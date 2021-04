***MC, las pluris

El que ya amarró la posición número uno como candidato plurinominal al Congreso del Estado por Movimiento Ciudadano es el dirigente estatal, Rodrigo González. Tiene el apoyo nacional de Jorge Álvarez Maynez y de Dante Delgado. Ya la hizo.

***Picar piedra

La que por momentos aspiró a estar en la uno pero se quedó con las ganas y será dos, es Dessire Ángel, exdirectora general de Coparmex León y candidata a diputada local de mayoría. Necesitará que MC levante su votación para llegar.

***Hora de la verdad

La posición tres es para el irapuatense Jorge Luis Martínez Nava, quien en noviembre renunció al PRI. También va de candidato a diputado local distrito XI. Sin alianza con otra fuerza política ‘los naranjas’ deben probar de qué están hechos.

***Morena, otra baja

La candidata de Morena a la alcaldía de Comonfort, María Zeferina Capilla, se baja de la contienda a una semana de iniciada la campaña alegando “por motivos de salud”. Por lo mismo la semana pasada lo hizo Juan José “Che” Balver, en Pénjamo.

*Sin relevos

El primero es un municipio que hoy gobierna Morena y el segundo con mucha opción de competir. Pero para variar Morena está metido en otro lío en los relevos.

*La jugada

El (des) control de los registros lo tiene el delegado nacional Óscar Novella y Ernesto Prieto y se dice que la jugada que pretenden es la de registrar a una mujer en Pénjamo y en Comonfort ahora sí apostar por el alcalde José Carlos Nieto.

*Mucho ojo

Pero ese ajuste de género no parece ser tan sencillo, tendrán que consultarlo antes con el IEEG para que no vayan otra vez a irse de boca y caven su propia tumba. Y es que no es lo mismo modificar género antes que ya con candidatos registrados.

*Pluris, nada

Otro pendiente que Morena resolverá al límite es la lista de candidatos pluris locales. La decisión está en la cancha del Comité Nacional y el jefe Mario Delgado.

*Las mujeres

Entre las mujeres hay cartas como la regidora capitalina Magaly Segoviano (del equipo de Ernesto Prieto), Amaranta Sotelo (respaldada por Antares Vázquez) y Alma Alcaraz (con apoyo de Ricardo Sheffield) orillada a dejar la dirigencia.

*Los hombres

Entre los que han levantado la mano como externo está el académico David Martínez (esposo de Malú Mícher) y los hoy diputados Raúl Márquez y Ernesto Prieto, aunque del último se supone que sus estatutos no les permiten doble cargo.

***Pluri en suspenso

A pocos días del cierre del registro (sábado 17) para diputaciones locales plurinominales, el PRI Guanajuato pone suspenso a la aprobación de su lista luego de las reacciones en contra que provocó que fuera la potosina Ruth Tiscareño la propuesta uno, quien supuestamente llegó para un breve interinato a la dirigencia.

*El silencio

Ruth ha preferido guardar silencio sobre la rebelión en su contra de mujeres priístas inconformes. La cancelación de la Comisión Política del Consejo Estatal del PRI el sábado hizo suponer que su propuesta sería retirada, pero hasta ahora se mantiene.

*Las inconformes

Unas 100 mujeres priístas de varios municipios del Estado han mostrado su inconformidad -varias en redes sociales- por la designación de Ruth. El enojo es porque Tiscareño es de San Luis Potosí y en Guanajuato está apenas desde el 25 de septiembre de 2019, una afrenta para las mujeres tricolores con trayectoria.

*Nombres

Entre las que han mostrado molestia están: Avelina Aguilar, María Esther Garza, Zukeyli López, Luz Elena Govea, quienes manifestan que ese acuerdo lastima, molesta, atropella, y hasta que Ruth hace gala del turismo de negocios políticos.

***Isidoro, la tercera

El diputado local y además Secretario General del PRD Guanajuato, Isidoro Bazaldúa, va por su tercer periodo de legislador, en 2015 llegó vía plurinominal; en 2018 gracias a la alianza PAN-PRD-MC ganó el distrito XIII con cabecera en Silao; y en 2021 va con el PRD-PRI pero ahora por el distrito II de San Luis de la Paz.

*No que no

De acuerdo a la ley electoral sólo pueden postularse para la reelección por el mismo distrito, lo que observó el IEEG al PAN y obligó a ajustes de última hora, sin embargo en el caso de Isidoro no hay noticia de que corra con igual suerte. Atentos.

Márquez a la campaña

El exgobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, informó en sus redes que el fin de semana acompañó al candidato del PAN a la alcaldía de Romita, Pedro Tanamachi, quien tiene como rival al alcalde priista, Oswaldo Ponce Granados.

En el arranque del lunes 5 de abril estuvo también como invitado de Alejandra Gutiérrez Campos, en León. Dice que no tomará protagonismo en los eventos, sólo en su tierra Purísima del Rincón, pero si lo invitan no dejará de hacer campaña.

Foto: Twitter Miguel Márquez.