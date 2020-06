***LOS CINCO

La Alianza Centro-Bajío-Occidente, cuya integración empujó Diego Sinhue, y que suma a Jalisco, Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí, cerraron filas para avanzar en su razón de ser: armar un plan conjunto para el crecimiento económico.

DIFERENCIAS

Eso sí, tienen diferentes matices a la hora de encarar a la Federación. Ayer por ejemplo los de Jalisco y Aguascalientes anunciaron controversias constitucionales contra el acuerdo que frena la inversión de energías limpias.

LO PIENSA

Diego Sinhue sólo dijo que lo están revisando jurídicamente, y el de Querétaro, Pancho Domínguez, que el otro año deja el cargo, de plano dijo que no le entra.

***¿Y SEGURIDAD?

En su reunión en Casa Jalisco los gobernadores Enrique Alfaro, Diego Rodríguez, Martín Sandoval y Pancho Domínguez no hablaron de uno de los temas más preocupantes de la región para sus ciudadanos: la inseguridad y la violencia.

*COORDINADOS

El tema no estuvo en la agenda planteada en su conferencia de prensa. Cuando se le preguntó el Góber de Jalisco se limitó a decir que hay una buena coordinación entre los estados y que entienden que la seguridad es factor clave para la competitividad.

*NO SE OLVIDEN

Sería bueno que el plan de reactivación económica lo incluya. Y para ello pueden intercambiar prácticas exitosas, ahí está por ejemplo el programa Cosmos, en Querétaro, que ha dado buenas resultados facilitando las denuncias de delitos.

***BUENA CHARLA

Los integrantes de Alternativas por México en Guanajuato, iniciativa de Coparmex, organizaron ayer un diálogo con dirigentes y representantes de partidos políticos. Interesante el ejercicio de sentar a los políticos a escuchar. En muchas de las respuestas quedó clara la costumbre de culpar a otros, tirar rollo y proponer poco.

*PARTICIPANTES

Participaron los dirigentes Román Cifuentes (PAN); Sergio Contreras (PVEM); Alma Alcaraz (Morena), Rodrigo González (MC); y los representantes Guadalupe Velázquez (PRI) y Sealtiel Ávalos (PRD). Los organizadores se metieron en una bronca al promocionar que estaría Ernesto Prieto, corrigieron y al final asistió Alma.

***MÁS CASOS

El Covid-19 le está poniendo freno a la reactivación económica de Irapuato, municipio que en una semana reportó 127 casos nuevos, un aumento de 38% que prácticamente duplicó su número de fallecidos, pasando de 11 a 20.

*CAMBIOS

Al alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez no le quedó más que anunciar que se planteará la posibilidad de modificar el calendario de reactivación económica, que siempre ha estado sujeto al número de contagios y no puede ser de otra forma.

*CULPAS

Después de tanta crítica ya dijo que la fuerza pública no será utilizada para hacer entender a los irapuatenses la importancia de respetar las medidas de salud, eso sí, no perdió la oportunidad de echarles en cara que en Irapuato está alto en contagio porque no han acatado las indicaciones de salud.

***MENSAJES

Si el primer mensaje enviado de la nueva directora de Comunicación Social del municipio de Celaya, Lynnet Rubio, es muestra de cómo buscará comunicar, las cosas no empiezan muy bien.

*REVELADOR

La funcionaria acusó que muchos sólo critican y no hacen nada por la ciudad, aseguró que no le importa la imagen que se pueda tener de Celaya afuera y de paso aceptó que no tiene una estrategia para mejorar la mala imagen de su Gobierno.

*DURO

Muchos ciudadanos que critican, desde luego que trabajan desde sus trincheras, ya sean estudiantes, profesionistas, comerciantes, trabajadores y empresarios, para engrandecer a su ciudad.

*PREGUNTAS

¿La buena imagen de la ciudad será importante para que inversionistas nacionales o internacionales vengan a Celaya? ¿Las proyectos exitosos habrán necesitado de algún plan o estrategia? Son preguntas.