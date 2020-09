Hace años que la conozco, trabajadora, dedicada, fuerte. Sus ojos revisan y analizan, su cabeza no para y sus manos inquietas construyen día a día. Tiene profundas convicciones, estructurados valores; orgullosa camina por el mundo esta guapa chihuahuense adoptada ya en Celaya desde hace muchos años.

Coincidí por azares hace unos días, a pesar del Covid, nos dimos un largo y merecido abrazo, ambas estamos por diferentes razones muy tristes. La plática se dio y ella enarcaba sus cejas para detener un torrente de lágrimas que no hallaban cauce para mandar a su natal Delicias y me contaba: Velia, esto no tiene perdón de Dios, allá la lluvia es muy escasa, somos muy responsables con sus manejos -no sé qué quiso decir, y ya me brinca la ironía, quizá se acordó de la presa de San Miguel ya reseca y llano de pastoreo- nosotros somos gente de paz, pero si nos buscan…nos van a encontrar, nomás acuérdate que la Revolución comenzó en mis tierras.

Chihuahua es el estado más grande de todo México, tiene un clima agresivo en donde la mayoría de sus tierras tiemblan a cuarenta y descienden a menos diez; un desierto en donde la belleza se refleja en sus finas y ardientes arenas, largas montañas de pinos, poca llanura que quizá es lo que endurece a las personas para no cejar en sus ideales y ennoblecerles el alma. Ahí se forjan hombres y mujeres -dicen los que saben- “de deveras” fue en los años cincuenta que don Refugio Tarín llegó con su primo Antonio Sandoval a sembrar, pizcar algodón, chile conocieron y aprendieron a amar la tierra de los rarámuris, de los apaches, de los menonitas ; aprendieron a contar las gotas de agua, a medirla, besarla y lavarse el rostro con profundo agradecimiento, como se recibe el agua bendita que sabe a beneplácito divino y a unción de sanación.

Xicauhua le dio a Juárez en 1864 la determinación para crear el gobierno federal que lograría rescatar al país de la monarquía impuesta. Sus cielos azules sin nubes, nos dan las mejores manzanas que ni Adán logró resistir. Miguel Hidalgo fue fusilado sin ningún juicio y nuestro general Villa asesinado bajo la vileza de gobiernos roñosos, arbitrarios como el mismo que hoy osa robarles la herramienta sagrada que les permite emerger a pesar de las contradicciones, el hilo madre que dará vida a cultivos de esperanzas y cosechas de bonanzas, fluido divino protegido por los xoloitzcuintles. En sus barrancas del Cobre habitan los grandes hombres que corren descalzos, miran de frente y saben luchar. Bajo sus pies se esparcen anquilosadas las diatomeas que les recuerdan que en esas piedras bailo el inmenso mar. Que no nos confundan las desmañanadas de aquel que viene a robar para regalarle al gringo lo que jamás han ganado, menos trabajado. Y, si pecan de riqueza, al a según del infame, también saben de pobreza pues sin mendigar halagüeñas promesas unen, tejen para salvar estos sus polarizados mundos chihuahuenses. Estemos atentos, tengan los saraguatos cuidado, no vaya a ser que “la Boquilla” de más de alguno termine desdentada por andar de aulladores.

Hoy abro mis letras, como extendí mis brazos para decir que Guanajuato te abraza y se hace uno en tu andar, su defensa es nuestra, tú sed es la mía y la dignidad mexicana -que a ambas nos cobija- me levantará de mi ceniza contigo a luchar.