Masters en ecosistemas educativos

Sin duda, hay consenso en que la educación es la base de la prosperidad de los pueblos, que el sistema educativo nacional tiene enormes rezagos y que aumentan las brechas entre la educación privada y la pública. La diferencia se da en cómo la educación -desde el proyecto educativo-escolar de cada institución-, diseña estrategias para transformar la vida de los estudiantes y en cómo ellos se plantan frente a la sociedad, ya para mantener el status o ya para transformarlo.

La pandemia COVID 19 nos cambió la vida y los escenarios que imaginábamos del futuro. Pero aún en todo lo negativo que hemos vivido, ésta nos obligó a trabajar en ambientes virtuales y a acelerar nuestra capacitación en plataformas digitales. La resistencia que tenían los profesores tradicionales fue vencida por la fuerza de los hechos. Con el confinamiento, el alumnado brincó todas las barreras y derribó paradigmas, junto con padres de familia exigentes que son ahora los actores claves de la educación desde las casas, en los espacios familiares.

Los cambios enormes que experimentaron las escuelas en todos los niveles por la pandemia del COVID 19, han llevado a sus líderes a plantearse el tránsito acelerado hacia la era digital, pues ya nada será como antes. No volveremos a colmar los grandes edificios ni haremos ya los enormes desplazamientos para acudir a aulas, cuando tenemos a la mano con un golpe de zoom, ahora sí, a todos los profesores y todos los contenidos. Por eso, las crisis y la escasez de recursos, son el inicio de la innovación. Y en México en los últimos dos años no habíamos tenido tanta escasez de recursos en el sector educativo público (por estar éste quebrado financieramente) y en el privado (también por la recesión económica que impide que se puedan pagar colegiaturas).

Pude caminar por 40 años por cantidad de aulas y construir numerosos caminos en sistemas educativos y tener que crear nuevos paradigmas. Sí. A algunos nos toca iniciar donde no hay algo. A otros, toca crecer y a otros consolidar. Pero a los pioneros se les exige soñar donde no hay algo todavía. Y así, sobre la marcha, debimos diseñar empíricamente. ¿Cómo fueron estas experiencias? Me di a la tarea de diseñar un posgrado para formar –antes de mi futura jubilación-, a nuevas generaciones de líderes, funcionarios y académicos en las metodologías de creación de ecosistemas educativos. Pensé en los aprendizajes acelerados en la creación del SABES, en el diseño de las universidades tecnológicas con su segundo ciclo, en la creación de licenciaturas innovadoras y en el diseño de aulas virtuales, donde la vida me puso, para sistematizarlo todo en un plan de estudios que permitiera a precios muy bajos, formar a más jóvenes educadores

El resultado fue una maestría en innovación de ecosistemas educativos, pues un ecosistema es más que un ambiente de aprendizaje; es una red de colaboración compleja que se encamina a incrustarse en los clusters de servicios educativos. Es ése el entorno donde se forma ahora; ya no en el espacio físico del aula. La escuela, como decía Ivan Illich, en su concepto tradicional, ya murió. Ya no tiene sentido construir más edificios, sino invertir en aulas virtuales. Por eso, debemos formarlos en: mapas y modelos mentales, tecnología virtual, creación de espacios colaborativos, ingeniería financiera y planes de negocio, diseño de competencias educativas, creación de modelos de negocio, plataformas digitales, procesos colaborativos, pensamiento complejo, diseño instruccional a distancia, startups, procesos de emprendimiento e incubación, ingeniería del conocimiento, ingeniería del valor, como algunas de las materias que cursarán.

Sueño a León como un gran ecosistema de aprendizaje. Donde profesores de los subsistemas educativos públicos cursen el programa, junto a emprendedores que diseñen esquemas de financiamiento de las nuevas aulas virtuales y a diseñadores instruccionales. Sí. Antes se formaba en posgrado en educación, más en las técnicas pedagógicas, en los modelos educativos, en la administración escolar, pero estamos ya en el periodo de la pandemia COVID y la única alternativa es formarlos ahora, en innovación de ecosistemas educativos con todos los entornos digitales de aprendizajes acelerados, porque todo el mundo nos rebasa.

