***Listos

El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) y el Instituto Nacional Electoral (INE) están listos para el proceso electoral del domingo.

***Seguros

El Presidente del Consejo Local del INE en Guanajuato, Jaime Juárez Jasso y el titular del IEEG, Mauricio Guzmán Yáñez aseguraron ayer que hay condiciones para que el proceso electoral se lleve a cabo sin incidentes y con las medidas sanitarias.

***Reto

Por esa misma razón uno de los retos del próximo domingo será que efectivamente se cumplan las medidas sanitarias pero que estas no se conviertan en un obstáculo que impida que la votación sea ágil para los 4 millones 583 mil 701 guanajuatenses que podrán participar en 7 mil 745 casillas que serán instaladas.

***Regreso

Luego de poco más de un año de no tener sesiones presenciales debido a la pandemia de COVID- 19, los diputados locales regresaron ayer al Congreso, pero hubo quienes ya no pudieron estar presentes como la legisladora Beatriz Yamamoto, quien falleció a causa de este mortal virus.

*Olvido

Sin embargo, aunque en su momento la noticia de su fallecimiento conmocionó a toda la clase política y empresarial del Estado pues Betty Yamamoto era muy conocida y estimada por muchas personas, falleció apenas unos días después de asumir el cargo como diputada suplente, ayer en el Congreso se les olvidó por completo mencionarla.

***Iguales

El diputado del Verde, Luis Gerardo Suárez le pidió a los panistas lo que muchos miembros de la comunidad LGBTiQ+ quieren decirles de frente: tengo derechos como todos los demás.

*Panistas

Los hizo al presentar un punto de acuerdo para pedir capacitaciones con perspectiva de diversidad sexual para funcionarios estatales y municipales. Pero ni con esto los diputados del PAN sienten empatía, no entienden o no quieren comprender que ante la ley no puede haber distinciones.

*Renuentes

La actual legislatura está a punto de concluir y la iniciativa sobre matrimonios igualitarios una vez más se quedará en la congeladora. Lo peor, las últimas iniciativas relacionadas con este tema, presentadas por el legislador, declarado abiertamente homosexual, ni siquiera han sido radicadas.

*Por todos

Por eso es que al aprobar la iniciativa a la Ley de Protección Animal de seres sintientes, el diputado del Partido Verde les pidió a sus compañeros poner de su parte y también dictaminar las propuestas de otros partidos.

***Covid y cierres

El silencio de las autoridades municipales y estatales en materia de salud llamó la atención tras la cantidad de personas y pocas medidas sanitarias que hubo en los cierres de campaña de diversos cargos públicos.

*No importa

Ninguna autoridad hizo un llamado, previo y mucho menos revisaron que se estuvieran cumpliendo los protocolos, parece que en los cierres de campaña candidatos y autoridades se olvidaron que Guanajuato aún está en semáforo amarillo y reunieron a miles de personas.

*Sin riesgo

Ayer el único que habló fue el director de Salud Municipal de León, Juan Martín Álvarez Esquivel para decir que se cumplieron los protocolos y básicamente descartó la posibilidad de que se incrementen los contagios de COVID- 19 a causa de estas reuniones masivas.

*Otra perspectiva

Lo raro es que apenas hace un mes las mismas autoridades pedían por todos los medios que las familias no hicieran reuniones para festejar el 10 de mayo, pues se consideraba un riesgo, pero con los partidos las cosas cambiaron.

***Aclaración

Aunque el gobierno federal anunció el regreso a clases presenciales para el próximo lunes 7 de junio, en Guanajuato el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez ya aclaró que no se aplicará esta medida para todas escuelas.

*Paso a paso

Las autoridades en Guanajuato prefieren continuar con el programa piloto que por cierto hoy tendrían que anunciar los resultados y dar a conocer qué sigue, si se suman más escuelas o deciden suspender otra vez las clases y replantear el regreso.

Provocan mapaches apagón en el Congreso.

Dos mapaches pusieron en aprietos al personal operativo del Congreso del Estado y es que resulta que los indefensos animalitos decidieron meterse a la subestación de electricidad y casi casi que dejan sin luz a todo el edificio en donde ayer se reiniciaron actividades presenciales.

Lamentablemente los mapaches se electrocutaron.

Foto: Especial