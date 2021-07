***LOS QUE SIGUEN

El virtual coordinador de la próxima bancada panista en el Congreso del Estado, Luis Ernesto Ayala, que además trae el ‘punch’ de haber sido el candidato a diputación local más votado, entre lo primero que tendrá que definir es la conformación de las comisiones, quedar bien con los suyos y los de enfrente.

*LOS DE CASA

En el caso de los panistas lo que está definido es que los reelectos se quedarán en las comisiones legislativas que vienen participando, así que los leoneses Miguel Ángel Salim encabezará la de Desarrollo Económico y Social; Rolando Alcántar la de Seguridad Pública y Comunicaciones; y Cristina Márquez en la de Justicia.

*QUIEREN HACIENDA

Trasciende que en donde todavía no hay definición es quien encabece la de Hacienda y Fiscalización, donde se aprueban las cuentas públicas. Hoy está al frente el irapuatense Víctor Zanella, quien también ganó la reelección. Otro que pelea es Miguel Salim pero, al ya encabezar una, la ventaja la tiene el fresero.

*2024, EL SUEÑO

Ayala Torres ha ofrecido que impondrá orden y disciplina, trabajo en colaboración (no sumisión) con los poderes Ejecutivo y Judicial, seguir cerca de su distrito, y, al ser el Presidente de la Junta de Gobierno, tener presencia en territorio estatal. Es pronto para hablar de eso pero nadie tiene hoy duda: suspira por la Gubernatura.

***GIFF, ADIÓS

La falta de apoyo de las autoridades municipales hacia el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), terminó por sacar a Guanajuato capital de las ciudades sedes, ahora se incluye a León e Irapuato, además de San Miguel de Allende. El evento ya emblemático del estado se realizará del 17 al 26 de septiembre.

*SIN RESPALDO

El alcalde Alejandro Navarro argumentó que solicitaron cambiar la fecha y no hubo eco, así que decidieron no apoyar con el millón de pesos requerido. La sede en donde nació y fue casa del festival durante 23 ediciones, no lo será más en la 24.

*QUÉ CULPA TIENEN

De buenas a primeras la capital perdió un espacio de proyección y difusión internacional, además de la derrama tan esperada para comercios, restaurantes y hoteles que siempre apoyan al GIFF, cuyos nombres aparecen en la página oficial.

*LA OCURRENCIA

Y ya ven como es Navarro que ahora anunció un festival de cine propio del Gobierno Municipal, que pretenden llamar Santa Fe International Film Festival. El detalle es que ya existe uno con ese nombre que se realiza en Nuevo México. Y eso de organizar y consolidar un evento así no es ‘enchílame otra’, pero en fin...

*HOCH RESPONDE

Sara Hoch respondió a los dichos del polémico Alcalde reelecto con un tuit que dice: “GIFF amamos a Guanajuato capital. Pero, el Presidente Municipal no nos ha recibido nunca, ni una sola vez en tres años, no hay comunicación con él”. Ups.

***Y OTRA DE NAVARRO

El miércoles, los capitalinos de la zona sur se llevaron tremenda sorpresa cuando, sin previo aviso, se quedaron incomunicados, sin teléfono, internet, ni TV por cable.

*EN LA PREHISTORIA

En cuestión de minutos, el alcalde panista Alejandro Navarro anunció el corte del servicio de Megacable por un supuesto adeudo de 35 millones por uso de la vía pública. Empresas, trabajadores y estudiantes en casa, el Congreso, sin servicio.

*EL CORTE

“Hay que poner orden en la ciudad”, expresó el Presidente ahora reelecto envalentonado en un video al momento de cortar la señal. Al día siguiente, después de 10 horas, personal del Municipio anunciaba que la empresa de Megacable había reconocido el adeudo, y que aparte iban a colaborar con el tema de la seguridad.

*QUE NO FUE ASÍ

Dos días después la empresa cablera desmintió el supuesto reconocimiento del adeudo, y aclaró que sólo se habían comprometido a apoyar en el equipamiento de la Policía, así que la novela sigue y se ven muchos capítulos por delante.

*OTRO DEUDOR

Entre los nuevos capítulos está el tema del cobro a Telecom, empresa de cable que adeuda 65 millones de pesos, así que hay quienes se preguntan por qué de esa deuda nada dijo el Alcalde, y el cobro a lo chino empezó con la que debía menos. El argumento es que el juicio contra esa empresa va un poco más lento. ¿Cómo ve?



Plante Alejandra red de ayuda

Ante el Consejo Coordinador de Clubes y Asociaciones Civiles, la alcaldesa electa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, comprometió apoyar la conformación de la Red de Asociaciones Civiles de León para sumar esfuerzos por las causas sociales.

La panista fue la encargada de tomar protesta a la Mesa Directiva del Consejo Coordinador para el periodo 2021-2022 presidida por Ma. Ivonne Buenrostro.

“Tenemos una gran tarea, seguir trabajando en conjunto, vamos a cumplir porque es un compromiso, vamos a tener mesas de trabajo con ustedes para ver cómo articulamos el trabajo que ustedes han estado haciendo con el Municipio”, les dijo.

Foto: Cortesía.