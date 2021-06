México, la historia interminable Parte III

¡Saludos orientadores cargados de filosofía política! Siento la obligación, como ciudadano, de cooperar a que este barco (LA NACIÓN MEXICANA) no se hunda. Me he tomado el atrevimiento de difundir lo analizado y escrito en su libro México, la historia interminable del autor Roberto Madrazo. El libro tiene una garantía, está escrito con la experiencia de escritor, con un criterio analítico y, sobre todo, con un juicio de fondo. Otro atrevimiento mío es plantear la siguiente duda: ¿Cuántos años más tendrán que pasar para que el ciudadano mexicano realmente sepa elegir? Porque el acto de votar es un acto de elegir y elegir es el resultado de distinguir y distinguir no es solamente un acto de analizar si no de reflexionar. ¿Qué debemos reflexionar? Si las propuestas que nos ofrecen los candidatos son humanas y si nos dicen además los CÓMOS las llevarán acabo, si nos demuestran que tienen un impulso reformador que sea constructivo, colmado de sinergia, que además tengan la habilidad de saber escuchar y otra habilidad importantísima: que construyan un equipo competente que se alinee al proyecto de noción que previamente haya sido diseñado definido y orientado, contemplando el futuro que ya se nos adelantó, que ya se nos echó encima. Con la experiencia política que tiene el autor don Roberto Madrazo, dejó escrito en su libro el siguiente párrafo: “Al actual gobierno mexicano le ha tocado heredar un país y una sociedad con carencias, vicios, sueños y anhelos postergados. Es cierto. También es cierto que por eso ALMO alcanzó una victoria tan contundente como legitimadora. Había y hay tareas pendientes y un entorno externo cada vez más complejo. En ese mismo sentido constituye un activo contar con que las últimas décadas México logra trazar un camino a base de reformas graduales que lo llevaron, si no a resolver todos los pendientes sí avanzar claramente en la agenda política, económica y social en términos de democracia y contrapesos ciudadanos al poder, crecimiento, reducción de la pobreza y la desigualdad, así como en su inserción competitiva entre los mercados globales. A pesar de los avances es claro que subsisten problemas de fondo en materia de legalidad, corrupción, seguridad pública y social y desigualdad, justo aquello que hizo posible la victoria electoral del actual presidente de la República. A pesar de que durante décadas millones de mexicanos le temieron por su ideologismo radical, un día albergaron la posibilidad de que, una vez en la silla del Águila las instituciones de la República y aquellos avances alcanzados serían el punto de partida de su gobierno. Ahora, sin embargo, el presidente ha escogido la tan temida orientación del activista permanente, al grado de que son más quienes pronuncian la palabra TRAICIÓN. ¿A dónde lo llevará a él en lo personal, a su Gobierno y lo más importante, a dónde llevará al país, a sus millones de mexicanos? ¿Sobrevivirá la NACIÓN a la destrucción en marcha?” El libro tiene 186 páginas que escribió el autor y escasamente he tomado comentarios de las primeras 34, por lo que seguramente redactaré en columnas próximas más detalles. Triste por cierto y alarmante el detalle que sucedió con la Suprema Corte de la Nación para la cual el autor simplemente plantea la siguiente pregunta y esta dice “¿Qué hubiera pasado si la Corte simplemente decreta la inconstitucionalidad de la consulta propuesta por el presidente de la República? Por qué estoy convencido de que la decisión constituye uno de los puntos de inflexión más grave de los últimos 25 años”. El suceso completo quedó comentado por los medios masivos de comunicación, nada más aumentó que nuevamente la Constitución quedó pisoteada. Nos leeremos en la próxima. El Pilón Filosófico: “¿Partidos políticos están preparándose para que se termine la historia interminable?”

Editorial: Planeta

Autor: Roberto Madrazo

