Mensajes de alerta

El gobierno insistió y no paró de decir que nos quedáramos en casa. La segunda oleada de Covid 19 vendría más fuerte, alertaron. En Europa, cada día más personas estaban dando positivo, las admisiones hospitalarias aumentaban y las muertes también. Nos advirtieron reiteradamente. Pero en México la Navidad se celebra en grande porque las familias son extensas y es una tradición que no se puede perder. Hay que reunirse, comprar el pavo, adornos navideños y los imprescindibles regalos. Año nuevo no se queda atrás, también es una gran celebración. Y el Día de Reyes, incomprensible sin juguetes para las criaturas y desde luego hay que volver a juntarse para la rosca. ¿Cumplimos con lo que solicitaba el gobierno? Cada quien sabrá. Lo cierto es que ahora los hospitales están tan saturados que te piden que no pierdas tiempo ni pases frío esperando ser recibido. Ahora sí quédate en casa y atiéndete con las recomendaciones que se indican.

En su discurso de Año Nuevo, la canciller Angela Merkel pide solidaridad en la lucha contra el nuevo coronavirus calificando estos tiempos como difíciles y considerando la situación como la "tarea política, social y económica del siglo". Será todo un reto preparar a los ciudadanos para asumir más sacrificios en la crisis del coronavirus. La canciller agradeció a la ciudadanía su confianza y paciencia, "por participar en este esfuerzo histórico".

Aunque líderes respetables de otros países recalquen que combatir este virus está en nuestras manos con las reglas que se mencionan una y otra vez, la ciudadanía sigue indiferente. Hace unos días una mamá me comentó que no podía decirles a sus jóvenes hijos que no salieran y que no vieran a sus amigos, ya que la juventud necesita salir. Así también en una plática, una señora preguntó a otra con extrañeza si no le había dado Covid 19 porque a ella y sus hijos sí. Y agregó desenfadadamente que ya su círculo de amistades iba en la segunda vuelta.

El mensaje más claro ha sido el del presidente de Uganda, Kaguta Museveni, quien advierte a las personas que se portan mal durante esta pandemia: "Dios tiene mucho trabajo, tiene todo el mundo que cuidar. No puede estar aquí en Uganda cuidando idiotas ..." "En una situación de guerra, nadie le pide a nadie que se quede adentro. Tú te quedas adentro por elección. De hecho, si tienes un sótano, te escondes allí mientras persistan las hostilidades. Durante una guerra, no insistes en tu libertad. Voluntariamente la abandonas a cambio de sobrevivir. Durante una guerra, no te quejas del hambre… El mundo se encuentra actualmente en un estado de guerra. Una guerra sin armas y balas… Es un ejército invisible, despiadado y efectivo…Su única agenda es una cosecha de la muerte... Es el coronavirus… Afortunadamente, este ejército tiene una debilidad y puede ser derrotado. Solo requiere nuestra acción colectiva, disciplina y paciencia… Seamos los guardianes de nuestros hermanos. En poco tiempo, recuperaremos nuestra libertad, empresa y socialización".

