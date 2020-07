Medicamentos y Empresas a la deriva

Las graves fallas en la adquisición de medicamentos del gobierno de la “cuarta trastornación” ha causado que el derecho a la protección de la salud se haya vulnerado una y otra vez desde que asumieron el mando. Ya en medicamentos para atender el cáncer de niños; en la compra de vacunas que tienen hoy a México con la tasa más baja registrada de vacunación en niños según lo ha denunciado la misma UNICEF; en medicamentos biotecnológicos incluyendo la insulina para la atención de la diabetes y otras enfermedades crónico-degenerativas; hasta los medicamentos básicos para atender a los pacientes con COVID-19 como anticoagulantes o relajantes para mantener sin sufrimiento a los pacientes intubados.

El 28 de noviembre de 2019 la Secretaria de Salud Federal firmó un convenio con la Organización Panamericana de la Salud para participar en el “Fondo Rotatorio Regional” para la adquisición de productos estratégicos en salud pública” que tienen un buen sentido: favorecer la reducción de costos del suministro de vacunas, jeringas y otros insumos relacionados debido a las ventajas derivadas de la economía a escala, sostenibilidad en el tiempo de los precios y mejorar la disponibilidad de vacunas. Este tipo de convenios ya habían sido utilizados con frecuencia por el gobierno mexicano, y debido a que somos un país de 128 millones de personas, en ocasiones los “precios” obtenidos por licitaciones internacionales fueron incluso, menores que los del “Fondo Rotatorio”.

Esta semana, luego de los grandes fracasos en lograr adquirir medicamentos e insumos para la salud, anuncian por la vía del ejecutivo que comprarán 120 mil millones de pesos en el “extranjero”, aduciendo el presidente que “no vamos a ser rehenes” de laboratorios “muy famosos” que lucraban con fármacos “adulterados o caducos”; sin probar sus dichos como ha sido su costumbre; sin ejercitar las acciones legales consecuentes a sus acusaciones, como sería su obligación y, sin poner nombre a esos laboratorios.

A nivel legislativo, el pasado 17 de junio el Coordinador morenista de diputados Mario Delgado introdujo una iniciativa de Ley para modificar el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del Sector Público (LAASSP), buscando excluir con respecto a las compras de medicamentos u otros insumos para la salud, cuando la contratación se llevé a cabo con organizaciones internacionales.

El próximo lunes habrá Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde Morena y sus aliados están presionando para incluir en el Periodo Extraordinario del miércoles 22 esta iniciativa. Me acaba de llegar el proyecto de minuta como de costumbre, el mismo día que se está haciendo el “parlamento abierto” que no servirá de nada, pues no han cambiado ni una letra de la original iniciativa.

Nosotros hemos presentado también una iniciativa de excepción de la LAASSP que cito: “La aplicación de la presente Ley podrá exceptuarse en los casos en los que se declare epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, conforme lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Salud. En tal caso, se deberá dar prioridad al mercado interno y sólo en el caso que se acredite la falta de capacidad del mercado nacional, la idoneidad, la capacidad, las mejores condiciones a través de la investigación de mercado podrá realizarse una adjudicación internacional o la contratación con organismos intergubernamentales internacionales”.

Con ello preservaremos la calidad y la seguridad de los medicamentos, por un lado, y la fuente laboral de la industria farmacéutica mexicana de miles de familias por el otro, sin dejarlas a la deriva.

DA