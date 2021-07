Medicamentos, el Waterloo de la Salud Nórdica

La batalla de Waterloo fue la última de las guerras napoleónicas en la que se vio cómo las ambiciones del emperador francés eran aplastadas. A pesar de su antigua genialidad en la campaña, Napoleón Bonaparte fue incapaz de derrotar a los ejércitos aliados, obligándole a su segunda abdicación siendo exiliado en la isla de Sta. Elena. Las causas de la derrota fueron muchas, pero una conclusión fue la combinación del deterioro físico y mental de Napoleón, unidas a la torpeza de sus subordinados Soult y Ney. Dario Celis dijo que la Salud sería el Waterloo de López Obrador y estoy de acuerdo.

El presidente López Obrador, cuya ambición le hizo combatir varias batallas electorales, logró el máximo cargo del poder ejecutivo de una nación cercana a los 130 millones de personas. Ofreció que en su mandato, México tendría una Salud Nórdica, como en los mejores países del mundo. De ese tamaño era su imaginación, pensando que con tan solo desearlo sería una realidad.

Ya estando en la responsabilidad, ha mostrado una combinación de deterioro físico y mental, que ha sido señalado por el coordinador Juan Carlos Romero Hicks en los siguientes términos: “El presidente López Obrador está enfermo física, mental, emocionalmente y de salud espiritual”. En septiembre del 2020, presenté una iniciativa de reforma a los artículos 6º, 69 y 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que el estado de salud mental del presidente de la República, los secretarios y subsecretarios de Estado y del fiscal general de la República es información de interés público y quedará exceptuada de la protección y reservas de ley.

Para hacer el Waterloo, AMLO contrató un conjunto de subordinados como Jorge Alcocer Varela, Hugo López-Gatell Ramírez, Juan Ferrer y Asa Cristina Laurell por mencionar algunos, que han hecho gala de torpeza y sumisión a sus pensamientos mágicos, al permitir o destruir el Sistema Nacional de Salud. Una parte clave, el abasto de medicamentos, materiales de curación e insumos de salud, ha hecho padecer en demasía a la población.

Breve historia: Designa a la Oficialia Mayor de Hacienda para eliminar la corrupción y comprar los medicamentos 2019 y 2020, fallan; quitan al IMSS las compras consolidadas y a la Secretaria de Salud la mesa negociadora de precios, fallan; contratan por más de 130 millones de dólares a la UNOPS para que los capacite y compre los medicamentos 2021 en el extranjero y fallan, con siete meses de retraso compraron menos del 50% que se surtirá en los próximos meses; ejecutan un plan B con el INSABI para comprar lo falante y en eso estamos, deseando logren el cometido.

El Waterloo reporta que López Obrador fue aplastado por la realidad y por la UNOPS. A tres años de gobierno hay cero empresas o personas acusadas de corrupción; un contrato leonino con la UNOPS a quien hay que pagarle aunque no haya cumplido; un presidente enfermo que festeja haber entregado ya 25.8 millones de piezas sin saber quizá quede consumen 124 millones de piezas por mes; claves desiertas no adquiridas y muchas compradas a sobreprecio; una cadena de operadores logísticos solo cabeceras estatales y un sistema de reparto hacia la última milla -centros de salud rurales- no definido, ni en calidad ni en costo.

El Waterloo de la Salud Nórdica es contundente si además se mostrara otra realidad, el 98% de los medicamentos y materiales de curación adquiridos, ya por la UNOPS o por el Gobierno Federal, será proveido por las plantas farmacéuticas nacionales y extranjeras residentes en el país, esas, a las que AMLO acusaba de mafia y monopolio con la imaginación mañanera y que demostraron con creces ser competitivos en calidad y precio.

AMLO le dijo a los deportistas “No se puede vencer a quien no sabe rendirse”. Ojalá él se rinda para el binestar de los mexicanos, pues la salud nórdica está a años luz de lograrse, podría empezar con el reemplazo de los subordinados que la causaron por omisión o por acción equívoca y corregir el rumbo.

Nosotros continuaremos colaborando para que sea resuelta la crisis de medicamentos e insumos para la salud.