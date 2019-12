Mal mensaje

Ánimo que ya es lunes. El siguiente dato no es nada positivo, sin embargo es una realidad: en Guanajuato, el 75.9% de las empresas afiliadas a Coparmex declararon haber sido víctimas de algún delito en el último mes, ¡la cifra más alta en México!, que su promedio es del 64%, de acuerdo a Data Coparmex.

En concreto solamente 3 de cada 10 empresarios de Coparmex no han sufrido algún delito en su negocio.

Los datos fueron compartidos por Coparmex León que preside el empresario Alberto Ruenes con cifras de Data Coparmex presentados el 4 de diciembre a nivel nacional, un ejercicio de información que integra 10 indicadores estatales que dan seguimiento a los temas fundamentales de asuntos públicos y económicos de México. Buscando identificar situaciones de riesgo con prontitud y diseñar estrategias a fin de poder evitarlas.

En Guanajuato la cifra incrementó, de noviembre del año pasado a noviembre de este año, de 57.7% a 75.9%, respectivamente.

En México el reporte menciona que este indicador acumula pérdidas por 8 mil 300 millones de dólares anuales. después de Guanajuato, aparecen de Morelia con 75.4%, Guerrero 73.3%, Puebla 73.1% y la tierra del presidente, Andrés Manuel López Obrador, Tabasco con 72.2%.

Detalles

Los delitos de mayor impacto son robo de mercancía en tránsito (30%), delito informático (17%) y robo hormiga (14%).

La información de la Confederación Patronal atribuye que en Guanajuato el alto índice de delitos se debe al clima de inseguridad existente y consideran que la falta de acciones contundentes de las autoridades de los tres niveles de gobierno lo han provocado.

Ruenes Escoto hace un llamado a incentivar la cultura de la denuncia, la responsabilidad que como ciudadanos nos toca, sin embargo requerimos también la certeza de que nuestras voces sean escuchadas, así como que haya seguimiento y resolución a los casos.

Otro dato a considerar es que la confianza empresarial en Guanajuato pasó de 45.3% en marzo de 2019, a 39.8% en noviembre, el porcentaje más bajo en todo el año. Un mensaje nada positivo al exterior para posibles inversiones.

Destacados

En León la generación de oro de empresarios e industriales locales poco a poco somos testigos de cómo termina.

Hace un par de años fue el deceso de Roberto Plasencia Saldaña, el pasado viernes de Arnulfo Padilla Padilla y ayer de Benjamín Reyes García.

Son personajes que dejan una destacada trayectoria empresarial, que a más de alguno nos gustaría leer a detalle sobre sus inicios, sus tropiezos, y ese temple que les permitió hacer de las adversidades momentos clave para que continuarán cimentando sus sueños.

Las segundas y terceras generaciones que les siguen, tienen una gran escuela de negocios, y del mismo tamaño es el reto que tendrán para no solamente mantener, sino seguir creciendo esas historias empresariales que sus padres o abuelos emprendieron en un momento de su vida.

Los empresarios de antaño no tenían la opción de incubar su negocio, de sumarse a una aceleradora o fondeadora para obtener recursos, de forma empírica acompañados de su tenacidad, es como no descansaron hasta hacer realidad sus sueños, no queda más que darles las gracias por lo que uno aprende al platicar con ellos y conocer sus historias de emprendimiento.

Esperamos que la vida nos siga permitiendo ser testigos de muchas más nuevas historias que se sumen para contar con usted.