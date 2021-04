Los nuevos héroes: ¡La gente del campo!

Imagino a México como un edificio, la casa de todos que construimos poco a poco. Hoy, los héroes son los trabajadores del Sector Salud, pero les siguen los nuevos héroes: ¡Los agricultores!, la gente del campo.

R- Guarraguauuu, mi Santias, me caes bien cuando en lugar de andar de criticón, motivas a la gente.

S- No es motivación lo que intento, perro, es un reconocimiento a quienes con su trabajo dan sustento al Estado mexicano.

R- Grrr, no me hagas bolas, perro, estado el de Michoacán o el de Guanajuato, ¿Cuál Estado mexicano?

S- Pues el que da vida a la República mexicana, mi Rufo, lo que nos convierte en una nación independiente y soberana; me explico: el Estado se conforma por un pueblo o población, en un territorio, con un gobierno o poder (soberanía); ya la forma como se gobierne ese Estado, lo define como república, cuando sus gobernantes son elegidos, o como monarquía cuando su gobernante es un monarca o un rey que recibe el poder por mandato divino, por herencia (sangre real) o por ambas.

R- Guarraguauuu, ¿O sea, mi Santias, que el Estado mexicano es diferente a un estado de México como Jalisco?

S- Así es mi Rufo, un Estado (con mayúsculas) organizado como federación, puede estar constituido por varias entidades territoriales y políticas con cierta autonomía, que se unen mediante el Pacto Federal para conformar la nación; este Pacto Federal a su vez es regido jurídicamente por una Constitución Política en el caso de México; de ahí que el Estado mexicano sea un ente diferente a los estados que lo conforman.

R- Guau, hasta aquí me aclaras muchas dudas, mi Santias, pero, ¿cuál es el rol que juega el pueblo, los ciudadanos?

S- Si bien el término es más amplio, para nuestra explicación, población es el conjunto de personas que viven en el territorio (área geográfica), en nuestro caso, en México; y la población se compone de ciudadanos, es decir de los habitantes; los cuales son regidos por el marco jurídico del Estado mexicano y adquieren derechos y obligaciones como tales, marco que rige las reglas de convivencia especificadas en leyes y reglamentos.

R- Guau, pues hasta aquí todo ilustra, pero, esto que tiene que ver con el tema del artículo: Los nuevos héroes.

S- De forma directa nada, mi Rufo, pero, al describir lo que es un Estado, como está constituido y sus formas de organización, está implícito que quienes viven en ese espacio o territorio y se definen como ciudadanos, son quienes, con sus acciones, construyen el alma de esa nación; aunque no todos de igual manera, me explico: algunos simplemente viven de acuerdo con sus intereses sumados al interés nacional respetando leyes y aportando su trabajo y esfuerzo dentro del modelo económico, como buenos ciudadanos, otros son lumpen o delincuentes y no merecen más comentario, en tanto, otros hacen cosas extraordinarias que benefician a todos con su trabajo y/o esfuerzo y se convierten en pilares de la república; así es como los trabajadores del sector salud, en estos tiempos de pandemia, arriesgando su salud, a sus familias y sus vidas, han prestado un servicio excepcional a México, convirtiéndose en héroes al servicio de la Patria; ya que sin ello, las posibilidades de derrotar el Covid-19 serían nulas, con un alto riesgo para seguridad nacional.

R- Guarraguauuu, desde aquí un aplauso para los trabajadores de la salud, mi Santias.

S- Me uno al festejo y agradecimiento a esos héroes del sector salud, pero, por las circunstancias, surgen otros héroes, los nuevos héroes que en mi opinión los integran todos aquellos que con su trabajo y esfuerzo producen los alimentos para sostener al pueblo de México y dar continuidad a la república y solidez a su soberanía. Desde aquí mi aplauso y agradecimiento para todos aquellos productores, agricultores, campesinos, ganaderos, piscicultores, avicultores, apicultores, etc., que con su trabajo dan vida al campo mexicano que alimenta al pueblo de México. Pero ojo, no es lo mismo producir para ganar dinero, como en el caso de los exportadores o las agroindustrias trasnacionales, que producir para alimentar al pueblo de México, ya que un pueblo que no es autosuficiente para alimentarse, no puede ser libre y soberano. Los que alimentan a México: ¡Esos son los nuevos héroes!… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador