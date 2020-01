Para mantener un secreto, se requiere que solo lo conozcan dos personas y una esté muerta. Consejo popular.

R- Guauuu, mi Santias, seguro te refieres a que ya salió el peine exhibiendo que Trump decidió matar al General Qasem Soleimani desde hace siete meses y que el mencionado plan del General para atacar embajadas gringas, justificación del asesinato, no existe.

S- Sí perro, a eso me refiero, ello para recordar que nuestro vecino no solo es un mentiroso, sino un asesino confeso que mando asesinar a más de 8 personas personas, sin juicio, sin jurado, sin sentencia, sin declarar la guerra y sin razón más allá de su interés político de erigirse como el macho Alfa de los vecinos del norte y desviar la atención del juicio de desafuero que le siguen, para así lograr ser el candidato de su partido y reelegirse.

R- Grrr, nada que agregar, mi Santias, ¿pero que sigue?

S- Entender la realidad y con dignidad actuar en consecuencia.

R- Guarf, guarf, guarf, no me hagas reír que tengo mis perrunos labios partidos. ¿Entenderán Marcelo y AMLO que tratar con un asesino mentiroso es una estupidez?; ¿entenderán los organismos internacionales, ONU, OEA y demás que atrás de los intereses legítimos e ilegítimos de USA está un criminal a cargo?, ¿estará conscientes en el sector empresarial y financiero mexicano que negociar o hacer tratos con USA está entre una estupidez y un acto criminal de complicidad?

S- ¿Y sabrán que al negociar con USA validan al asesino?... El dilema mexicano es el dilema del mundo, perro; el mentiroso y asesino se ha erigido como el mandamás del planeta y pretende, desde su oficina oval dictar instrucciones a todos, desde quienes pueden comerciar y qué, hasta a que naciones “soberanas” debe castigar por no seguir sus instrucciones o actuar en contra de sus intereses.

R- Grrr, mi Santias, en todo tienes razón, empezando por el error de darle un lugar y voz a un criminal confeso. Trump ha tratado de explicar, con mentiras, “sus” razones para asesinar a Qasem Soleimani, pero ni la molestia o decencia ha tendido de explicar por qué decidió asesinar a 7 más, cuyo único pecado, hasta hoy, es haber acompañado al General en su comitiva.

S- Te van a contestar que son daños colaterales, mi Rufo, es decir, gente sacrificada por estar en el momento y en el lugar equivocados; como si eso justificara el asesinato… Y con ese argumento falaz, el gobierno mexicano seguirá dándole un lugar de dirigente que no merece tener un asesino mentiroso como Donald Trump, mientras nuestra “gente de bien”, la otrora “gente decente”, seguirá negociando y buscando agradar a una nación que no tiene empacho para tener y proteger a un presidente, que como diría Andrew Sullivan, analista norteamericano: ¡Es un tirano!

Cambiando de tema, pero no de concepto, que es la irracionalidad y complicidad mexicana con liderazgos corruptos y corruptores, llamó mi atención la poca o nula difusión que se le dio al señalamiento público que de Genaro García Luna hizo Jorge Castañeda, lo señaló de asesino en el programa: La hora de Opinar (García Luna: ¿Por qué Estados Unidos dejó de protegerlo? - Es la hora de opinar) https://www.youtube.com/watch?v=QVkYSjLxKXo En el segundo 58 afirma, cito a Castañeda: “Yo siempre sostuve que era asesino, corrupto, no narco porque no tenía como (saberlo)…” Jorge Castañeda me parece un hombre serio y conocedor de los entretelones de la política mexicana, además, no olvidemos, fue Secretario de Relaciones Exteriores con el gobierno panista de Fox; por lo que creo que sabe bien de qué habla… Lo interesante, es que sigo leyendo a Carlos Marín (en Milenio) y a otros, que argumentando presunción de inocencia, consideran carente de ética y sustento jurídico señalar a García Luna y por obviedad a Felipe Calderón, como culpables y corruptos, mientras nuestro sistema de (in)justicia, duerme el sueño de los justos.

Imagino que para fines prácticos y políticos, nuestros gobernantes, argumentarán lo mismo respecto a Donald Trump: que en tanto no sea juzgado por asesino y mentiroso, es inocente… Está bien, que así sea mientras el asesino mentiroso nos sigue poniendo la pata en el pescuezo y pone a nuestras autoridades de rodillas, por varias razones: 1.- Porque puede, 2.- Porque no hay dignidad patriótica en nuestra clase política, salvo honrosas excepciones y 3.- Porque todos tienen cola que les pisen, así que el mejor camino para sus personas es doblegarse ante el tirano del norte y evitar futuras represalias, aunque esto sea un desastre para México… Mientras, Felipe, con la presunción de inocencia que Castañeda descalifica, galopa libre y feliz para, junto con Margarita, que lo ha aguantado como marido durante 27 años (un aplauso), tener un partido político para seguir viviendo del erario… ¡Así de sencillo!

