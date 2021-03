¡Saludos sólidos! La palabra del título de este libro es rara y muy significativa. Tan significativa que el autor Daniel Habif la define como una filosofía y la desarrolla con un estilo filosófico de vida. Veamos en primer lugar quién es este autor muy conocido en algunos ambientes y tal vez un desconocido en nuestros rumbos del Bajío. Leamos: “Daniel Habif es un mexicano que nació en Mazatlán, Sinaloa. Es considerado uno de los mejores y más importantes oradores de habla hispana en el mundo, es líder y creador del movimiento #INQUEBRANTABLES. En los dos últimos años ha realizado más de 350 conferencias, con las cuales ha impactado una audiencia en más de 170 ciudades, a las que además ha llevado su movimiento que promueve LA MEJORA INTEGRAL sus conferencias han conseguido un éxito rotundo, el cual se evidencia en una gira mundial que, ha reunido millones de fervorosos asistentes en las principales ciudades. Sus contenidos digitales han superado mil millones de visualizaciones y actualmente cuenta por lo menos, con 11 millones de seguidores. Ha compartido encuentros con presidentes, vicepresidentes, gobernadores, alcaldes, líderes internacionales en Mercadotecnia, Economía, Tecnología y Filosofía. Ha tenido trato con algunos ganadores del Premio Nobel y también frecuenta a varios filántropos de diferentes países en busca de compartir su mensaje de valor y significado de manera que pueda vincular de forma positiva a todos los latinos de América. Como líder ha creado talleres, seminarios y experiencias transformacionales para compañías nacionales e internacionales y también ha tomado muy en cuenta a muchas universidades. Ha trabajado con equipos de fútbol profesional, con deportista de alto rendimiento. Con boxeadores. Cuenta con 26 años de experiencia en la industria de la comunicación”. Les entrego ahora algunos datos sobre el libro: “LOS INQUEBRANTABLES: Tienen miedo, pero no se mantienen asustados. No les ponen límites a sus sueños porque saben que el fracaso no existe, que lo que se fue no hace falta y lo que sí hace falta, ya vendrá. No dicen: Mañana nos vemos, porque el mañana puede ser incierto. Buscan la grandeza y no piden permiso para obtenerla, no tienen la vida que les tocó, tienen la vida que quieren. Comprenden que nada es permanente, ni los errores ni los miedos; saben y entienden que nadie les puede robar sus sueños, toman riesgos, conquistan y colonizan. No suspiran por las cosas, sudan por ellas, extirpan la amargura, arrancan la ira, dejan la necedad, saben mucho, pero hacen más. Son constantes y perseverantes, tratan de usar sus talentos y sus dones, no toleran la mediocridad, no pierden su tiempo, siempre están elevando sus estándares, aceptan sus errores. Lo imposible es su juguete favorito. Son ordenados y disciplinados. Si se caen se levantan. Saben perdonar, saben servir, saben amar. Son mansos, pero no mensos y saben convertir sus defectos en hábitos productivos. Son INQUEBRANTABLES”. El editor nos estrega algunos frases sobre Daniel Habif y nos explica que Daniel Habif es: “Un traficante de autoestima, un artesano del desarrollo personal y un enamorado de la fe”... Te obsequio dos frases que son un tesoro para tu mente y para tu alma: “En esta vida es más importante estar dispuesto que estar preparado”. “Es importante saber, pero es mucho más importante saber hacer”. Nos leeremos en la próxima. El Pilón Filosófico: “El reto mayor de cada uno de nosotros es aprender a SER INQUEBRANTABLES”.

Editorial: Harper Collins

Precio: $339

Capturista: Mónica Caballero