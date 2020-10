Un Céfiro viento esparció las casas de campaña y reveló así el vacío de una presencia simulada de los golpistas en el Zócalo. FRENAA es un movimiento espasmódico de la derecha empresarial y de la ultraderecha católica. Pese a que son un número pequeño no dejan de ser un peligro, porque el fanatismo siempre termina en violencia. Su finalidad, según pontifican, es “tumbar al Presidente de México, mediante la presión en los medios y el plantón.”

Los nombres de los que dan la cara son: Gilberto Lozano, Pedro Ferriz y Loret de Mola. Son financiados por potentados empresarios regiomontanos, y algunos integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, los 50 más ricos de México, que les fue muy bien en sexenios pasados con su cercanía al poder presidencial, son los mismos que en el 2018 intentaron impulsar a Ricardo Anaya.

También, están en el contubernio el gobernador de Jalisco y los yunquistas, vecinos de al lado; y, desde luego, no podía faltar las bendiciones de Los Legionarios. Uno de ellos, aquí en León, bendice los estandartes y los detentes, al estilo de la madre Conchita y León Toral…También, se menciona que han intentado sumar al golpe a un sector del Ejercito y la Marina, pero,¡ sin éxito!

Los de FRENAA dicen contar con un plan detallado, en tres etapas, para Salvar a México de un tirano comunista: La dimisión de AMLO antes del 30 de noviembre de este año; arropar un candidato que representaría a la vez a todos los partidos para ir a elecciones, “como un deseo único del pueblo de México.” Pretenden convertirse en el factótum de los mexicanos; pero, ¿qué autoridad moral tienen para hablar a nombre de todo el pueblo de México? Además de que sería anticonstitucional la renuncia, apuntaría a un desastre nacional que provocaría una confrontación fratricida entre simpatizantes y los golpistas.

Probablemente, estas buenas conciencias solo rezan y no leen las encuestas: El Financiero del 6 de octubre, da un 62% de preferencias para AMLO, tiene más adeptos que el 51% cuando las elecciones; MORENA obtiene un 39% para el 2021, el PAN el 11% y el PRI 10%. Es decir, hay una relación de 3 a 1 con el partido de Derecha más cercano.

Los autores de FRENAA saben que la renuncia no es posible constitucionalmente, pero engañan a la piadosa gente naif que todos los días antes de que despunte el alba, se hincan en el Zócalo con los ojos en blanco y rosario en mano, ruegan al Altísimo que tumbe a AMLO. No se dan cuenta que perdieren las elecciones, que hay un cambio de régimen que rechaza el modelo neoliberal. Mezclar la política con la religión es muy peligroso, quieren otra Cristiada.

En las elecciones del 2018, treinta y un millones votaron en contra del modelo neoliberal, rechazaron el “statu quo ante bellum.” Estos golpistas son malos perdedores, no habrá un gobierno a modo de esta minoría y con rosarios y santones, no van a quitar al Presidente; éste permanecerá en su cargo hasta que termine su mandato por seis años; entonces, habrá un cambio de gobierno, con las propuestas que el pueblo respalde y la visión personal del nuevo triunfador.

Recientemente, el papa Francisco, jesuita, progresista de izquierda, publicó su tercera encíclica, donde arremete contra el neoliberalismo que ha acentuado brutalmente las diferencias entre los que más tienen y los que tienen nada: “Hermanos todos”, un análisis sobre la crisis del mundo en plena pandemia desde una óptica social. Rechaza abiertamente al neoliberalismo y defiende una suerte de mirada del mundo que bien podría redefinir los valores del socialismo actual.

Echar a López Obrador no es solución, equivale a “soltar el tigre y despertar al México bronco.” Los conspiradores no se han dado cuenta de la posibilidad de que, desaparecido el odiado presidente, la hidra de mil cabezas, MORENA, desataría los demonios de la confrontación y la anarquía. Sería un craso error considerar que el impulso de cambio obedece exclusivamente a Andrés Manuel López Obrador; no, es la voluntad de millones de olvidados por los gobiernos neoliberales del pasado que lo empujaron y se identifican plenamente con su ideología. El verdadero riesgo para las élites que se sienten amenazadas no es AMLO sino las fuerzas de millones que lo llevaron a Palacio Nacional.

“El presente es la consecuencia del pasado”: Leopold von Ranke, historiador.

DA