***Los fideicomisos

Si tiene oportunidad eche un vistazo al dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de San Lázaro para justificar el borrar de un plumazo los fideicomisos para la ciencia y tecnología, deporte, campo, cultura, desastres, etc.

+Dedo en el renglón

No argumentan su decisión y sí, en cambio, reconocen la importancia de esos fondos. Mañana martes 6 están citados los 500 diputados otra vez para votarlo. Son cerca de 100 mil millones de pesos que podrían irse a la caja chica del Presidente.

*Oídos sordos

El coordinador panista, Juan Carlos Romero Hicks, lamentó que la modalidad de Parlamento Abierto quede sepultada en buenos deseos y un diálogo de sordos. Múltiples organizaciones han alzado la voz para evitar el albazo, pero no escuchan.

***La chimoltrufia

La mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados como dicen una cosa dicen otra. Y para prueba la simulación de Parlamentos Abiertos que hace unos meses llevaron a cabo para discutir la extinción de los fideicomisos públicos.

*El reconocimiento

Les dijeron que el objeto de los fondos de investigación científica y desarrollo tecnológico es principalmente el otorgamiento de becas y financiar o complementar financiamiento de proyectos específicos de investigación. Y destaca la importancia de los fideicomisos para los 26 centros públicos de investigación del CONACyT.

*Sentimientos

La semana pasada en AM leyó las posturas de los directivos del CIATEC, CIMAT, CINVESTAV, tres de los centros de investigación que son orgullo de Guanajuato. El común denominador es de preocupación, desconcierto, desánimo, frustración. Hay más, como el CIO (Centro de Investigaciones en Óptica) que decidió no dar postura.

*El atraco

Para empezar los fideicomisos de Ciencia y Tecnología se nutren de recursos autogenerados o donaciones de terceros, no del presupuesto federal. Están en riesgo de que les retiren una vía de ingreso que no es recurso público, pero que sí se destina para proyectos de investigación que tienen un impacto en la sociedad.

*La promesa

La promesa es que no se preocupen, que se elimina la figura legal del fideicomiso pero se les garantiza que ese recurso no se les toca. Lo que (casi) nadie les cree. No hay ninguna certeza que el saldo que tienen se los regresen pronto e íntegro.

*El instrumento

Suponiendo sin conceder que así fuera, el problema, como se han cansado de repetir los directivos de estos centros públicos, no son los de por sí pocos millones que hoy tienen, que por cierto ya están comprometidos para proyectos, sino el cerrarle la puerta al instrumento legal y financiero para obtener ingresos extras.

*Inexplicable

Los ingresos por los servicios que prestan al sector privado o público lo destinan para completar el gasto ordinario de esos Centros, y, lo que resta, se reserva en los fideicomisos para proyectos de investigación que no se agotan en un ejercicio anual. Son plurianuales, cuentan con reglas de operación y son auditados. ¿Entonces?

***Martín, 2021

Con el periodo electoral en marcha el radiopasillo de la grilla política comienza. Uno de los rumores es la posibilidad de que Morena León (lo que eso signifique porque ya sabemos que este partido no tiene comités municipales) contemple al político priista Martín Ortiz García como opción para la candidatura a la Alcaldía en León.

*PRI, punto

De inmediato el joven dirigente del PRI en León, Juan Pablo López Marún, se puso las pilas para ‘apagar el fuego’ y, con un paseo a caballo como a ambos les gusta, platicaron y quedó más que claro que Martín es priísta y seguirá siendo priísta.

*La retirada

Desde su participación como Secretario de Ayuntamiento en el gobierno barbarista y el intento frustrado por ser candidato del PRI a la Alcaldía en el 2015, con la historia que usted ya sabe que terminó con el doctor José Ángel Córdova en la boleta, Martín se apartó de la actividad político partidista para enfocarse a su despacho.

*No, gracias

Para acabar pronto Martín le dijo a Juan Pablo que está firme en el PRI, aunque de eso a ser considerado otra vez para una candidatura a la Alcaldía, hay distancia. El tricolor tendrá que hacer malabares para encontrar a quién quiera y pueda competir.

Van 2 mmdd en inversiones

En los primeros dos años de la Administración Estatal la Secretaría de Desarrollo Económico reporta que se han logrado atraer más de 2 mil 182 millones de dólares en 56 proyectos de inversión que representan 26,400 empleos. Esto significa el 43% de avance de la meta sexenal que se comprometió en 5 mil millones de dólares. Algunos de esos proyectos son: Pirelli, Pepsico, Continental Automotive, Agrícola Zaratini, Webasto, Kromberg & Schubert, GKN Sinter Metals, Novatec, ZKW, etc. El anterior sexenio (2012-2018) superó una meta que era 10 mil millones de dólares.

Foto: Cortesía SDES.