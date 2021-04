¿Los pañales de la democracia?

Para no pocos activistas,ellos y ellas, el edulcorante político es valioso. Realidad palpable

Una campaña electoral, del nivel que se quiera, debiera ser momento o espacio para la educación política ya que los aspirantes a los puestos de elección popular, con un vaciado de ideas hacia los electores y hasta al pueblo en general, contribuirían a formar criterio y la decisión de los votantes alcanzaría el valor que nace del actuar con y por convencimiento. Dejaríamos en tan importante asunto, los pañales.

Sí, entiendo que cualquier lector me ubica, a partir de ese ideal, en los planos de la fantasía. Sin embargo tenemos la urgencia de saber y entender que la democracia plena resulta, por sus bemoles o asegunes, inalcanzable, lo cual de ninguna manera impide que nos acerquemos a ese valor supremo.

Confrontémonos con la realidad: candidatos y candidatas ahora en activismo acelerado, no llevan conceptos, principios, ni siquiera programas a realizar a sus escasos oyentes. Estos no reciben ni pizca de la ideología de los aspirantes..¿Cuáles sus valores, los que por supuesto le orientan, de qué tendencia es su sustento pensante, en dónde le da fundamento, cimiento, a sus conceptos del ser humano?.

Si son socialdemócratas, comunistas, socialistas, populistas o simples aventureros que carecen de ideología y actúan por mero y muy simple oportunismo, que lo digan, para que los electores los califiquen y decidan convencidos y razonadamente, en su papeleta a la hora de votar.

En lugar de principios, los aspirantes, ellos y ellas, llevan a los gremios, no al elector en general,,sino a cabezas de sector, una serie de propuestas como anzuelo con carnada: "si tu grupo me apoya, me respalda y otorga su voto, te pavimentaré el camino o sacaré partida del presupuesto para que haya más trabajo. Mejoraré el sistema de salud, agilizaré el transporte, abriré nuevas y mejores escuelas.

Le podemos poner en el párrafo anterior muchos etcéteras a los que no acudo con regularidad, pero los candidatos @ los deslizan con suma facilidad, porque creen que lo dice todo sin comprometer nada.

Quien suponga que mi planteamiento es demasiado teórico y crítico superficial, entienda que luego de los principios frente y ante el electorado, han de venir compromisos reales, ciertos y factibles de ser ejecutados. ¿Cuáles?. Pongamos por caso uno.

Que propongan lo que van a hacer con SAPAL. Si se atreven a dan un golpe de timón, ya en el ayuntamiento, para que vuelva ese organismo, con sus miles de millones de pesos en el banco, a ser instrumento de beneficio colectivo y no caja grande de varios maniobreros allí enquistados de tiempo atrás. Con esos fondos, que duermen el sueño de los injustos, ¿van a surtir del vital líquido a los ahora marginados o se les dará, como se ha hecho hasta ahora, edulcorante con venta de tambos y pipas?.

Es solo un tema que para no dejarlo solo menciono el de la famosa ciclovía en el bulevar López Mateos, que lleva ya meses y hasta años manoseado por aprendices y sabios, sin darle un cauce adecuado, pero eso sí gastando dinerito del pueblo. Hasta el City Manager, que se descubrió a sí mismo y se fue sin pena y menos con gloria, le metió, con su equipo, claro está, manos teóricas al asunto.

Queda en el tintero mucho qué espigar respecto a lo que es la problemática social, que los candidatos @ tocan por encimita o hacen como que se les olvida, para lucirse con ideas que no pocas, son etéreas.

Termino porque los editores me han ordenado no pasar de quinientas palabras en mis colaboraciones y parece que me fui de largo. Una disculpa.