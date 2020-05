Los bienes sirven para remediar los males…

El Gobierno de Guanajuato está solicitando un crédito bancario por 5, 350 millones de pesos que le autorizó el Congreso, el día 24 de enero pasado; la finalidad de dicho crédito es para atender esencialmente cinco rubros: Equipamiento educativo, infraestructura para desarrollo social, carreteras, salud pública, seguridad y justicia; es decir, para las actividades esenciales y propias de la responsabilidad del Gobierno del estado.

El monto solicitado se pretende pagar durante un plazo de diez años. La solvencia del Estado no está en duda, siempre ha gozado de un buen crédito y el monto solicitado no representa riesgo alguno en relación a sus ingresos que alcanzarán este año más de 87 mil millones de pesos. Por lo tanto, es evidente que el Estado no tendría ningún problema de solvencia o liquidez para atender puntualmente el servicio de la deuda.

Es buena decisión tomar ese crédito, o inclusive si fuera mayor, para paliar los efectos de esta recesión. Todo el dinero que pueda inyectar el Gobierno a la economía de Guanajuato será muy benéfico, como una medida paliativa económica contra cíclica a esta crisis. En pocas palabras, la medicina ideal para atenuar la pandemia económica, sería un esfuerzo de expansión fiscal que se caracteriza por aumentar el gasto público y bajar los impuestos estatales, aunque se tuviera que resarcir el faltante fiscal con un crédito a largo plazo.

Pero, hay algo interesante sobre la mesa, de lo cual nunca se habla: El patrimonio, los activos inmobiliarios del Estado. Nunca se informa de ello a los ciudadanos, tampoco a la soberanía del poder Legislativo y menos al Judicial. Este importante tema, por alguna razón, no se lee en los balances, y se pierde entre la bruma del olvido y la desinformación: ¿Cuántos son y cuánto valen?

Tal vez, sirva como referencia e introducción al tema que nos ocupa la siguiente mención: Durante la administración del gobernador Juan Carlos Romero Hicks, el Colegio de Maestros en valuación de León, A.C. tuvo a bien plantearle la necesidad de catastrar, ubicar, clasificar y valuar el patrimonio inmobiliario del Estado, para determinar sus fortalezas o debilidades y oportunidades y amenazas. La Secretaria de Finanzas desconocía la información, aunque se decía que sobrepasaba los mil quinientos inmuebles, sin tener certeza alguna; también, ignoraba a cuanto ascendía el valor de los activos, porque nunca los habían valuado, menos incluido en un balance.

Sin embargo, en relación a aquellos exiguos datos, existía la sospecha de que había unos ubicados, otros desubicados; varios sin registrar, extraviados, que no estaban en posesión del Gobierno, simplemente como bienes mostrencos. En una economía social de mercado no se justifica la acumulación de activos amortizados, de los cuales, mayor parte no cumplen con una función social ni generan riqueza. Decían los liberales decimonónicos: “En manos muertas.”



La desamortización de los bienes del Estado, se sustentaría en el principio económico expuesto por Adam Smith en el sentido de que, “un bien amortizado no genera riqueza, porque no genera renta, ni impuestos y menos aún brinda beneficio social, si no circula libremente en un mercado abierto;” Esto fue el leit motiv del proyecto neoliberal del presidente Carlos Salinas de la desamortización del ejido: Millones de hectáreas amortizadas, sin rentas, ni impuestos.

Guanajuato podría desamortizar, con una perspectiva fina de sentido social y político, sus inmuebles no estratégicos, quedándose solo con los necesarios para cumplir los fines consabidos del Estado. Como referencia, cuando Luis Ernesto Ayala fue presidente municipal, un buen político diligente y ejecutor, subastó algunos terrenos en desuso, para invertir en obras con contenido social. El Estado propietario es una reminiscencia del ayer, un emisario del pasado…

Pero, para tomar cualquier decisión, es imprescindible conocer: ¿Cuántos son y cuánto vale el patrimonio inmobiliario del Estado? Ya con la información veraz, el Gobierno podría realizar los activos sin oficio ni beneficio. Existen carencias, existen necesidades. Los bienes son para remediar los males. Se podría empezar con los inefables terrenos del Bicentenario, los del Tren…de la Refinería, entre otros, y recaudar así una buena masa de dinero, tan escaso y necesario.

DA