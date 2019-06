Los refugiados invisibles

El pasado jueves 20 de junio se conmemoró el Día Mundial de los Refugiados. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en el mundo aproximadamente 70 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares, por motivos que pueden estar relacionados con desastres naturales o cambio climático, inseguridad, amenazas, guerras o, incluso, por ser quiénes son y amar a quienes aman.

Cuando escuchamos la palabra “refugiados” lo más fácil e inmediato es pensar en imágenes de familias, por ejemplo, de Siria, huyendo hacia Europa en lanchas. Más recientemente, dada la situación de nuestro país, también es fácil vincular la palabra con fotos de familias centroamericanas en las fronteras de México o reportajes en los que explican sus razones para huir: la Mara reclutará a sus hijos, no tienen trabajo ni qué comer.

Sin embargo, al igual que pasa en otros ámbitos, existen poblaciones invisibilizadas cuando hablamos del fenómeno de la migración y de refugiados. Es el caso de las personas LGBT que huyen por su orientación sexual, expresión o identidad de género.

En tres países centroamericanos se viven contextos generalizados de violencia, con las tasas de homicidios más altas del mundo. El Salvador con 81.2 por cada 100 mil habitantes; 58.9 en Honduras y 27.3 en Guatemala. Ante situaciones tan difíciles, es común que las particularidades de la violencia que viven poblaciones en específico, como la LGBT, se diluyan. En muy pocos espacios en los que se aborda la llamada “crisis migratoria” o “crisis de refugiados” se habla sobre refugiados LGBT.

Habrá personas que piensen simplemente que la violencia es violencia y lastima igual a todas las personas que huyen de ella. Habrá incluso quienes piensen que en estos contextos de reclutamiento forzado a pandillas, lastima más a los hombres que a otros grupos.

Lo cierto es que omitir por completo las razones específicas que orillan a personas LGBT a huir de sus hogares, es una forma de convalidar las formas distintas en que les afecta esta situación de violencia. Cualquier opinión respecto de los motivos de la migración y los refugiados, que no tome en cuenta un análisis diferenciado por poblaciones, se quedará corta en sus conclusiones. Las personas LGBT huyen no solo por amenazas de reclutamiento o de homicidio, sino que también huyen porque en ocasiones no encuentran apoyo ni siquiera dentro de sus propias familias, porque su propia identidad y existencia es considerada una amenaza para su vida.

Además del Día Mundial de los Refugiados en junio, este es también el “Mes del orgullo”, que empresas, sociedad civil y gobierno, aprovechan para posicionarse a favor de los derechos de las personas LGBT. Se aprovecha para hablar entre otros, del matrimonio igualitario y reconocimiento legal de identidad de género.

Pero, incluso en este espacio, también las personas LGBT que buscan refugio pasan inadvertidas. ¿Qué tanto interés puede suscitarle el matrimonio igualitario a una mujer trans hondureña que ha sido agredida física y sexualmente, que, a diferencia de otras personas migrantes, viaja sola porque su propia familia la desprecia y que al llegar a un refugio o estación migratoria es aislada de las demás personas porque no se reconoce su identidad y se asume que violentará a otras mujeres?

Junio aún no termina y la situación de la migración se vuelve cada vez más difícil. Aprovechemos para incluir en cada pensamiento u opinión que tengamos al respecto, ¿qué estamos haciendo por las personas LGBT que buscan refugio? ¿Las estamos nombrando, reconociendo? ¿qué podemos hacer para que nuestras sociedades y comunidades se vuelvan un lugar seguro para ellas y no una extensión de lo que están huyendo?

Amicus, “Derechos Humanos por el cambio social”

