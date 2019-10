Mantienen esperanza

Caray, los días pasan y ahora no podemos decir que no ha llegado la propuesta de parte la Secretaria de Economía para los industriales del calzado, sin embargo la realidad es que no fue, ni se acercó a lo esperado por el gremio zapatero.

Resulta que la semana pasada por fin coincidieron la titular de Economía, Graciela Márquez Colín y Luis Gerardo González García, presidente y Alejandro Gómez Tamez, presidente ejecutivo de la CICEG.

Llegó a la mesa la esperada propuesta sexenal, pero qué creé, que su contenido más que ayudar estaría perjudicando aún más a los industriales zapateros, porque les están ofreciendo que el porcentaje de arancel aún sería menor.

¿Será que de plano en esta ocasión tendrán que defenderse sin apoyo federal? nos queda claro que las condiciones con el mercado asiático son completamente diferentes económicamente hablando, en capacidad instalada, en empleos, y hasta en apoyos gubernamentales.

El plazo concluye el 2 de noviembre, los zapateros seguirán insistiendo con pruebas y acciones que demuestren el porqué su petición no es una necedad o un proteccionismo; sino la forma de evitar que varias de las empresas que hoy son parte del sector no tengan que bajar las cortinas, y dejen a un importante número de personas sin empleo.

Ahora, aunque dura la prueba, también están aquellas voces que consideran que un escenario adverso si generaría un impacto negativo de inicio, pero posteriormente podría ser el causante de que un mayor número de marcas apuesten por la generación de un producto que no compita por precio, sino por su calidad, diseño, diferenciación, por su uso de tecnología.

Que no tenga que enviar al extranjero por medio de maquila, sino con su propia marca, acciones que en la actualidad son parte de varias empresas de calzado que en nada se verían perjudicadas ante una baja arancelaria porque su realidad es distinta, y no compiten con productos chinos y de Vietnam, sino que exportan a Estados Unidos y Europa, y en algunos casos hasta sus propias tiendas tienen en el extranjero.

Habrá que esperar el desenlace, lo cierto es que pese a que se tome una postura positiva, la CICEG, y sobre todos los empresarios asuman el reto, la realidad es que muchas micro y pequeñas empresas podrían desaparecer al no poder de un momento a otro cambiar su producto, sus clientes, su forma de hacer las cosas durante tanto tiempo.

El gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ayer en plena inauguración de la Reunión Anual de los Industriales le pidió a la Secretaria de Economía que no se olvide de sus zapateros, a lo que funcionaria simplemente sonrió.

Hacen acuerdo

El Instituto Estatal de Capacitación, al frente de Juan Carlos López Rodríguez, ahora cuenta con una alianza con la firma Siemens.

¿Qué logrará? formar docentes y alumnos de universidades en competencias digitales, los encargados de la firma fueron fueron: Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el CEO Global de Siemens, Joe Kaeser.

IECA-Siemens han podido generar capacitaciones en automatización. Estas han permitido que los egresados conozcan los principios de funcionamiento de un controlador lógico programable, así como la programación, conexión y puesta en marcha de un PLC Siemens: - Software de programación, y Protocolos de comunicación interface Siemens.

A la fecha se cuentan con 183 grupos de personas capacitadas en estas tecnologías y de una diversidad de Universidades Públicas y Privadas, así como empresas extranjeras: Ford, GKN, Michelin, Hella, Ryobi, CIE Celaya, y Cinfunsa, por mencionar algunas.

Repetirán

Para terminar, le contamos que el próximo año nuevamente se realizará en León el Foro Global Alimentario.

El evento es considerado el más importante del sector para compartir el conocimiento y experiencias a fin de fortalecer el rubro.

SDAyR, de José Francisco Michel, firmó un convenio de colaboración con el Consejo Nacional Agropecuario para realizar en el 2020 por segunda ocasión el FGA2020 en Guanajuato.

En la edición que recién se realizó participaron 736 productores, varios de ellos procedentes de Guanajuato.

En los dos días asistieron más de cinco mil personas para conocer las novedades del sector en voz de 26 conferencistas procedentes de Europa, Sudamérica y Norte América.