Lozoya, García Luna et al: complicidad y corrupción

Sin duda, una de las demandas más sentidas del pueblo mexicano es el combate a la corrupción. Robarse el dinero que le pertenece a las y los mexicanos constituye un atraco que recrudece la desconfianza de la población en las instituciones políticas.

Pero una cosa es la corrupción de individuos, servidores públicos, que faltan a la confianza de la ciudadanía, con conductas personales de bajeza moral y otra cosa es que la corrupción sea producto deliberado de todo un sistema delictivo de organización como se sabe, de acuerdo a las diversas declaraciones judiciales que se encuentran en manos de la justicia mexicana y estadounidense , es el caso Lozoya, de García Luna, de Caraveo, de Gutiérrez Badillo y de otras personas más.

La Auditoría Superior de la Federación ha informado desde hace ya varios años la ausencia de una comprobación adecuada del uso de los recursos públicos y tuvo que arribar la reinstitucionalización promovida por la 4T para demostrar esa voluntad política de transparencia que no tuvieron gobiernos encabezados por los mandatarios anteriores.

La tarea no es sencilla, pues la corrupción se había normalizado. El régimen corporativista del PRI manejó a billetazos el control de sindicatos oficiales y con premios y castigos mantuvo a raya a la disidencia y controló medios de comunicación.

Por eso cuando Peña Nieto dijo que la corrupción era un efecto cultural, tenía razón, pero le faltó añadir que estaba describiendo a su cultura política, cargada de ceguera deliberada y de simulación discursiva realmente antipatriótica y cínica.

Esta cultura de desprecio por la legalidad fue perfectamente aprendida y perfeccionada por el PAN, que dejó atrás su talante democrático y decente. Es de considerar las palabras de Ernesto Ruffo “varios de los que están ahora en sospecha como Roberto Gil, Cordero, Domínguez, Cabeza de Vaca, Lavalle…cuando algunos renunciaron al PAN, expresé que me sentía aliviado porque había salido la pus de algo como un absceso”.

¿De verdad alguien cree que García Luna operaba a espaldas de su jefe? ¿Los cochupos pasaron desapercibidos por quienes formaban parte del mismo grupo parlamentario?

Pero cuidado, cuando se generaliza que toda la clase política es corrupta, debo rechazar este calificativo y lo afirmo porque en el tiempo de la reforma energética, un pequeño grupo de diputadas y diputados conformamos un bloque opositor a las diversas reformas dizque estructurales. Lozoya afirma que en su oficina de la Torre de Pemex existía una gran gráfica con una clasificación de las curules de la Cámara de Diputados; se utilizaban tres colores: los verdes habían sido sobornados, los amarillos estaban en pláticas para ello y los rojos eran imposibles de convencer. Varios compañeros y compañeras, como yo, fuimos clasificados en color rojo y a mucha honra. Así que culpabilizar a todos y todas por igual es un ejercicio de generalización absurda e injusta.

Para quienes hemos luchado por la transparencia y la rendición de cuentas no debemos de aceptar ningún asomo de corrupción, venga de donde venga.

El video en donde aparece Pío López Obrador recibiendo dinero por parte de David León debe investigarse y en su caso sancionarse, pero de ahí a compararlo con la red de complicidad del caso Lozoya, dista de un gran trecho que no quieren ver las y los vengativos, y revanchistas.

En su reciente libro, la Nueva América Latina, el brillante sociólogo Manuel Castells hace una tipología de los actos de corrupción; detecta 12 modalidades y en la cuarta categoría se afirma “la compra de votos de diputados y senadores, ya sea por parte de intereses privados o del poder ejecutivo”. Convendría leer el origen y la tipología completa que se encuentran entre las páginas 277 y 279, ahí verán reflejadas las conductas -por cierto rebasadas- que se están imputando a un grupo de funcionarias y funcionarios de gobiernos del PRI y el PAN. Esta situación ha sido denunciada desde hace varias décadas por el presidente legítimo, así es, legítimo, Andrés Manuel López Obrador.

Esta es una de las razones por la que triunfó de nuevo nuestro movimiento en 2018 y así seguiremos leales a la causa de no mentir, no robar y no traicionar.