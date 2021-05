¿Quién es el votante indeciso? En nuestra vida política, en los procesos electorales, los indecisos son quienes antes de la elección no han tomado su decisión o la guardan para el final o incluso, tomándola, no la dan a conocer. El margen de indecisos a un mes de la elección, se reduce. Hay promedios en plataformas como Oraculus (encuesta de encuestas) que MORENA será la primera mayoría en el Congreso federal, -pero no tendrá la mayoría absoluta ni la sobre representación actual-, que en el Congreso de Guanajuato seguiremos teniendo mayoría panista –pero tampoco absoluta ni sobre representada- y que en León ganará Ale como Alcaldesa. Los sondeos disponibles también coinciden en que los márgenes de indecisos ya están alrededor del 15%. Así que los “cuartos de guerra” de los partidos políticos están buscando cómo ganarse a esos indecisos y que algunos llaman también “voto obscuro”.

En una elección polarizada, el voto de los indecisos es clave en la “modelación” de un proceso electoral para aventurarse a pronosticar resultados. En el mundo (bueno en la sociedad occidental para ser precisos), los partidos políticos tienden cada vez más a posiciones de centro para evitar radicalismos y así capturar al votante, pues las marcas-partido, el logotipo, son cada vez más rechazados por la sociedad (el PRI y hoy MORENA -antes el PRD-, son todavía las marcas más rechazadas por el votante en el Bajío).

Además, la elección del 6 junio será en realidad un referéndum, entre quienes quieren seguir con AMLO y quienes ya no lo quieren. Sabemos que el voto en una elección es la suma del “voto duro” de la marca, más lo que aporta el candidato(a)-producto, lo que aportan las alianzas con otros partidos (que nunca es simple suma aritmética de sus votos) y aquello que capturan de los indecisos.

Entonces ¿A dónde irá el voto de los indecisos leoneses? Es posible medir el perfil de los indecisos para poder evaluar su “propensión” a votar por tal o cual partido. La estrategia es identificar el perfil político del indeciso ubicándolo en la posición de izquierda, centro o derecha al preguntarles sobre temas álgidos como: la pobreza, el aborto, la religión, la diversidad sexual, el medio ambiente, etc. Al acercarse las elecciones, escuchar a nuestros círculos cercanos, conocer las propuestas, saber quiénes son los candidatos, sufrir la “spotización”, comentar los debates, el indeciso se decide y vota.

Entonces ¿por quién vota el indeciso leonés? El indeciso fue uno de los factores que consideramos para medir con precisión la victoria de Ricardo Sheffield en el 2009, de Bárbara Botello en el 2012 y de López Santillana en el 2015. Los indecisos en León eran mayoritariamente conservadores; hoy han bajado 30% a 35% es su porcentaje y tienen propensión por tanto a votar por partidos conservadores como el PAN -y aunque esto ha disminuido por cambios generacionales y culturales, es fácil comprobarlo en mediciones. Estos indecisos leoneses son jóvenes trabajadores profesionistas, con escolaridad promedio de bachillerato-licenciatura y son sensibles a las propuestas, a temas de medio ambiente, a generación de empleos, prefieren a candidato(a)s jóvenes, frescos, directos y sencillos, gustan de perfiles ciudadanos y no políticos; están ubicados más en zonas de clases medias bajas y medias y prefieren en estar en contacto con tecnología digital. El resto de los indecisos, está creciendo: 30% a 35% ya son liberales; están en las zonas de mayor pobreza y son sensibles a programas sociales emergentes cuando se acerca la elección (en León está la mitad de esta reserva en Las Joyas) y el resto de los indecisos está disperso en segmentos de adultos “chavorrucos” y “millenialls”, que son “de centro”.

El 6 de junio esperamos salga a votar alrededor del 40-45% del padrón electoral, pues es una elección intermedia clave para nuestro futuro. De acuerdo a los sondeos disponibles en esta región, seguirá la tendencia histórica a votar por el PAN, pero será la segunda votación, que MORENA sea la segunda fuera electoral, enviando al PRI al lejano tercer lugar y viendo emerger en su lugar, a Movimiento Ciudadano. Los indecisos definirán su voto en estos días y los aspirantes les buscarán cautivar con promesas que exigiremos que se cumplan.