La Olla: Respiro a Salud

Oxígeno para 2019

Este año, en recursos de Salud, Guanajuato ya la libró y toma un respiro financiero pues recibirá el presupuesto Federal que compensa el duro golpe por la desaparición del programa Prospera Salud.

El secretario de Salud, Daniel Díaz, y sus colegas del País, estuvieron el martes pasado en la Ciudad de México para firmar el convenio de colaboración con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, en un evento que encabezó la subsecretaria Asa Cristina Laurell.

A Guanajuato le corresponden 190 millones de pesos que ya estaban considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, pero que no se tenía claridad de su operación luego de la cancelación de Prospera Salud a través del cual administraba Guanajuato alrededor de 180 millones de pesos por año.

Así que, aunque no es el mismo programa ni reglas para operar, pues se compensaría el impacto. Hay que recordar que durante todo este año ese recurso de Prospera no llegó y el Estado asumió el costo.

Ese dinero que les prestamos, aseguraron a los secretarios, llegará completito este mes a las arcas del Estado.

En realidad Guanajuato ha esperado los recursos de la Federación sin angustias gracias al funcionario experto en el manejo de los dineros públicos Fernando Reynoso Márquez, subsecretario de Administración de Salud, hace rendir el dinero como pocos. Desde su llegada a la Secretaría se notó su presencia con una reducción drástica en lo que pagamos anualmente por medicamentos.

Con menos dinero compra mucho más y de mejor calidad. Los medicamentos no faltan en las 627 unidades que atienden a más de 3 millones de derechohabientes del Seguro Popular. Contrario a lo que ocurre en el IMSS o el ISSSTE, los enfermos atendidos por el Estado no esperan meses para cirugías ni se suspenden operaciones por falta de materiales.

Gracias a los buenos manejos y ahorros de Fernando, y a su poder de convencimiento, León está por estrenar un gran hospital que dará servicio a 3 millones de personas y muy probablemente, si el gobernador Diego Sinhue lo respalda, en menos de 18 meses volverá a abrir sus puertas el viejo Hospital General de la 20 de Enero.

Con el dinero que pagó la Federación a Guanajuato se podrá contratar personal médico, compra de equipo, insumos, medicamento.

Pero el secretario Daniel Díaz advierte: “No nos dijeron que pudiera ser garantía para los siguientes años, esto es porque ya estaba en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019”. O sea, quién sabe qué venga al 2020.

La Secretaría de Salud mantiene lo que era Prospera Salud a través de unidades móviles, centros regionales de desarrollo infantil, y paga la plantilla de 406 trabajadores. Parte de los 190 millones se aplicará en Prospera y lo que no, el Estado lo solventará.

Para el coordinador del Seguro Popular en Guanajuato, el doctor José Luis Martínez Cendejas, lo importante con este ajuste es mantener los beneficios que se tenían con Prospera Salud para llegar a las 9 mil comunidades más alejadas de la entidad y tener un control de salud de la población vulnerable.

Con Prospera Salud, destaca, la vigilancia de menores de 5 años disminuyó casos de desnutrición, y no hay muertes de mujeres embarazadas que estaban en seguimiento a través del programa. Los beneficiarios que recibían apoyo Federal de Prospera debían estar bajo control de Salud, esa era la gran ventaja con el programa que operó 20 años y que el Estado tiene el reto de no perder lo ya avanzado.

PAN, todos con Toño

En el PAN de León ya hay ‘humo blanco’ para su próximo presidente, será Toño Guerrero Horta.

Este lunes es el cierre de registros de quienes aspiren a competir por las dirigencias de los 46 comités municipales del PAN y en León no habrá contienda interna, la planilla única la encabeza Toño.

Actualmente trabaja como Director de Fortalecimiento de Capacidad para el Desarrollo Humano en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano con un nivel tabular 12 ($45,157 sueldo neto al mes).

Es una persona de toda la confianza del gobernador Diego. Basta recordar que fue él quien en sesión del Consejo Estatal del PAN, en septiembre de 2017, fuera del orden del día, propuso someter a votación la propuesta de método para seleccionar su candidato a Gobernador: la designación.

Guerrero Horta empezó joven en las filas azules. Fue legislador local en la Legislatura de 2000 a 2003.

Tiene en su triste registro una derrota en la elección constitucional de 2012 por la diputación federal del distrito 06, en donde por menos de 1,000 votos le ganó la candidata del Verde-PRI, Rosa Elba Pérez.

Fue también Director General del Sistema Integral de Aseo Público (SIAP) cuando se creó este organismo paramunicipal en el trienio del exalcalde hoy titular de Profeco, Ricardo Sheffield Padilla.

Los militantes panistas tendrán que ratificar a su candidato único en la asamblea del 11 de agosto.

En el PAN parece que les costará trabajo abandonar la historia reciente de las designaciones. Dirán que es una planilla de consenso, de unidad, lo cierto es que muy lejos quedaron las épocas de apasionadas contiendas internas para elegir funcionarios de partido y candidatos a todos los cargos de elección.

Se quedaron acostumbrados a la sombra que tenían exgobernadores como Juan Manuel Oliva y Miguel Márquez en las decisiones del partido, por eso ahora nadie quiere mover un dedo si no tiene la venia desde Palacio de Gobierno, aunque el gobernador Diego Sinhue no tiene porque andar en esas grillas.

El dirigente estatal del PAN, Román Cifuentes, estima que en una mitad de municipios haya planillas de unidad y la otra candidatos únicos, aunque -por ahora- no se advierten broncas que se desborden.

Para bien y para mal, los azules están mimetizados con sus gobiernos. Necesitarán de vida propia porque, aun con todos los errores del Gobierno Federal, Morena será una dura competencia en 2021.

A ponerse bravo

Se terminó el tiempo de reconocimiento del terreno, el nuevo secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, está contra el tiempo para demostrar con hechos que el relevo se ve y se siente.

Por si le quedaba alguna duda de la presión de resultados inmediatos, en la semana lo confirmó con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana trimestral del INEGI levantada en junio (antes de que llegara) y que revela que el 83.5% de los leoneses se siente inseguros, para ubicarnos dentro de las 20 con la peor percepción de entre 73 ciudades y regionales que se evalúan.

Lo más alarmante es el tercer lugar en el porcentaje de proporción de hogares víctima o con algún integrante víctima de los delitos de robo y/o extorsión en el primer semestre del año, con un 58.3%. Arriba de la ciudad zapatera sólo están Atizapán de Zaragoza (62.7%) y Chimalhuacán (59.5%), del Estado de México. El promedio nacional en esa respuesta fue del 34.9%, ¡estamos 23 puntos arriba!

Ese mismo día que se publica la encuesta el Secretario se presentó con los socios de Concamin Bajío, que comanda el aguerrido Ismael Plascencia, y aunque se trata de un primer encuentro para conocerse, se hicieron escuchar al reclamar que están hartos de los robos a fraccionamientos de todos niveles.

El Secretario tomó nota y prometió mesas de trabajo para atender esa y otras inquietudes. Habrá que revisar la regulación de las empresas de seguridad privada porque se quejan que nomás no sirven, y la conexión de los sistemas de videovigilancia al C4 que tiene años que se menciona y no se hace nada. Ya los empresarios dijeron que están dispuestos a participar e invertir recursos, pero que les digan cómo.

El que se fue, Luis Enrique Ramírez, a todo les decía que sí, pero pues los resultados no llegaron. A Mario se le disculpa esta vez que no llegara con un plan concreto de las acciones que va a tomar, pero pronto debe ir dando luz de cómo dar resultados bajo el mismo Programa Municipal de Seguridad 2018-2021, o si quiera eliminar, modificar o incorporar algo nuevo pues también lo vaya diciendo.

Les presentó la incidencia delictiva de sus primeros días, pero a estas alturas eso no dice nada. En homicidios dolosos mostraba 16 víctimas del 27 de junio al 14 de julio frente a 32 en los mismos días de un mes antes, ¡50% menos!Y todavía en entrevista con medios de comunicación resaltó ese dato, cuando apenas un día antes (el 16 de julio, que no estaba incluido en la gráfica) hubo ¡7! ejecuciones.

Otro parámetro de los retos del Secretario (ex Jefe de Seguridad del Gobernador) es el avance de los 45 compromisos municipales en materia de Seguridad Pública que estableció el Consejo Estatal de Seguridad a los 46 ayuntamientos, para acceder al nuevo fondo estatal para fortalecer a las policías.

León e Irapuato son los mejor evaluados, pero hay focos amarillos que atender, uno de esos para la ciudad zapatera es el tiempo de respuesta de las unidades que está en 27 minutos y la meta es de 10.

En la Central de Emergencia sólo el 49% se reporta como inscrito en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y el 71% de su personal tiene aprobadas las pruebas de control y confianza.

En la evaluación del desempeño policial cumplan al 78%, todavía 317 faltan de ser evaluados.

Además hay indicadores sin un registro, como: tener el Programa Municipal de Prevención Social de la Violencia; la implementación de operativos para la disminución de delitos de alto impacto; la cobertura del 100% de las plazas autorizadas y del 100% de elementos con el Certificado Único Policial.

Y se reporta un rezago en la actualización del Atlas de Riesgo y los reportes de Protección Civil.

Una tarea más del Secretario es afinar el trabajo de colaboración con la Fiscalía General del Estado para que ahora sí arranquen los primeros policías que recibirán denuncias directamente de las víctimas del delito y apoyarán al Ministerio Público en la investigación. Ya están 34 en capacitación.

La semana la terminó el Secretario con un ‘resbalón’ al presentar al nuevo director de la Academia Metropolitana de Seguridad, Fernando Rodríguez, sin antes aprobarlo el Consejo Directivo, como es por norma. No pasarán de disculparse con la regidora Vanessa Montes de Oca y cumplir el trámite, pero le queda de experiencia a Mario y a su equipo para cuidar cada detalle de las decisiones que tomen.

El gran reto ahora para el nuevo Director de la Academia será cumplir con la meta del Programa de Gobierno 2018-2021, de llegar a 2,700 policías, 1,300 más que los había en octubre del año pasado.

Pero no sólo es cantidad, “al vapor no”, ya lo dijo, sino policías disciplinados y adaptados al nuevo modelo que implica la proximidad, la atención a víctimas, la justicia cívica, la investigación de delitos.

Irapuato, recargado

Un proyecto de seguridad ambicioso y hasta un poco ostentoso, fue el que presentó el presidente municipal de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez.

Camionetas blindadas, armas, 86 nuevas cámaras de vigilancia, más centros de atención a víctimas y delegaciones de policías, un helicóptero, drones, nuevos grupos tácticos y la contratación de 150 policías de todo el país, son algunos de los componentes de la Estrategia de Reforzamiento a la Seguridad.

Irapuato es uno de los pocos municipios que ha presentado un Plan de Seguridad y que ha sumado, meses después, una nueva estrategia de acción, que contempla desde la prevención hasta la reacción.

Aquí se tiene que destacar la contratación de los nuevos policías, que de preferencia deben tener exámenes de control y confianza, además de una formación superior a la de un policía normal, para que puedan recibir sueldos de entre 18 mil y 32 mil pesos mensuales, según su capacidad y rango.

Al ser una convocatoria nacional, esto abre la posibilidad de que elementos de la Policía Federal puedan llegar a las filas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Parece que la gran problemática de seguridad ahora sí ya se está tomando en cuenta, y no se estarían poniendo todas las esperanzas en el apoyo Estatal y Federal. Ahora sólo queda esperar a que todo funcione y que sobre todo, se puedan tener los recursos suficientes para implementar la nueva estrategia de seguridad. Porque en el papel todos los planes endulzan los oídos.