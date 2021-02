Los dientes del disfraz

-Señora cómo ve por séptima vez se metieron a mi negocio más como ya no había que llevarse hicieron agujeros en las paredes, rompieron las puertas, las ventanas, nos dejaron sin nada; este negocio lo hicimos con mucho esfuerzo y amor.

Fui a preguntar por un cuidador y con arma cotiza sobre los muchos miles, que nunca tuve y ahora menos. Metí la denuncia al ministerio y me dijeron que andan bien ocupados los policías, que iba a estar cañón que me ayudarán pues el monto era pequeño no rebasaba los doscientos mil -y, yo que me lleve muchos meses y días para juntarlos y que ahora ando más bruja que la escaldufa- entonces hablé con el mero-meritorito y me dijo que me fuera a quedar de cuidador y que cuando los viera llegar les hablará rapidito para que les cayeran in fraganti y levantarles un acta, para de ahí encerrarlos un rato ¿qué tal? Pues la cosa era atraparlos no ahuyentarlos, pues así qué chiste. Pero, le dije y ¿si no llega a tiempo la patrulla y me enfrían antes? -Ah, bueno -me contestó con suma gentileza- querido amigo ya estaría de Dios. También me contó cómo estos malandros venden las cosas que roban, así sean platos y vasos despostillados, en los tianguis y que de ahí se hacían de su lanita. Suspiro cansado para recalcarme que tampoco ellos podían hacer gran cosa pues la COSA estaba bien fea. No pues sí y comenzó a querer llover salado en esta ciudad donde ni el agua llega pues hace mucho y también se la llevaron dejando el polvo rancio que se acumula en los techos, en las esquinas y prende la seca estepa. Sentí como la desolación de su voz traspasaba los bolsillos desgastados en un alma llena de agujeros, me desintegraba con él en cientos de minúsculos puntos de arena cada uno con el susurro callado que deja la desesperanza.

Entendí cuan despoblada era la justicia para los que trabajamos, presentí que se nos exige además de denunciar y avisar a las autoridades suplicando ayuda ser veladores, vigilantes, guardianes, celadores de nuestras propiedades cargar con tapabocas grandes con dos agujeros para cuando se necesite bufar. Gorra o sombrero -no indispensables- falda con bolsillos o pantalones de ancha hebilla para fajar cuchillo de cocina, espátula, rodillo, manguera al cincho, pistola de esas que truenan si traen bullets mejor. ¡Ah! pero … ¿y si los matas? estás en tu derecho -dijo la autoridad- pues es invasión a la propiedad (sic) “ y por eso amanece tanto muertito que ya la debía, de esos que entran y salen de los separos; ya está la gente cansada -dice el señor- por eso les dan cran”. Nos recomiendan que aprendamos de memoria el 077 para que en cuanto se vean a los fulandros en bicis y sus carricoches listos para saltar las rejas y robar marquemos hasta el cansancio, si traemos silbato usarlo y si nos sabemos la cucaracha pues a ponernos a bailar. Busqué mis tijeras -no las encontré ¿acaso se las habían llevado? - con los dientes, recorté mi antifaz.

Qué tristeza; esto de veras no cambia y ¿así andan pensando en votos y campañas? ¿en vacunas y sortilegios? ¿en ayuda para las bodegas y necesidades de los dichosos cuidadores del orden? Uy mis cuates se me hacen que se les está acabando el veintiuno, pues lo que es a nosotros los ciudadanos los malandros nos están dejando sin calzones; no vaya a suceder que de tanto descuido en una de esas comiencen a cuidar el desierto de una ciudad de muertos y entonces se quedan con sus credenciales, sus teatros de largos y lustrosos pasillos de parquet en abrigos de lana, sus millones de promesas grasientas por los afanes incumplidos, no vaya a ser…

