Medicina basada en evidencia: una visión para el futuro

Entre las responsabilidades de los profesionales clínicos, en especial los médicos, se encuentra la de tomar decisiones para el manejo integral de los pacientes, bajo un contexto de conjugación de conocimientos, experiencia, habilidades, destrezas y recursos técnicos, sumados a valores de honestidad, ética e integridad, abordando sus necesidades y expectativas, con respeto a su autonomía, creencias y cultura.

En un afán de mejorar la calidad y seguridad de la atención a los pacientes, sumado a los puntos antes mencionados, es que se apuesta al paradigma de la “Medicina Basada en Evidencia” o “MBE”. Este concepto, que para nada es novedad, a últimas fechas ha cobrado especial importancia pues existe esa necesidad de pasar de la incorporación única de experiencia clínica individual para dar manejo a los pacientes, a un enfoque integrador de la mejor evidencia que procede de los procesos de investigación científica.

A través de una evaluación sistemática de la literatura médica se identifica la evidencia más sólida sobre un tema clínico específico, para después extrapolarla y traducirla a casos individuales tomando en consideración las características propias y distintivas de cada paciente. Diferentes enfoques y herramientas como son la epidemiología, estadística, meta-análisis, análisis de riesgo-beneficio y múltiples tipos de estudios científicos, sumados a enfoques interdisciplinarios, intentan proveer los acciones correctas, en el tiempo correcto, al paciente correcto.

El ejercicio de razonamiento y práctica de la medicina basada en evidencia no es una tarea sencilla, pues se deben formular las preguntas correctas para obtener las respuestas correctas. La identificación de nuestros problemas principales y de los individuos o grupos de los cuales obtendremos información, además de la definición y descripción de sus características, sumados la formulación y delimitación de distintas variables a considerar, son elementos imprescindibles en la MBE. Así mismo, el reconocer el acto médico o intervención del cual queremos conocer su efecto, realizando comparaciones para establecer si esta intervención es mejor o peor que otra alternativa, mientras que se delimitan de manera clara los objetivos y resultados esperados que se desean cumplir, medir, mejorar o afectar, para después realizar una evaluación crítica de información sobre causas, diagnósticos, pronósticos, mecanismos de prevención o tratamientos de enfermedades y otras condiciones patológicas, son tareas que no pueden ni deben evitarse si se desea hacer una práctica cabal de la medicina basada en evidencia.

El ejercicio clínico y médico es una tarea compleja, sin embargo, es una realidad que debe estar orientado a una convicta deliberación de que lo realizado sea y se presente como lo mejor y más adecuado para el paciente, siendo apropiado para sus necesidades y circunstancias.

Ahora bien, la medicina basada en evidencias obliga siempre a tener dudas. Orilla al clínico a ser desafiante y cuestionador, pues justamente la ciencia y su avance están basados en esta rebeldía a lo que parece ser una verdad absoluta. No podemos olvidar nunca que las personas son diferentes en aspectos físicos y emocionales y sus destinos son para nada idénticos. Además, no debemos olvidar que en muchas ocasiones, tristemente célebres algunas de ellas, esa identificación, recopilación e interpretación de evidencias es mal realizada o peor aún, manipulada o tergiversada, puesto que el realizar ciencia es un ejercicio humano. Hay que comprender que no existen expertos que puedan presumirse como autoridades incapaces de errar, puesto que no hay una verdad única y soberana.

La ciencia nos ayuda a salir a avantes frente a la ignorancia, la superchería, la estafa y el engaño y por ello es importante para los profesionales clínicos hacer ciencia en cada una de sus atenciones a pacientes, apostando a un ejercicio de colección de evidencia e interpretación de verosimilitud para la toma de decisiones, pero sin excluir de ninguna manera la experiencia razonada y sensata, sumada a la responsabilidad y competencia, además de no omitir el respeto a la dignidad del paciente y sus características particulares.

La medicina debe volver a considerarse como el arte de lidiar con la incertidumbre, usando la razón y la probabilidad, utilizando datos e información que comprueben hallazgos y soporten opiniones, sin perder la humildad al realizar ese ejercicio de análisis científico de la evidencia, en un marco de humanismo orientado al cuidado de los pacientes.

Médico Patólogo Clínico.

Especialista en Medicina de Laboratorio y Medicina Transfusional, profesor de especialidad y promotor de la donación altruista de sangre.