Los agoreros del pensamiento negro disfrutan siendo emisarios de malas noticias, que contagian a unos y otros de temores y visiones apocalípticas; y, de esta manera, se va construyendo un futuro fatalista, esparciendo el miedo con murmuraciones que eclipsan la luz del pensamiento y enferman el ánimo. Entonces, los pensamientos tienden a la fatalidad, generando así la desesperanza en el futuro. Algunas de estas aves de mal agüero, solo repiten le que le oyeron a otro pesimista. El fatalismo de Moctezuma de que Cortés era un enviado de los dioses para arrebatarle su imperio fue el factótum de la caída de Tenochtitlan.

Metafóricamente, si se pudiera decir que los pensamientos surgen iluminados con vívidos colores, entonces también se podría afirmar que los fatalistas piensan en color negro, a la pálida luz de una esperanza que languidece. En México y el mundo, la Covid-19 ha sacudido y puesto a prueba el sentido de la política, la sociedad y la economía.

Para salir de cualquier crisis, personal o colectiva, es condición sine qua non superar el pensamiento fatalista y dejar atrás las ideas catastrofistas y oscuras. El pensamiento positivo te llena de energía, de esperanza, de salud mental, tan necesarios para darle sentido al largo camino por andar. “Hablar de crisis es promoverla... En vez de esto, trabajemos duro, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de perpetuar los pensamientos negativos y tampoco querer luchar para superarlos:” Albert Einstein

Seguramente, usted ya ha estado cerca de personas que todo lo piensan en negro, los llamados fatalistas, que con singular placer predicen que: “El Presidente no cumplirá en fechas con la vacunación; la economía no crecerá este año; se devaluará el peso; si MORENA gana las elecciones al Congreso, huirán los capitales, vamos a estar peor que Venezuela… Biden no le perdonará a AMLO no haberlo felicitado oportunamente,” entre otros augurios fatalistas. Estos negros pensamientos, que se traducen en comentarios negativos, solo abonan el miedo, la desconfianza, el sentido de inferioridad ante los retos y bloquean cualquier posibilidad de esperanza.

“La felicidad reside en la calidad de los pensamientos,” decía Marshall McLuhan, filósofo y teórico de la comunicación. El motor del ser humano para avanzar, es la esperanza, el deseo y el optimismo; es decir, pensar con luz y colores. Lo contario, el pensamiento negro, genera miedo e inmovilidad, es autodestructivo, muy explotado por políticos, gobernantes y algunas religiones. La economía está íntimamente ligada al tipo de pensamiento prevaleciente en los diferentes estratos sociales; por lo tanto, estos que ven todo mal de lo que sucede en México, que ven moros con tranchete en cada decisión del Presidente, están escupiendo para arriba con su pensamiento fatalista.

Ya inician las campañas políticas para renovar el Congreso de la Unión, quince gubernaturas, alcaldías y congresos locales. A causa de la carencia de propuestas, a muchos políticos no les queda más que navegar en mares de suciedad, criticar y prometer el buey y la carreta; por lo tanto, el miedo será la herramienta indispensable para manipular al tirano pensamiento negativo, que les abre un espacio para presentarse ante el electorado como la única opción de salvación ante la eminente catástrofe: Don Pepe Botellas, Aguilar y Maya, ex gobernador priista de Guanajuato, decía: “Antes que yo, la nada; después de mí, el diluvio.”

Pero, hablando de alejarse de los fatalistas, y adoptar el pensamiento positivo, Vector, casa de Bolsa afirma que la economía de México podría crecer más de lo que se espera en 2021: “Es probable que dicho crecimiento se acerque a 6.0% anual o más, frente a la estimación promedio de 3.4%.” Barclays, pronostica un 4.5%. Lo anterior, debido principalmente al efecto de arrastre que ejercería la economía estadounidense. El presidente Biden aprovechará la ventaja que le ha brindado la FED, contraer deuda mediante bonos con tasa prácticamente de cero, para renovar la infraestructura de la nación; a esto, habría que agregarle el gigantesco paquete de estímulo fiscal de 2,8 billones de dólares. También, aumentarán las remesas de los mexicanos y las exportaciones a Estados Unidos.

Aléjese de los fatalistas, le hacen daño, tenga pensamientos felices, que cambian el entorno y mejoran su salud mental. “No tengamos miedo a equivocarnos, hasta los planetas chocan y del caos nacen las estrellas:” Charles Chaplin