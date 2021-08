Los elegantes, la niña y el huevo de chocolate

¡Saludos elegantes! ¿Quiénes eran esos Elegantes de los que habla la historia? Eran unos piratas muy temidos en las aguas de los cinco continentes. El barco de ellos era conocido como el Abracadabra. En los grandes buques de carga, los recios botes pesqueros, los otros barcos piratas, incluso en las embarcaciones de los reinos, se respiraba gran inquietud por toparlos y nadie en alta mar se animaba a pagar de noche las luces de la popa. Los Elegantes no eran un puñado de andrajosos, caras duras ni navegaban armados. Todo lo contrario. Sigilosos, pulcros y esmerados, los Elegantes eran expertos en pasar inadvertidos. Dime tú, ¿Cuándo te has topado con una sombra que haga ruidos o apeste a algo? Después de un atraco el Abracadabra simplemente desaparecía como por arte de magia. ¿Y quién era La Niña? Nunca se supo porque la famosa Niña que era el secreto mejor guardado ya era una persona mayor. El Capitán Elegante encontró varado el barco tornasol de La Niña en los mares agitados de Alaska. Y el Capitán Elegante siempre se preguntó por qué una Niña estaba sola en una embarcación tan grande y acompañada solamente de 7 gatos y dos ancianos gemelos. El Capitán era conocido como El Capitán Elegante porque siempre andaba vestido con trajes nuevos, muy llamativos. Con el tiempo el resto de los Elegantes se fueron sumando a la tripulación en diferentes puertos, algunos nunca habían viajado en el mar. Cada uno de los Elegantes tenía la rara costumbre de ser coleccionista. Uno de ellos coleccionaba libros. La Niña, quien era una gran lectora se entendía muy bien con el Elegante bibliotecario. A cada uno de los Elegantes les había pedido que a cambio de estar en su barco, le cumplieran un capricho al día. Ninguno de los reclutados puso objeción. Así las cosas, el Abracadabra navegaba cargado de telas, utensilios de cocina, lupas, sinfonolas, papeles, jabones, gatos, semillas y algunos imaginarios que los Elegantes tomaban con delicadeza de los barcos vecinos. Los piratas de los otros barcos tenían la idea de que los Elegantes eran espectros de carne y hueso. Un detalle muy curioso es que El Capitán Elegante mandó diseñar un sombrero donde cupieran los 7 gatos del barco y a él le gustaba enormemente que los gatos lo acompañaran arriba de su sombrero. En un martes de luna llena, el Vigía Elegante descubrió con uno de sus catalejos el barco del Rey Francisco que navegaba lento y despreocupado por los mares del Este. En la cubierta del navío se jugaba un partido de tenis. Los tripulantes abordo estaban bastante entretenidos. Había dos cosas en el mundo que al Rey Francisco le gustaban con locura: el tenis y el chocolate. La Niña había oído que la mascota del Rey Francisco era una gallina ponedora de huevos de chocolate, por eso La Niña saltó de alegría cuando le dijeron que el barco del Rey Francisco estaba a la vista. - ¡Quiero un huevo de chocolate de la gallina del Rey Francisco! - exclamó con todas sus fuerzas. Un rato después y alzando más la voz corrigió: -No, no... ¡quiero toda la gallina! ¡toda la gallina! Todos los Elegantes del barco se alarmaron al escucharla y como le habían prometido que siempre que pidiera su capricho nunca se le negaría. El Capitán Elegante intervino: -Si me permite, Niña, despojar del Rey Francisco su mascota preferida, sería cruel e incorrecto. Usted bien sabe que todos nosotros somos piratas nobles y coleccionistas y que no hacemos barbaridades. La Niña lo miró y estaba muy emberrinchada”. Lo único que alcanzo a escribirles es que: “La Niña cerró las manos en muño” ¿Qué seguirá en la historia? Como siempre lo más emociónate se quedó en las siguientes 30 páginas del libro. Nos leeremos en la próxima. El Pilón Filosófico: “Leer es un placer elegante”.

Editorial: Castillo

Autor: Karen Chacek

Precio: $173

Capturista: Mónica Caballero

