Josefina Salas, tampoco los federales Miguel Ángel Chico e Israel Ramos (sí, es de León y salió en la tómbola).